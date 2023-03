3 películas latinoamericanas, preseleccionadas en los Oscar 0:22

(CNN Español) -- Guillermo del Toro triunfó a lo grande en Hollywood una vez más. Su conmovedora cinta "Pinocho" se llevó la estatuilla a mejor película de animación en la edición número 95 de los premios Oscar.

Después de llevarse el Globo de Oro y tras una exitosa temporada de premios, no fue ninguna sorpresa que el Oscar fuera para el Pinocho del director mexicano.

Del Toro es un viejo conocido en el cine hollywoodense y este galardón se suma a los dos Oscar que se llevó en 2018 por mejor director y mejor película con "La forma del agua", otra de las cintas más taquilleras y premiadas del mexicano.

Aquí, un recuento de los tres grandes éxitos de Del Toro en Hollywood:

Pinocho

A Del Toro le tomó unos 15 años hacer "Pinocho", casi la mitad de su carrera, y se convirtió, según el propio director, en la película "más personal" que ha hecho.

En su particular versión animada del cuento infantil del italiano Carlo Collodi, el director mexicano se aleja del horror que lo ha caracterizado en otras cintas para adentrarse de la mano del stop-motion en la muerte y la fantasía, temas que también son recurrentes en su cine.

En diversas ocasiones ha dicho que su intención con "Pinocho" era demostrar que las películas animadas pueden ser mucho más que un cuento para niños que permiten hablar de "cosas profundas, dolorosas y hermosas de manera más adulta". Lo repitió al recibir el premio Globo de Oro.

"La animación es cine. La animación no es un género para niños. Es un medio", dijo el director mexicano.

La cinta esta hecha en stop-motion, una técnica artesanal que consiste en fotografiar imágenes fijas, que puestas unas tras otras van dando la sensación de que en realidad se está grabando una sola imagen que se está moviendo.

"Yo realmente quería que esta película impactara con la expresividad y la naturaleza material de una animación hecha a mano, un hermoso ejercicio artesanal de tallado, pintura, escultura pero con la sofisticación del movimiento, a la que se llegó tras investigar los equipos y las marionetas", explica Del Toro en un video de Netflix detrás del arte de la película.

El éxito de "Pinocho" no se refleja únicamente en los premios que ha recibido en festivales de cine y en Hollywood. El Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York (MoMa) inauguró a finales de 2022 una exhibición que muestra el proceso creativo detrás de la película que, por cierto, una parte fue realizada en la ciudad natal de Del Toro en Guadalajara, México.

Tres escenas, un promedio de 4 minutos del total de la película, se realizaron con decenas de artistas mexicanos en el Taller del Chucho, un estudio de animación de Guadalajara en el que está implicado el propio director.

"Hicimos esta película en más de 60 escenarios y en más de mil días de grabación y dimos vida, belleza y realidad a una historia de vida, muerte y pertenencia. Si no la han visto véanla, es una película, no para niños, pero la pueden ver ustedes con los niños, tal vez les puedan explicar luego. Muchas gracias, los veo luego", así concluyó su discurso de aceptación en los premios Globo de Oro el galardonado director.

La forma del agua

Con "La forma del agua", la carrera de Del Toro se consagró en Hollywood. La película estuvo nominada en 13 categorías de los premios Oscar de 2018, de las cuales terminó llevándose cuatro estatuillas: mejor película, mejor director, mejor banda sonora y mejor diseño de producción.

Antes, el director mexicano ya había conseguido dos premios Globo de Oro a mejor director y mejor banda sonora por la película de fantasía protagonizada por Sally Hawkins y Michael Shannon sobre una investigación de la década de 1960 en la que una conserje forma una relación con una criatura anfibia que está cautiva.

“Desde la infancia he sido fiel a los monstruos, he sido salvado y absuelto por ellos. Porque creo que los monstruos son los santos patronos de nuestra dichosa imperfección”, dijo en su emotivo discurso de aceptación tras recibir la estatuilla en ese entonces.

Y más tarde, en una conferencia de prensa posterior a la ceremonia, Del Toro hizo unos comentarios que se volvieron virales respecto al hecho de que haber nacido en México es uno de los factores que le han permitido lograr películas que son luminosas y oscuras a la vez.

"Usted tiene una habilidad extraordinaria para ver el lado oscuro de la naturaleza humana, la fantasía y el terror, pero a la vez es una persona realmente alegre y amorosa. ¿Cómo logra ese balance?", preguntó la reportera y el mexicano respondió: "Soy mexicano".

Y enseguida se extendió en su respuesta: "Nadie ama la vida más que nosotros porque estamos muy conscientes sobre la muerte. Y apreciamos la vida porque estamos a lado del único lugar al que todos vamos. Digamos que todos los que estamos en este planeta abordamos el mismo tren con destino a la muerte. Entonces vamos a vivir, vamos a tener belleza, y amor, y libertad. Y creo que si eliminas una de las dos partes de la ecuación se convierte en un panfleto. Cuando tomas en cuenta la oscuridad para encender la luz, eso es la realidad".

La película no solo fue un éxito con la crítica, también en taquilla: recaudó US$ 195 millones a nivel global —según cifras de BoxOfficeMojo— y es la segunda película más lucrativa del director mexicano.

El laberinto del fauno

"El laberinto del fauno" es quizá la película más elogiada de Del Toro. La cinta que se estrenó en 2006 y muestra una visión onírica del terror fue nominada a seis premios Oscar. Ganó tres, incluido el de mejor dotografía.

Ambientada en la España franquista de los años cuarenta, la película sigue a Ofelia, una niña que se traslada a un pueblo donde su madre se casa y recurre al mundo de la imaginación al descubrir un laberinto en donde encuentra a un fauno que le sirve como escape a su realidad.

Los éxitos comerciales

Guillermo del Toro ha demostrado ser un director versátil, con un sello distintivo de autor y también con la capacidad de hacer películas de grandes presupuestos para un público amplio.

En Hollywood debutó en 2022 con "Blade II", que recaudó US$ 155 millones a nivel mundial, según cifras de BoxOfficeMojo. Luego en 2004 dirigió "Hellboy", que alcanzó US$ 99 millones. En 2008 la secuela "Hellboy II" fue nominada al Oscar por mejor maquillaje y que acumuló US$ 168 en todo el mundo.

Su gran éxito comercial ha sido "Pacific Rim", de 2013, con US$ 411 millones, que además fue nominada a un BAFTA por efectos visuales. Es su película más taquillera a la fecha.

Con información de Belén Zapata y Sebastián Jiménez