Mercados asiáticos se recuperan después de que First Republic Bank fuera rescatado por prestamistas estadounidenses

Caen 60% las acciones del First Republic Bank 1:10

(CNN) -- Los mercados asiáticos se recuperaron este viernes después de que First Republic Bank fuera rescatado por un grupo de importantes prestamistas estadounidenses, lo que alivió las preocupaciones sobre la actual crisis bancaria.

First Republic Bank está listo para recibir un salvavidas de US$ 30.000 millones de un grupo de los bancos más grandes de Estados Unidos, incluidos JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup y Truist.

La noticia calmó el pánico de los inversionistas, quienes estaban preocupados por una crisis bancaria tras el colapso de dos bancos estadounidenses y la agitación en Credit Suisse. Este jueves, las acciones de Estados Unidos cerraron al alza, y las acciones tecnológicas protagonizaron un repunte.

Este viernes, el Hang Seng de Hong Kong abrió al alza y subió un 1,8% por la tarde, liderando las ganancias en la región. El Shanghai Composite de China ganó un 1,4%. El Nikkei de Japón aumentó un 1,2% y el Kospi de Corea del Sur añadió un 0,7%.

Los índices han recuperado algunas pérdidas después de fuertes caídas el jueves.

publicidad

Biden afirma que el sistema bancario es seguro, tras colapso del SVB 3:52

Las acciones tecnológicas, inmobiliarias y financieras chinas subieron en todos los ámbitos. Baidu se disparó un 16% en Hong Kong, después de que algunas firmas de valores dieran revisiones preliminares positivas de la aplicación similar a ChatGPT de la compañía.

Country Garden subió más del 9%, lo que impulsó a los promotores inmobiliarios al alza, después de que el mercado inmobiliario de China mostrara los primeros signos de recuperación. Los datos oficiales indicaron el jueves que los precios de las viviendas nuevas en febrero aumentaron por primera vez desde agosto de 2021.

“Tras las recientes inestabilidades financieras mundiales, se esperaba que First Republic Bank fuera el próximo dominó en caer”, dijo Yeap Jun Rong, un analista de mercado en IG. “Pero un rescate de toda la industria para apuntalar las finanzas del banco proporcionó algunas garantías muy necesarias para mitigar más nerviosismo bancario”.

Los inversores globales han estado conteniendo la respiración colectiva durante una semana después de que el rápido colapso de dos bancos estadounidenses avivara los temores sobre la salud del sector bancario.

Las preocupaciones se profundizaron el miércoles después de que las acciones de Credit Suisse se desplomaran en Europa. Los reguladores de ambos lados del Atlántico han tomado medidas de emergencia para reforzar la confianza, incluida la protección de los depósitos en Silicon Valley Bank y Signature Bank y otorgar un salvavidas de US$ 54.000 millones a Credit Suisse.

El millonario salvavidas para Credit Suisse 1:03

Este jueves, las acciones europeas cerraron al alza después de que Credit Suisse recibiera apoyo crediticio, y el Banco Central Europeo mantuvo su plan de subir las tasas de interés medio punto porcentual.

“Esta [subida de tasas del BCE] es una buena noticia en el contexto de tasas de inflación persistentemente altas”, escribió Ulrike Kastens, economista para Europa en DWS, en una nota de investigación el viernes. “Al mismo tiempo, reafirma su intención de intervenir con medidas de liquidez si la estabilidad del mercado financiero se ve amenazada”.

Los inversores esperan ahora la decisión sobre tipos de interés de la Reserva Federal la próxima semana. Esperan ampliamente que el banco central de EE. UU. suba las tasas en 25 puntos básicos.