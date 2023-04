Lo que hay que saber sobre la imputación de Trump en vísperas de su comparecencia judicial

¿Fortalece o debilita el pleito con la justicia a Trump? 4:12

(CNN) -- Donald Trump, el primer expresidente de la historia en enfrentarse a cargos penales, se dirige esta semana a Nueva York para una esperada comparecencia este martes tras ser acusado la semana pasada por un jurado investigador de Manhattan.

La esperada presentación voluntaria del expresidente y candidato a la Casa Blanca en 2024 será un asunto singular en más de un sentido, tanto para la fiscalía de Manhattan y el tribunal neoyorquino donde será procesado como para una nación pendiente de cómo sacudirá las primarias presidenciales del Partido Republicano.

El expresidente se mantuvo "sorprendentemente tranquilo", pasando el fin de semana en Florida jugando al golf y reflexionando sobre cómo usarlo para impulsar su campaña, informó CNN este domingo por la noche, después de una acusación que lo sorprendió a él y a sus asesores "con la guardia baja".

Trump se enfrenta a más de 30 cargos relacionados con fraude empresarial, según informó CNN, pero la acusación permanece bajo secreto.

La oficina del fiscal del distrito de Manhattan investiga a Trump en relación con su presunto papel en un esquema de pago de dinero por silencio y encubrimiento que involucra a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels y que se remonta a las elecciones presidenciales de 2016. Trump y sus aliados ya han atacado a Bragg y un discurso anunciado para este martes por la noche en Mar-a-Lago probablemente dará a Trump más oportunidades de afirmar que está siendo perseguido políticamente.

Esto es lo que sabemos sobre la esperada comparecencia.

¿Estará Trump esposado?

Incluso antes de la comparecencia de Trump, su presencia se hará sentir en el tribunal de Manhattan este martes, ya que todos los juicios y la mayoría de las demás actividades judiciales se están deteniendo antes de su llegada.

El Servicio Secreto, el Departamento de Policía de Nueva York y los funcionarios judiciales están coordinando la seguridad para la esperada comparecencia de Trump. Está previsto que el Servicio Secreto acompañe a Trump a primera hora de la tarde a la oficina del fiscal del distrito, que se encuentra en el mismo edificio que el tribunal.



Trump será fichado por los investigadores, lo que incluye la toma de sus huellas dactilares. Normalmente, se le haría una foto policial. Pero fuentes conocedoras de los preparativos no estaban seguras de que se fuera a hacer una ficha policial, porque el aspecto de Trump es ampliamente conocido y a las autoridades les preocupaba la filtración indebida de la foto, lo que supondría una violación de la ley estatal.

Normalmente, cuando se detiene a un acusado, se le recluye en una celda cercana a la sala del tribunal antes de su comparecencia. Pero eso no ocurrirá con Trump. Una vez que el expresidente haya terminado de ser procesado, será conducido a través de un conjunto de pasillos y ascensores hasta la planta donde se encuentra la sala del tribunal. Entonces saldrá a un pasillo público para entrar en la sala.

No se espera que Trump sea esposado, ya que estará rodeado de agentes federales armados para su protección.

"Obviamente, esto es diferente. Nunca había ocurrido antes. Nunca antes había tenido al Servicio Secreto involucrado en una comparecencia en el número 100 de la calle Centre", dijo el abogado de Trump, Joe Tacopina, en el programa "State of the Union" de CNN el domingo. "Todo lo del martes está todavía muy en el aire, aparte del hecho de que diremos muy alto y con orgullo que no somos culpables".

Por la tarde, se espera que Trump sea conducido a la sala del tribunal, donde se desvelará la acusación y se enfrentará formalmente a los cargos. Tras su comparecencia, es casi seguro que Trump quede en libertad bajo fianza. Es posible, aunque quizá improbable, que se le impongan condiciones para viajar.

Normalmente, un acusado que queda en libertad saldría por la puerta principal, pero el Servicio Secreto querrá limitar el tiempo y el espacio en que Trump esté en público. Así que, una vez que termine la vista, se espera que Trump vuelva a caminar por el pasillo público y se dirija a los pasillos traseros de la oficina del fiscal del distrito, donde le esperará su comitiva.

Luego se dirigirá al aeropuerto para poder regresar a Mar-a-Lago, donde tiene programado un acto esa noche para hablar en público.

¿Se televisará la comparecencia?

Varios medios de comunicación, entre ellos CNN, pidieron a un juez neoyorquino que desbloquee la acusación y permiso para retransmitir la esperada comparecencia de Trump en la sala del tribunal este martes.

