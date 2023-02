Storm Reid, actriz de 'The Last of Us', da un consejo a los espectadores homofóbicos de la serie

¿Es posible un apocalipsis como en "The Last of Us"? 0:46

(CNN) -- "The Last of Us" tiene sus fans y, naturalmente, sus críticos.

La actriz Storm Reid compartió su opinión sobre algo que ha provocado la ira de algunos espectadores del drama de HBO: la representación de las relaciones entre personas del mismo sexo.

La estrella de 19 años habló con EW sobre la reacción homofóbica tras el episodio 3, que se centró en la historia de amor entre los personajes Bill, interpretado por Nick Offerman, y Frank, interpretado por Murray Bartlett.

Reid aparece en el episodio 7 como Riley, que tiene su propia historia de amor homosexual en la serie con la coprotagonista Bella Ramsey.

"Como dijo Bella cuando salió el episodio 3: si no te gusta, no lo veas", dijo Reid a EW. "Estamos contando historias importantes. Estamos contando las experiencias de la gente, y para eso vivo. Eso es lo que hace buena la narración, porque estamos contando historias de personas que están ocupando un espacio en el mundo".

En cuanto a su propia historia en la serie, Reid dijo: "Estamos en 2023. Si te preocupa a quién amo, entonces necesito que tengas claras tus prioridades".

"Hay tantas otras cosas de las que preocuparse en la vida", dijo. "¿Por qué te preocupa que estos jóvenes —o cualquiera— se amen? El amor es hermoso, y el hecho de que la gente tenga cosas que decir al respecto no tiene sentido".

"The Last of Us" está basado en un popular videojuego del mismo nombre. HBO y CNN forman parte de Warner Bros. Discovery.