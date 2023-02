Las 5 cosas que debes saber este 21 de febrero: El discurso de Putin ante la Asamblea Federal de Rusia

Un mito sobre el parto se extiende en TikTok. La Florida y provincias de China, más vulnerables ante riesgos climáticos. Residentes en Ohio reportan erupciones cutáneas, dolor de garganta y náuseas. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. El discurso de Putin ante la Asamblea Federal de Rusia

El presidente de Rusia Vladimir Putin dio un esperado discurso ante la Asamblea Federal rusa por primera vez desde la invasión a Ucrania. Putin dijo que está haciendo todo lo posible para “resolver este problema pacíficamente” y que fueron Ucrania y Occidente los que desencadenaron la guerra que esta semana cumple un año.

2. Así planeó Biden su visita sorpresa a Ucrania

El viaje de Biden a Ucrania, envuelto en secreto y cargado de historia, fue el resultado de meses de planificación por parte de un puñado de sus asesores principales, que reconocieron hace tiempo la importancia simbólica de visitar la capital ucraniana un año después de que Rusia intentara invadirla.

3 . Nuevo sismo en Turquía

Un sismo de magnitud 6,3 afectó este lunes al sur de Turquía, según información del Servicio Geológico de Estados Unidos, dos semanas después del mortal terremoto que dejó decenas de miles de personas muertas en el país y en el vecino Siria.

CNN visita orfanato en Turquía: niños que lo perdieron todo tras terremoto 3:01

4. Residentes en Ohio reportan erupciones cutáneas, dolor de garganta y náuseas

Aunque las autoridades han reiterado a los residentes que el agua y el aire de East Palestine, Ohio, son seguros tras el descarrilamiento de un tren que transportaba materiales peligrosos a principios de mes, la ansiedad se apoderó de la comunidad, en medio de informes de erupciones cutáneas, náuseas y dolores de cabeza.

publicidad

Residentes de Ohio preocupados por su salud tras accidente de tren 0:44

5 . Meta lanza un servicio de verificación de pago para Facebook e Instagram

Meta está probando un servicio de suscripción que permitirá a los usuarios de Instagram y Facebook pagar para ser verificados, anunció Mark Zuckerberg en Instagram. El costo de Meta Verified comenzará en US$ 11,99 al mes en la web o US$ 14,99 al mes en iOS. La compañía empezará a lanzarlo en Australia y Nueva Zelandia esta semana y “pronto en más países”.

A la hora del café

Un mito sobre el parto se extiende en TikTok. Los doctores dicen que la verdad es diferente

Varios obstetras y ginecólogos dijeron a CNN que una decisión difícil entre salvar la vida de una madre y la de un bebé durante el parto, como la que se describe en varios videos de TikTok, es muy poco probable.

¿Qué es una copa menstrual, como la que apareció en "The Last of Us"?

La menstruación es un hecho de la vida, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo lidiarías con ella en un apocalipsis? Por suerte, la exitosa serie de HBO "The Last of Us" tiene la respuesta: con una copa menstrual.

Bella Thorne rechaza dar autógrafos en fotografías sexis de su adolescencia

Thorne, que en 2019 fue galardonada por Pornhub con el Vision Award al debutar como directora con su película para adultos "Her & Him", es una exestrella infantil de Disney que ahora dice que si pudiera se replantearía el tomarse fotos subidas de tono en la adolescencia.

Un objeto de madera sugiere que los romanos utilizaban juguetes sexuales

Un objeto de madera con forma fálica de casi 2.000 años de antigüedad podría haber sido utilizado como herramienta sexual por los antiguos romanos de la actual Gran Bretaña, según un nuevo estudio.

Estrenos musicales de la semana

Esta semana, algunos de nuestros estrenos musicales comparten una temática: el amor. Y no puede ser de otra manera, son las canciones que salieron justo para el Día de San Valentín.

La cifra del día

377

El tenista Novak Djokovic iguala a Steffi Graf en su récord de 377 semanas en el número 1 del mundo.

Djokovic pasa a superar a Nadal en títulos 0:51

La cita del día

"¡Vamos por el tercero!"

Lionel Messi apoyó en redes a "Argentina, 1985" para ganar el Oscar: sería el tercer galardón de Argentina en los premios del cine de Hollywood.

Y para terminar...

Mira el antes y el después de la notable recuperación del lago más amenazado de California

Un cúmulo de tormentas azotó California el mes pasado, haciendo que los cuerpos de agua afectados por la sequía experimenten una notable recuperación. Aquí las fotos del antes y después del lago Oroville, el más amenazado y el segundo más grande de ese estado.