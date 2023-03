Premios Oscar 2023: así se vive la alfombra "roja" antes de la ceremonia 3:13

(CNN) -- El presentador de los Oscar, Jimmy Kimmel, dio inicio al espectáculo presentando a algunos miembros no oficiales del "equipo de crisis" de la ceremonia para evitar estallidos inesperados, y el equipo incluía a The Mandalorian, Spider-Man y Steven Spielberg.

Kimmel hizo un guiño a la bofetada que dio Will Smith a Chris Rock durante su monólogo de apertura, bromeó al decir que si alguien en la audiencia "comete un acto de violencia", sería "premiado con el Oscar al mejor actor y se le permitiría dar un discurso de 19 minutos". (Smith ganó el premio al mejor actor por su papel en "King Richard" el año pasado, poco después de abofetear a Rock por hacer una broma sobre su esposa, Jada Pinkett Smith).

“Si sucede algo impredecible y violento durante la ceremonia, simplemente haga lo que hizo el año pasado: nada”, dijo Kimmel.

Luego nombró a algunos miembros famosos del "equipo de crisis" de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, desde Michael B. Jordan en el personaje de Adonis Creed hasta Michelle Yeoh, mostrando los movimientos que la hicieron famosa en las películas de artes marciales de Hong Kong. También en la alineación estaban Pedro Pascal (quien actualmente protagoniza "The Mandalorian" y "The Last of Us", cuyo episodio final se transmitirá este domingo de Oscar) e, hilarantemente, Andrew Garfield, sonriendo y encogiéndose de hombros cuando Kimmel gritó su actuación como uno de varios Spider-Man de acción en vivo. Y finalmente, dijo Kimmel, estaba "Fabel-Man" - Spielberg, quien levantó la ceja ante la cámara.

“No habrá tonterías esta noche”, concluyó Kimmel. “No hay tiempo para travesuras”.