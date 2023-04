¿Cómo afecta la acusación contra Trump a su futuro político? 1:39

(CNN) -- Había dos grandes cosas que temer este martes antes de la trascendental primera comparecencia penal de un expresidente de Estados Unidos.

La primera era que, aunque el caso del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, pudiera citar pruebas sólidas de presuntas irregularidades cometidas por Donald Trump, su teoría jurídica podría resultar demasiado vaga, compleja y parecer demasiado retrotraída a unas elecciones de hace 7 años como para ser fácil de vender al público.

La otra era que Trump respondiera con tal furia e incitación que abriera brechas aún más profundas en una nación distanciada por su aberrante presidencia y avivara una nueva agitación que podría dañar aún más instituciones políticas y judiciales vitales.

Ambos escenarios se hicieron realidad en un día en que Trump describió como "SURREAL" en un mensaje en las redes sociales enviado mientras se dirigía al tribunal para entregarse. El resultado es que se avecina otro capítulo sombrío e incluso trágico para un país que aún está lejos de superar las secuelas del único mandato de Trump mientras se prepara para otras amargas elecciones.

Uno de los días más portentosos de la historia judicial estadounidense comenzó con el expresidente saliendo de su casa en un rascacielos en la ciudad donde encontró la fama como tiburón inmobiliario y celebridad que llenaba los tabloides, pero que ahora se disponía a ponerle bajo arresto.

Trump cruzó lentamente la puerta del juzgado y fue conducido para que le tomaran las huellas dactilares. Las fotografías de los medios de comunicación del que fuera el hombre más poderoso del mundo -con cara furiosa, sentado ante una mesa con abogados como cualquier otro acusado- reflejaron su momento de asombrosa indignidad.

Trump guardó silencio ante el tribunal, diciendo poco más que "inocente", y no habló con los periodistas después de la comparecencia. Pero en el momento en que cambió la decoración espartana de la sala del tribunal por un ambiente amistoso, bajo las lámparas de cristal de su complejo turístico de Florida, Trump estaba listo para estallar.

"Nuestro país se está yendo al infierno", declaró, en una diatriba incoherente repleta de teorías conspirativas que también se expandió en una furiosa diatriba contra los fiscales en otras investigaciones potencialmente más graves que la de Manhattan.

Su furiosa reacción a esos casos demostró que está cada vez más preocupado por su vulnerabilidad a medida que los fiscales en investigaciones separadas indagan su intento de robar la victoria electoral de Joe Biden en Georgia en 2020, su acaparamiento de documentos clasificados y su comportamiento antes del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Pero también señaló el hecho de que, con varias investigaciones aparentemente a punto de concluir, existe la posibilidad de que Trump se enfrente pronto a más acusaciones.

Dado que la próxima comparecencia en el caso de Manhattan es el 4 de diciembre, y los otros casos parecen abordar cuestiones constitucionales más graves, es posible que los acontecimientos de este martes se vean superados. El día en que un expresidente fue acusado de un delito siempre será recordado, pero podría llegar a verse como el inicio de un proceso ominoso para Trump más que como una culminación histórica.

Bragg deja serias preguntas sin respuesta

Él es Alvin Bragg, primer funcionario en presentar cargos a un expresidente 1:45

El caso de Bragg se basa en la sencilla y vital premisa de que nadie —ni siquiera un expresidente con la vista puesta de nuevo en la Casa Blanca— debe estar por encima de la ley. Pero a los críticos del fiscal de distrito les preocupa que esté en juego otro principio igualmente opuesto: que se procese a alguien famoso, rico y poderoso mientras se deja libre a una persona menos notoria.

"El acusado Donald J. Trump falsificó repetida y fraudulentamente registros comerciales de Nueva York para encubrir una conducta delictiva que ocultó información perjudicial al público votante durante las elecciones presidenciales de 2016", reza la exposición de los hechos que acompaña a la acusación.

Los documentos de acusación dicen que Trump y su entonces abogado, Michael Cohen, trabajaron con American Media Inc. para hacer pagos a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels y a la exmodelo de Playboy Karen McDougal, así como a un portero de la Torre Trump. Los pagos de dinero por silencio no son ilegales. Pero Bragg, demócrata, alega que Trump falsificó registros comerciales para ocultar los pagos. Normalmente, tales transgresiones serían simples delitos menores. Pero Bragg sugirió que se puede acusar de un delito grave si los libros fueron manipulados para ocultar pruebas de conducta delictiva relacionada con la campaña de 2016.

El comportamiento de Trump detallado en documentos judiciales y en un caso anterior que involucraba a Cohen fue ciertamente sórdido. Pero algunos analistas legales señalaron que la hoja de ruta legal de Bragg podría abrir el camino a sólidas mociones previas al juicio por parte de los abogados de Trump.

El exdirector adjunto del FBI Andrew McCabe dijo a CNN este martes por la noche que había "decepción" entre sus compañeros veteranos de las fuerzas del orden porque la acusación de Bragg y la declaración de los hechos no habían sido más específicas sobre el salto requerido para acusar a Trump de un delito grave.

