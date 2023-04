Donald Trump, acusado de 34 delitos federales: noticias, última hora y reacciones

Comprobación de los datos del discurso de Trump tras su comparecencia

El expresidente Donald Trump pronunció un discurso en su complejo de Mar-a-Lago este martes por la noche tras ser procesado en Manhattan por cargos de falsificación de registros comerciales, y pronunció un aluvión de afirmaciones falsas que ya han sido desmentidas previamente.

Trump se declaró inocente de todos los cargos este martes.

El expresidente fue repetidamente inexacto cuando giró hacia el tema de la investigación federal sobre su gestión de los gobiernos oficiales. También repitió algunas de sus falsedades favoritas sobre una variedad de otros temas.

He aquí una comprobación de los hechos de algunas de las afirmaciones de Trump:

George Soros y el fiscal del distrito: como lo ha hecho en las redes sociales en el último mes, Trump invocó al multimillonario donante liberal George Soros mientras criticaba al fiscal de distrito Alvin Bragg en su discurso de este martes por la noche - afirmando que Bragg es un "fiscal de izquierda radical, respaldado por George Soros."

Los hechos primero: Esto necesita contexto. Soros no hizo ninguna donación a la campaña electoral de Bragg en 2021, y un portavoz de Soros, Michael Vachon, dijo a CNN que los dos hombres nunca se comunicaron de ninguna manera; no hay evidencia de que Soros haya tenido algún papel en la decisión de Bragg de enjuiciar a Trump. Sin embargo, Soros, un partidario desde hace mucho tiempo de los candidatos demócratas a fiscal de distrito que favorecen la reforma de la justicia penal, sí apoyó indirectamente la campaña electoral de Bragg: fue uno de los principales donantes de un comité de acción política liberal, Color of Change PAC, que dice que gastó algo más de US$ 500.000 en un esfuerzo de gastos independientes en apoyo de la candidatura de Bragg.

Vachon dijo a CNN: "Entre 2016 y 2022, George Soros personalmente y Democracy PAC (un PAC al que el señor Soros ha aportado fondos) han contribuido juntos con aproximadamente US$ 4 millones al PAC de Color of Change, incluido US$ 1 millón en mayo de 2021. Ninguno de esos fondos estaba destinado a la campaña de Alvin Bragg. George Soros y Alvin Bragg nunca se reunieron en persona ni hablaron por teléfono, correo electrónico, Zoom, etc. No hubo ningún contacto entre ambos".

Manipulación de documentos por expresidentes tras dejar la Casa Blanca: En defensa de su manejo de documentos gubernamentales, que es objeto de una investigación federal en curso, Trump repitió su falsa afirmación de que varios otros expresidentes se llevaron documentos al dejar la Casa Blanca.

Trump afirmó en su discurso de este martes que "llevarme abiertamente cajas de documentos y sobre todo ropa y otras cosas a mi casa" es algo "que hizo el presidente Obama". Y continuó: "Los Bush lo hicieron. Jimmy Carter lo hizo. Ronald Reagan lo hizo. Todos lo hicieron".

Los hechos primero: Esto es falso, como señaló la propia Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA) en un comunicado el año pasado; no hay pruebas de que presidentes anteriores hicieran algo parecido a lo que hizo Trump después de que entrara en vigor la Ley de Registros Presidenciales en 1981 (a partir de la administración Reagan). En realidad, NARA obtuvo la custodia de los archivos presidenciales de los expresidentes Ronald Reagan, Barack Obama y los dos George Bush en cuanto estos presidentes dejaron el cargo, tal y como exige la Ley de Archivos Presidenciales, y fue NARA, y no esos presidentes, quien trasladó esos documentos a instalaciones de archivo temporales, instalaciones gestionadas por NARA.

NARA dijo en una declaración de octubre que obtuvo la custodia física y legal de los registros de Obama, Reagan, H.W. Bush y W. Bush, así como de los del presidente Bill Clinton, "cuando esos presidentes dejaron el cargo". Decía de las instalaciones temporales a las que se trasladaron los documentos: "Todas esas instalaciones temporales cumplían estrictas normas archivísticas y de seguridad, y fueron gestionadas y atendidas exclusivamente por empleados del NARA". Los informes que indican o dan a entender que esos archivos presidenciales estaban en posesión de los antiguos presidentes o de sus representantes, después de que dejaran el cargo, o que los archivos estaban alojados en condiciones deficientes, son falsos y engañosos."

Inflación: Trump afirmó que Estados Unidos tiene "una economía paralizada por la mayor inflación que hemos visto en más de 60 años."

Los hechos primero: La afirmación de Trump de "60 años" es una exageración, aunque la tasa de inflación sigue siendo alta en términos históricos.

El pasado mes de junio, la tasa de inflación interanual alcanzó su nivel más alto desde finales de 1981, un 9,1%. Pero unos 41 años no equivalen a "60 años", y mucho menos a "más de 60 años". La tasa de inflación interanual más alta de los últimos 60 años es del 14,8% (a principios de 1980), muy superior a los niveles de mediados de 2022. Y lo que es más importante, la inflación interanual acumula ya ocho meses consecutivos de descensos, hasta situarse en el 6% en febrero de 2023, ni siquiera cerca del máximo de los últimos 60 años.

Esta afirmación de Trump es un ejemplo de cómo el expresidente tiende a aumentar sus cifras exageradas con el tiempo. En un mitin de campaña en Texas a finales de marzo, afirmó -también incorrectamente- que el país tenía la inflación más alta en "50 años."