Condenan a Alex Murdaugh a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, por matar a su esposa e hijo

Declaran culpable de doble homicidio a Alex Murdaugh 1:40

(CNN) -- Alex Murdaugh, el abogado caído en desgracia cuya dinastía familiar tuvo un alcance legal significativo en partes de Lowcountry de Carolina del Sur durante décadas, fue condenado este viernes a dos cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional, después de que fuera declarado culpable de asesinar a su esposa y a su hijo de 22 años.

Murdaugh fue condenado a dos cadenas perpetuas consecutivas, una por cada uno de los asesinatos de Maggie y Paul Murdaugh.

Antes de la sentencia del juez, Alex Murdaugh habló ante la corte del condado de Colleton en Carolina del Sur y dijo nuevamente que no mató a su esposa e hijo. "Soy inocente. Nunca lastimaría a mi esposa, Maggie. Y nunca lastimaría a mi hijo Paul", le dijo al juez este viernes.

Antes de pronunciar la sentencia, el juez Clifton Newman dijo que el juicio de Alex Murdaugh fue "uno de los casos más complicados" de su carrera, así como lo fue para el estado, el equipo de defensa y la comunidad.

Newman dijo que había visto a Murdaugh en varias ocasiones, ya que ambos son parte de la comunidad legal. "También es particularmente complicado, señor Murdaugh, porque como miembro de la comunidad legal... nos hemos visto en varias ocasiones a lo largo de los años", dijo Newman. "Y fue especialmente desgarrador para mí verte en los medios pasar de ser un padre afligido que perdió a una esposa y un hijo, a ser la persona acusada y condenada por matarlos".

Y agregó: "Haz tenido una conducta engañosa aquí en la sala del tribunal, en el estrado de los testigos, y como lo establece el tu testimonio, durante todo el tiempo que transcurrió desde el momento de la acusación hasta este punto". Finalmente, Newman dijo que no espera que Murdaugh confiese.

El fiscal principal, Creighton Waters, había pedido una condena de dos cadenas perpetuas consecutivas, evitándole a Murdaugh la pena de muerte.

El veredicto

El jueves, después de más de un mes de escuchar a decenas de testigos, el jurado tardó menos de tres horas en condenar a Murdaugh por dos cargos de asesinato por los crímenes ocurridos de junio de 2021, así como dos cargos de posesión de un arma durante la comisión de un crimen violento.

“Hoy se hizo justicia”, dijo el fiscal principal Creighton Waters en una conferencia de prensa este jueves por la noche. “No importa quién sea tu familia. No importa cuánto dinero tengas, o la gente crea que tienes. No importa... lo prominente que seas. Si haces algo malo, si violas la ley, si asesinas, entonces se hará justicia en Carolina del Sur”.

Acusan a este hombre de matar brutalmente a tiros a su esposa e hijo 3:50

La esposa de Murdaugh, Maggie, y su hijo menor, Paul, fueron encontrados muertos a tiros en la propiedad de la familia en Islandton el 7 de junio de 2021. Murdaugh, quien tomó el estrado en su propia defensa la semana pasada, sostuvo que encontró los cuerpos después de regresar de un breve visita a su madre enferma esa noche.

La defensa pidió un juicio nulo después del veredicto, pero el juez Clifton Newman lo negó, diciendo que el jurado tuvo tiempo suficiente para considerar la evidencia y que la evidencia de culpabilidad era “abrumadora”.

Con poca o ninguna evidencia directa que vincule a Murdaugh con la escena, incluidos los testigos oculares, la fiscalía se basó en gran medida en evidencia circunstancial, incluidos sistemas de GPS de teléfonos y vehículos que sugerían los movimientos de Murdaugh la noche de los asesinatos.

Los fiscales argumentaron que el motivo de Murdaugh era distraer y retrasar las investigaciones sobre sus crecientes problemas financieros. Se enfocaron en una historia de engaño, argumentando que robó millones de dólares de sus antiguos clientes y bufete de abogados y mintió para cubrir sus huellas: robo y mentiras que Murdaugh admitió en la corte.

Y los fiscales señalaron otra mentira que desempeñó un papel clave en el caso: un videoclip que ubicaba a Murdaugh en el lugar del crimen poco antes de los asesinatos, a pesar de sus repetidas afirmaciones a lo largo de la investigación de que él no estaba allí.

Un video, grabado por Paul cerca de la perrera de la familia poco antes del momento en que los fiscales dicen que fueron asesinados, capturó la voz de Alex Murdaugh de fondo, testificaron casi una docena de amigos y familiares. Murdaugh luego testificó que la voz era suya, y que había mentido a los investigadores sobre su paradero porque se volvió paranoico, algo de lo que culpó a su adicción a los analgésicos opioides.

