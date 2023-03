Protestas y crisis política en Israel: última hora y noticias en vivo

El aeropuerto Ben Gurion de Israel detiene las salidas de todos los vuelos

El principal aeropuerto de Israel, Ben Gurion Tel Aviv, anunció este lunes el cese inmediato de todos los vuelos que salen, como parte de una huelga que aumenta la presión sobre el primer ministro Benjamín Netanyahu.

El portavoz de la Autoridad de Aeropuertos de Israel, Ofer Lefler, le dijo a CNN que las salidas se suspenderán de inmediato, aunque los vuelos que lleguen aterrizarán según lo planeado.

Lefler dijo que el aeropuerto esperaba unos 70.000 pasajeros este lunes, la mitad despegando y la otra mitad aterrizando.

En el aeropuerto, el vuelo del periodista Elliott Gotkine estaba programado para despegar a las 11:30 am hora local (4:30 a.m. ET). Informó que el proceso de embarque de su vuelo se detuvo repentinamente.