The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal son algunos de los medios que presentaron la solicitud.

Las organizaciones de noticias piden que un "número limitado de fotógrafos, videógrafos y periodistas de radio estén presentes en la comparecencia", y dicen en la carta que están haciendo "esta solicitud limitada para la cobertura audiovisual con el fin de garantizar que las operaciones de la Corte no se verán interrumpidas de ninguna manera".

Si el juez no accede a la petición de apertura de los medios de comunicación, se espera que la acusación se haga pública cuando Trump comparezca ante el tribunal.

¿Quién es el juez que preside?

El juez Juan Merchán no es ajeno a la órbita de Trump.

Merchán, magistrado en funciones del Tribunal Supremo de Nueva York, condenó a prisión a Allen Weisselberg, íntimo confidente de Trump, presidió el juicio por fraude fiscal de la Organización Trump y supervisó el caso de fraude criminal del exasesor Steve Bannon.

Merchan no soporta interrupciones ni retrasos, según dijeron a CNN abogados que han comparecido ante él, y es conocido por mantener el control de su sala incluso cuando sus casos atraen una atención considerable.

El abogado de Trump Timothy Parlatore dijo durante una entrevista el viernes en CNN que Merchan "no fue fácil" con él cuando juzgó un caso ante él, pero que probablemente será justo.

"He llevado un caso ante él antes. Puede ser duro. No creo que necesariamente vaya a ser algo que vaya a cambiar su capacidad para evaluar los hechos y la ley en este caso", dijo Parlatore.

¿Cómo podría el equipo de Trump luchar contra los cargos?

Tacopina dijo a Dana Bash de CNN este domingo que el expresidente se declarará inocente. Su equipo "analizará cada posible cuestión que podamos impugnar, y lo haremos", dijo Tacopina.

La estrategia judicial del equipo de Trump podría centrarse en impugnar el caso porque podría basarse en entradas de registros comerciales que los fiscales vinculan a pagos de dinero por silencio a Daniels hace siete años, más allá del estatuto de limitaciones para un caso criminal. Tacopina sugirió en entrevistas televisivas este domingo que el estatuto de limitaciones puede haber pasado, y dijo que los negocios de Trump no hicieron entradas falsas.

El equipo legal de Trump no está considerando actualmente pedir el traslado del caso a otro distrito de Nueva York, dijo Tacopina. "No ha habido ninguna discusión sobre eso en absoluto", dijo a George Stephanopoulos de ABC en otra entrevista este domingo. "Es demasiado prematuro comenzar a preocuparse por los cambios de sede hasta que realmente veamos la acusación y lidiemos con las cuestiones legales".

¿Cómo afecta esto a la campaña de Trump?

Los asesores políticos de Trump durante el fin de semana estaban discutiendo activamente cómo hacer la mejor campaña de la acusación que han retratado como un engaño político y una caza de brujas, según fuentes cercanas a Trump.

Su equipo se ha pasado los últimos días presentando al expresidente encuestas que le muestran con una ventaja creciente sobre el gobernador de Florida, Ron DeSantis, considerado actualmente el mayor rival de Trump para 2024, en un cara a cara. Y su equipo dice que ha recaudado más de U$S 5 millones desde que fue acusado el jueves.

A pesar de la conmoción inicial de la acusación, Trump se mantuvo sorprendentemente tranquilo y centrado en los días previos a su comparecencia ante el tribunal, informó Kristen Holmes de CNN.

El expresidente parece haber guardado su rabia para sus redes sociales, intensificando sus ataques contra el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, y profiriendo amenazas.

Muchos de los aliados, críticos y probables oponentes de Trump en las primarias presidenciales republicanas de 2024 han atacado de forma similar a Bragg antes y después de la acusación.

Pero el exgobernador republicano de Arkansas Asa Hutchinson, que anunció su campaña presidencial este domingo, redobló su llamamiento a Trump para que abandone la carrera ahora que se enfrenta a cargos penales.

"El cargo es más importante que cualquier persona individual. Así que por el bien de la oficina de la presidencia, creo que es demasiado un espectáculo secundario y una distracción", dijo Hutchinson en una entrevista en ABC News. "Tiene que poder concentrarse en su debido proceso".

John Miller, Jeremy Herb, Katelyn Polantz, Tierney Sneed, Sydney Kashiwagi, Kristen Holmes, Holmes Lybrand, Hannah Rabinowitz, Paula Reid, Alayna Treene, Gregory Clary y Devan Cole, de CNN, contribuyeron a este reportaje.