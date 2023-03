Guerra de Rusia en Ucrania: última hora y noticias en vivo

Detienen a un periodista de The Wall Street Journal por presunto "espionaje", según las autoridades rusas

Un periodista de The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, fue detenido en Rusia como sospechoso de espionaje, según informó el Servicio Federal de Seguridad (FSB).

Un comunicado del FSB dice: "Se han reprimido las actividades ilegales del corresponsal de la oficina en Moscú del diario estadounidense The Wall Street Journal, el ciudadano estadounidense Evan Gershkovich, nacido en 1991, acreditado en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, sospechoso de espionaje en interés del Gobierno estadounidense".

La agencia estatal de noticias TASS informó que había sido detenido en Ekaterimburgo, en la vertiente oriental de los Montes Urales.

El comunicado del FSB decía que Gershkovich fue detenido "mientras intentaba obtener información secreta" relacionada con "las actividades de una de las empresas del complejo militar-industrial ruso".

Según la página biográfica de Gershkovich en el sitio web de The Wall Street Journal, cubre Rusia, Ucrania y la antigua Unión Soviética. Anteriormente trabajó para la agencia de noticias Agence France-Presse, el Moscow Times y The New York Times.

CNN se puso en contacto con The Wall Street Journal para recabar sus comentarios.