Tiger Woods se disculpa por entregarle un tampón a Justin Thomas en el Genesis Invitational

Tiger Woods le entregó a Justin Thomas un tampón después de superarlo en el noveno hoyo. Crédito: Cliff Hawkins/Getty Images

(CNN)-- El quince veces campeón de golf Tiger Woods se disculpó por entregarle un tampón al también golfista Justin Thomas durante la primera ronda del Genesis Invitational este jueves.

Después de la segunda ronda de este viernes en el Riviera Country Club en Pacific Palisades, California, Woods dijo que no tuvo la intención de ofender a nadie.

“Se suponía que todo iba a ser diversión y juegos y obviamente no ha resultado así”, dijo Woods a los periodistas. “Si ofendí a alguien, que no fue el caso, eran solo amigos divirtiéndose. Como dije, si ofendí a alguien de alguna manera, lo siento. No tenía esa intención. Simplemente nos hacemos bromas todo el tiempo y, al hacerse viral, creo que se vio de otra manera, pero entre nosotros fue diferente”.

“Si Tiger pasara tres meses al año sangrando y lidiando con el dolor menstrual, haría un documental completo sobre cómo los campeones superan obstáculos imposibles”, tuiteó Alex McDaniel, editora gerente de USA Today’s For The Win, este viernes por la mañana.

Este viernes, Woods había sido critico sobre cómo estaba jugando al decir que “fue el puntaje más alto que pude haber logrado hoy”.

Este sábado, sin embargo, logró hacer el corte, y ubicarse uno sobre par en las dos primeras rondas.

Después de sufrir lesiones graves en las piernas en un accidente automovilístico hace dos años, Woods ha hecho apariciones competitivas esporádicas mientras lucha con un proceso de recuperación agotador.

Jugar en el Genesis Invitational esta semana marca su primer regreso oficial en un torneo desde The Open Championship en julio pasado y su primer evento no importante del PGA Tour desde el ZOZO Championship en octubre de 2020.

El Genesis Invitational se extenderá hasta el domingo.

Con información de Wayne Sterling.