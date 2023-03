Exclusivo CNN: derriban un dron civil de fabricación china, modernizado y rearmado, en el este de Ucrania

¿Cómo puede EE.UU. evitar que Rusia recopile información con drones? 2:39

Este de Ucrania (CNN) -- Al adentrarse en el bosque, el silencio entre los pinos altísimos y el cielo azul claro se fragmentaba cada pocos segundos por el sonido de explosiones distantes de las batallas de primera línea por el este de Ucrania.

Guiándonos a pie por el bosque, los soldados ucranianos finalmente nos llevaron a un claro donde nos mostraron los restos de un dron armado que dijeron que derribaron con sus armas automáticas AK-47 durante el fin de semana.

El dron era un Mugin-5, un vehículo aéreo no tripulado (UAV) comercial fabricado por un fabricante chino con sede en la ciudad portuaria de Xiamen, en la costa este de China.

Algunos bloggers de tecnología dicen que las máquinas se conocen como 'drones de Alibaba' ya que han estado disponibles para la venta por hasta US$ 15.000 en sitios web del mercado chino, incluidos Alibaba y Taobao.

Mugin Limited confirmó a CNN que era su fuselaje y calificó el incidente de “profundamente desafortunado”.

Es el ejemplo más reciente de un dron civil que se moderniza y arma desde la invasión rusa de Ucrania, una señal de los patrones de guerra que cambian rápidamente.

“A lo largo del frente, básicamente todo el tiempo estamos realizando reconocimiento aéreo”, dijo Maksim, un combatiente de defensa territorial de 35 años que solo quería usar su nombre de pila.

El dron volaba a baja altitud

Durante la noche del viernes al sábado, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) le dijo a CNN que sus agentes con base en territorio controlado por Rusia les alertaron que un UAV había sido lanzado desde allí, en dirección a un objetivo ucraniano.

El SBU luego dio la alarma con las unidades militares con base en el este de Ucrania, cerca de la ciudad de Sloviansk.

Alrededor de las 2 a.m. del sábado por la mañana, los combatientes de la 111ª Brigada de las Fuerzas de Defensa Territorial de Ucrania escucharon el dron en lo alto e incluso vieron una luz parpadeando en el dron.

“Por el sonido, por la luz de la señal, las tropas dispararon mucho y derribaron el UAV”, dijo Maksim.

Maksim dijo que el UAV volaba a muy baja altura, lo suficientemente cerca como para derribarlo con armas de mano.

Ahora tirado en el suelo del bosque, se veía un agujero de bala en la parte delantera de la máquina, que se había roto y sufrido daños importantes.

Cerca de allí, los soldados también nos mostraron un pequeño cráter en la tierra que fue creado por la carga útil del UAV: una bomba de aproximadamente 20 kilogramos, que luego fue detonada de manera segura por los combatientes.

En un video compartido con CNN, los combatientes ucranianos conectaron una carga de demolición fabricada en Estados Unidos y luego corrieron a través del bosque hacia su camión, antes de alejarse a gran velocidad.

A una distancia de unos 500 metros, detuvieron su vehículo y se giraron para filmar el poderoso impacto de la explosión, un recordatorio del daño potencial que podría haber causado si hubiera alcanzado el objetivo previsto en suelo ucraniano.

CNN contactó al Ministerio de Defensa de Rusia para comentar sobre el incidente, pero aún no ha recibido una respuesta.

Una manera "cruda, poco sofisticado" de hacer operaciones militares

El dron comercial armado no tenía una cámara instalada, lo que significa que no podría haber sido usado para vigilancia, y esencialmente lo hace similar a una "bomba no tripulada", según Chris Lincoln-Jones, un oficial retirado del ejército británico y especialista en guerra con drones.

“Este dron en particular que hemos estado analizando sería mucho más efectivo si tuviera una cámara decente”, dijo Lincoln-Jones.

Agregó que la máquina agrega más evidencia a la teoría de que Rusia no es la superpotencia militar que el mundo podría haber esperado.

“Esta parece ser una forma muy cruda, poco sofisticada y no muy avanzada tecnológicamente de realizar operaciones”, dijo, y agregó que el precio de las máquinas es muy barato en términos militares.

“Los ucranianos tienen que hacer todo lo que puedan”, agregó, por lo que esperaría que usaran “armas mucho más improvisadas”.

En enero, funcionarios de la región de Lugansk, en el este de Ucrania, controlada por Rusia, afirmaron en una publicación de Telegram que habían derribado un Mugin-5 lanzado por las fuerzas ucranianas.

Funcionarios ucranianos no comentaron sobre este incidente en particular, pero los expertos dijeron que hay evidencia de que ambos lados del conflicto han utilizado esta tecnología.

“Tanto Rusia como Ucrania han utilizado plataformas chinas disponibles comercialmente como esta durante el curso del conflicto, incluso en roles armados”, dijo NR Jenzen-Jones, especialista en inteligencia de armas y municiones y director de la consultoría Armament Research Services.

“En este caso, el Mugin-5 Pro probablemente se usó en un rol de 'bombardero' y no como un UAV de ataque unidireccional (OWA, también llamado 'sacrificial')”, dijo Jenzen-Jones.

La munición cargada en el dron era probablemente un diseño de “fragmentación de alto explosivo”, que era “simple y no muy aerodinámico”, dijo.

Jenzen-Jones agregó que el mecanismo de liberación de la bomba parecía estar hecho con componentes impresos en 3D que “sugieren que el UAV se ha modernizado rápidamente”, agregó.

"No estamos contentos con eso"

A medida que el armamento evoluciona en tiempo real en los campos de batalla de Ucrania, las compañías civiles detrás de la tecnología que está siendo armada para matar ahora se esfuerzan por encontrar formas de evitar que sus productos ingresen al suministro de la cadena militar.

“No aprobamos el uso. Estamos haciendo todo lo posible para detenerlo”, dijo a CNN un portavoz de Mugin Limited.

En una declaración anterior publicada en su sitio web el 2 de marzo, Mugin Limited dijo que “condenaban” el uso de sus productos durante la guerra y dijeron que dejaron de vender productos a Rusia o Ucrania al comienzo de la guerra.

CNN también contactó a media docena de otras compañías que tenían sus partes electrónicas visibles en el UAV derribado.

Eso incluye los servos MKS, un fabricante taiwanés de dispositivos electrónicos.

“Algunos fabricantes de UAV pueden adoptar servos MKS en sus productos terminados para uso militar, no estamos contentos con eso y va en contra de la misión y visión de nuestra empresa”, dijo un portavoz de la compañía en un correo electrónico a CNN.

El descargo de responsabilidad del sitio web de MKS también establece que sus productos están "prohibidos" para cualquier uso ilegal o militar.

Novatel, parte del grupo Hexagon con sede en Canadá, que abastece a industrias como la “agricultura, la construcción y la automoción”, fabricó un sensor en la placa de circuito modificada del UAV.

“Para todos los productos de exportación controlada, contamos con extensos procesos de control para garantizar que se proporcionen de conformidad con las leyes de exportación aplicables”, dijo un portavoz de Hexagon a CNN por correo electrónico.

“En abril de 2022, también tomamos la decisión de congelar todas las actividades comerciales en Rusia”.

A pesar de las señales de que el uso de la tecnología UAV en este conflicto está aumentando, el combatiente ucraniano Maksim niega que esto se haya convertido en una guerra de drones.

“No es una guerra de tecnología”, dijo. “La guerra es en primer lugar una guerra de personas”.