"Todo el mundo esperaba que viéramos más sobre la dirección que pretenden tomar esta acusación, ¿cuál es la teoría legal que vincula ese caso de delito menor muy sólido... con la intención de ocultar otro delito?", dijo McCabe.

"A fin de cuentas, si todos nuestros amigos juristas leen esta acusación y no ven un camino hacia un delito grave, es difícil imaginar convencer a un jurado de que deben llegar hasta ahí".

Aun así, Bragg insistió en que la decisión de no procesar a Trump iría en contra de todos los principios fundamentales de la justicia estadounidense.

"No podemos y no normalizaremos conductas criminales graves", dijo en una conferencia de prensa después de que Trump compareciera ante el tribunal. Dijo que esos casos no eran inusuales, sino "el pan de cada día" del trabajo de su oficina.

"En el fondo, este caso de hoy es uno con alegaciones como tantos de nuestros casos de cuello blanco. Acusaciones de que alguien mintió una y otra vez para proteger sus intereses y eludir las leyes ante las que todos somos responsables", dijo Bragg.

La aparente complejidad del caso jurídico se dirimirá en los tribunales. Pero también tendrá importantes repercusiones políticas, dada la condición de Trump como expresidente que aspira a recuperar la Casa Blanca en 2024.

Si es difícil incluso para los abogados seguir el razonamiento del caso de Bragg, será más difícil para todos los demás hacerlo. Muchos pueden cuestionar si falsificar registros comerciales para encubrir una supuesta aventura de años antes de las elecciones de 2016, que ahora parecen muy lejanas, realmente justifica el paso políticamente radiactivo de acusar a un expresidente por primera vez en la historia de Estados Unidos. (Trump negó el romance).

La sensación de que la acusación contra Bragg podría rebotar contra el fiscal del distrito y beneficiar políticamente a Trump fue captada por algunos republicanos que no apoyan al expresidente —como el exasesor de seguridad nacional de Trump John Bolton en una aparición en CNN—. Otro crítico de Trump, el senador por Utah Mitt Romney, también cuestionó el caso.

"Creo que el carácter y la conducta del presidente Trump lo hacen no apto para el cargo. Aun así, creo que el fiscal de Nueva York se ha estirado hasta llegar a cargos penales graves para ajustarse a una agenda política", dijo Romney.

Trump arremete contra Bragg y el juez

Trump dice que caso en su contra es para interferir con la elección de 2024 7:19

Como cualquier estadounidense en su posición, Trump debería tener la presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad. A diferencia de muchos otros acusados, puede tener todos los recursos legales a su disposición y tratar de montar un intento de desestimar el caso antes de que llegue a un posible juicio.

Pero no va a esperar.

Tras recibir una bienvenida de héroe en su casa de Mar-a-Lago, soltó una perorata cargada de falsedades sobre las investigaciones contra él, la presidencia de Biden y su mandato. Renovó las falsas afirmaciones de que le habían robado las elecciones de 2020 y calificó la investigación de Bragg y otras como un intento de amañar otras elecciones.

"No pueden vencernos en las urnas, así que intentan vencernos a través de la ley", afirmó en un discurso en el que también alegó que el juez del caso de Manhattan y su esposa "odian a Trump". La lógica del expresidente era a menudo difícil de seguir y gritaba ciertas palabras para dar énfasis de una forma que expresaba su furia. Pero mientras divagaba, Trump abrió otra ventana a uno de los aspectos más siniestros de la invectiva que recuerda a su discurso inaugural de la "carnicería estadounidense".

Al tratar de destruir la confianza en las instituciones que intentan limitar su comportamiento y afirmar que es víctima de una persecución política, está siguiendo el libro de jugadas de algunos de los demagogos más notorios del mundo. El talento de Trump para este tipo de propaganda queda patente en la forma en que ha convencido a millones de sus seguidores de que las últimas elecciones fueron corruptas.

Algunos expertos políticos predijeron que la acusación de Trump podría ayudarle políticamente, al menos a corto plazo. Su campaña dice que la recaudación de fondos ha ido en aumento desde que el jurado investigador votó en su contra la semana pasada. Y los oponentes de Trump y sus potenciales rivales para la nominación del Partido Republicano no tuvieron más remedio que alinearse y criticar a Bragg por sus acciones si quieren evitar enemistarse con la base de Trump.

Pero a meses de las primarias del Partido Republicano, es imposible saber cómo se desarrollarán los acontecimientos ocurridos este martes. El pasado sugiere que cuanto más extremista se vuelve Trump, más popular se vuelve entre los votantes de su base.

Pero el pasado también tiene lecciones políticas menos favorables para el expresidente. El extremismo del que hizo gala el martes por la noche ante una audiencia televisiva en horario de máxima audiencia fue exactamente el tipo de radicalismo que contribuyó a los decepcionantes resultados republicanos en las elecciones de 2020 y en las intermedias de 2022.