“Al final… fue la víctima, Paul Murdaugh, quien resolvió su propio asesinato”, dijo Dave Aronberg, fiscal estatal del condado de Palm Beach en Florida, a CNN el jueves por la noche sobre el juicio.

Testigos aseguran que la voz de Murdaugh está en un video que se grabó antes de los asesinatos 2:25

Los abogados defensores sostuvieron que Murdaugh era un padre y esposo amoroso que no dañaría a su familia, y argumentaron que las autoridades no examinaron adecuadamente a otros sospechosos. Durante los argumentos finales, la defensa se burló de la teoría del motivo de la fiscalía por considerarla absurda y dijo que mintió sobre su paradero porque estaba “en medio de la adicción”, no porque fuera culpable.

El caso atrajo la atención nacional, incluidos Netflix y HBO presentaron documentales sobre Murdaugh, un exabogado de lesiones personales cuyo padre, abuelo y bisabuelo se desempeñaron como fiscales en una parte del sur de Carolina del Sur desde 1920 hasta 2006.

Murdaugh era socio de un poderoso bufete de abogados que lleva su nombre. Pero esa prominencia desmentía los problemas subyacentes, y los asesinatos de su esposa e hijo fueron seguidos por acusaciones de malversación de fondos, su renuncia, un presunto complot de suicidio a sueldo y estafa de seguros, una temporada en rehabilitación por adicción a las drogas, su inhabilitación y, en última instancia, los cargos de asesinato.

En un caso separado que aún no ha ido a juicio, Murdaugh enfrenta 99 cargos derivados de una serie de presuntos delitos financieros, que incluyen defraudar a sus clientes, al antiguo bufete de abogados y al gobierno por millones de dólares.

Alex Murdaugh se entrega por caso de fraude de seguros 2:27

Lo que sorprendió a los expertos legales sobre el veredicto

Algunos abogados que siguieron el juicio le dijeron a CNN que no esperaban el veredicto unánime de culpabilidad, especialmente no tan rápido como llegó. Las mentiras de Murdaugh son probablemente las que llevaron a la decisión rápida, dijeron.

“Lo condenaron con sentencia condenatoria”, dijo la abogada penalista Sara Azari. “Realmente pensé que iba a haber algo de lucha en esta sala del jurado. Creo que no pudieron superar la mentira (sobre el video de la perrera)”.

Expertos legales dijeron a CNN que el testimonio de Murdaugh probablemente fue un punto decisivo para el grupo y un arma de doble filo. Fue una oportunidad para que los jurados simpatizaran con él mientras parecía arriesgarlo todo, confesando su adicción a las drogas y repetidas mentiras durante los esquemas financieros y la investigación del asesinato, dijeron los expertos. Pero el veredicto muestra que los jurados no creían que Murdaugh fuera creíble, dijeron los expertos.

Bill Nettles, exfiscal federal de Carolina del Sur, dijo que esperaba un jurado dividido, en otras palabras, cuando los jurados no pueden llegar a una decisión unánime después de largas deliberaciones.

“Lo único que claramente se puede sacar de esto fue que le había estado mintiendo a muchas personas que amaba durante mucho tiempo, por lo que obviamente había llegado a ser bastante bueno en eso”, dijo Nettles a CNN.

“Si él entró allí y le creyeron, entonces probablemente lo habrían declarado inocente. Pero una vez que deciden que está dispuesto a arriesgarse y no le creen, es algo difícil de superar”, agregó.

Justin Bamberg, un abogado que representa a las presuntas víctimas de delitos financieros de Murdaugh, dijo que también estaba sorprendido por la velocidad del veredicto. Cuando escuchó que se había llegado a un veredicto menos de tres horas después de que comenzaran las deliberaciones, sospechó que Murdaugh sería condenado, dijo.

“Realmente creo que el jurado reconoció que este hombre les mintió a todos”, incluidos sus clientes, y que el jurado concluyó que también les estaba mintiendo a ellos, le dijo a CNN.

Las víctimas que Bamberg representa sintieron que el veredicto del jueves fue el comienzo de responsabilizar a Murdaugh, dijo.

“Todas las personas que han sido victimizadas por Alex han querido una cosa: responsabilidad total. Y la rendición de cuentas completa comenzó aquí hoy con este veredicto del jurado”, dijo.

-- Eric Levenson, Alta Spells y Raja Razek de CNN contribuyeron a este informe.