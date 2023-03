Gobierno de Biden dice tener confianza en condonación de préstamos estudiantiles ante escepticismo de la Corte Suprema

Programa de alivio de deuda estudiantil, a prueba en la Corte Suprema 2:40

(CNN) -- El Gobierno de Joe Biden proyectó confianza sobre el futuro de la condonación de préstamos estudiantiles que impulsa el presidente en un mensaje enviado a los solicitantes del beneficio, incluso frente al escepticismo de los jueces conservadores de la Corte Suprema en los argumentos orales de este martes.

El secretario de Educación, Miguel Cardona, dijo en un correo electrónico enviado a millones de prestatarios que solicitaron la cancelación de la deuda que la administración “armó un caso poderoso” para apoyar la acción ejecutiva de Biden.

“Nuestro Gobierno confía en nuestra autoridad legal para adoptar este plan, y hoy dejó claro que los opositores al programa carecen de legitimidad para siquiera llevar su caso a los tribunales”, escribió Cardona en una actualización vía correo electrónico que obtuvo CNN.

La actualización por correo electrónico a los solicitantes refleja una posición que los funcionarios de la administración han mantenido luego de los argumentos orales. Pero también expone implícitamente su visión sobre la dinámica política de una medida que se ha convertido en un punto partidista álgido. Mientras los solicitantes y los funcionarios del gobierno se preparan para lo que probablemente serán meses de espera para una decisión final, la actualización enviada a aproximadamente 7 millones de personas también da una idea del alcance que la administración tendría para enmarcar el debate — y las consecuencias — si la corte anula el programa.

El mensaje de Cardona ocurre mientras millones de prestatarios permanecen en el limbo a la espera una decisión de la Corte Suprema sobre si se mantendrá la medida de Biden de cancelar hasta US$ 20.000 en deuda de créditos estudiantiles.

Funcionarios de la Casa Blanca, que siguieron de cerca los argumentos orales en dos impugnaciones, han mantenido la posición de que, en última instancia, prevalecerán en los casos que desafían la autoridad de Biden para desembolsar millones de dólares en préstamos federales. Si bien siguen confiando en los méritos del programa, las fuentes destacan la opinión dentro del gobierno de que los demandantes carecen de legitimidad para presentar los desafíos, lo que haría que los argumentos sobre la autoridad en sí fueran discutibles.

Una fuente familiar le dijo a CNN que la Casa Blanca sigue confiando en que las cosas saldrán bien, al decir simplemente: “Ganaremos”.

Un punto crítico en especial durante la audiencia fueron los argumentos de los estados de que los daños potenciales del programa de condonación de préstamos a MOHELA — la entidad creada por Missouri para proporcionar servicios de préstamos en el estado — le dan una posición a ese estado.

La jueza Amy Coney Barrett se destacó entre los conservadores por hacer preguntas particularmente agudas a los estados republicanos sobre sus argumentos permanentes, lo que la distingue como un posible voto cambiante para los tres miembros liberales de la corte.

“Si MOHELA es un brazo del estado, ¿por qué no simplemente fortalecieron a MOHELA y dijeron que tenían que continuar con esta demanda”, le preguntó Barrett al procurador general de Nebraska, James Campbell.

La pregunta fue una de varias dirigidas a Campbell, quien representó al grupo de estados liderados por republicanos que argumentan que la administración se excedió en su autoridad, sobre los reclamos permanentes de los estados.

Otra fuente familiar al caso dijo que los comentarios de Barrett solo generaron optimismo dentro del gobierno.

Pero, a medida que varios jueces conservadores plantearon preguntas agudas relacionadas con la autoridad del gobierno en el asunto, la actualización de Cardona parecía tener la intención de disipar las preocupaciones generales.

También anticipó un contraste político que los funcionarios probablemente aumentarán si la Corte Suprema anula las acciones de Biden. Algo sobre lo que los funcionarios de la Casa Blanca han presionado repetidamente a medida que los desafíos se abrieron paso en los tribunales.

“Si bien los opositores a este programa negarían el alivio a decenas de millones de estadounidenses de clase media y trabajadora, estamos luchando para proporcionar ayuda a los prestatarios que necesitan apoyo a medida que se recuperan después de la crisis económica causada por la pandemia”, escribió Cardona.

El plan de Biden cancelaría hasta US$ 10.000 en deuda de préstamos estudiantiles federales para personas que ganan menos de US$ 125.000 al año, o menos de US$ 250.000 para parejas casadas. Las personas con Becas Pell podrían recibir una condonación de hasta US$ 20.000. En total, más de 40 millones de prestatarios federales calificarían para algún nivel de cancelación de deuda, con aproximadamente 20 millones a los que se les perdonaría el saldo por completo.

La administración de Biden recibió 26 millones de solicitudes para el programa, que se congeló a medida que se desarrollaban las batallas judiciales, y ya había aprobado más de 16 millones de solicitudes.

Cardona reiteró que una pausa en los pagos de préstamos federales, que se implementó durante la administración de Trump en respuesta a la pandemia y que se reiniciaría al mismo tiempo que se implementó la cancelación, permanece en suspenso mientras se desarrollan las deliberaciones de la Corte Suprema.

“Mientras esperamos la decisión de la Corte Suprema, la pausa en los pagos de préstamos estudiantiles sigue vigente”, escribió Cardona. “Los pagos se reanudarán 60 días después de que la Corte Suprema anuncie su decisión”.

Si el litigio no se resuelve antes del 30 de junio, los pagos están programados para reanudarse 60 días después de esa fecha. Si no ha tomado una decisión o resuelto el litigio antes del 30 de junio, los pagos se reanudarán 60 días después.

Se espera que la decisión de la Corte Suprema se produzca este verano.