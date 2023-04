China le responde a López Obrador sobre los envíos de fentanilo. La economía de Estados Unidos no está bien. Israel ataca Gaza tras decenas de cohetes disparados desde el Líbano. Karol G habla de su inconformidad con la edición a las fotografías de portada que publicó una revista. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Ucrania se prepara para contraatacar a Rusia. El momento será clave

Resiste la tormenta, agota al enemigo y luego contraataca. Ese ha sido el mantra de las Fuerzas Armadas de Ucrania durante meses, repetido por funcionarios de alto rango de EE.UU. y la OTAN desde el invierno. Hasta aquí la idea. Pero ¿puede ejecutarse y, de ser así, dónde, cuándo y con qué? Análisis de Tim Lister.

2. Beijing responde a AMLO: No hay “tráfico ilegal de fentanilo” entre China y México

China respondió a la solicitud de México de frenar los envíos de fentanilo desde China, diciendo que “no existe el llamado tráfico ilegal de fentanilo” entre los dos países, según dijo este jueves la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning. La funcionaria también pidió detener lo que describió como “las prácticas hegemónicas y de acoso contra el lado mexicano” por parte de algunos países, sin nombrar ninguno, y culpó a Estados Unidos por el abuso de fentanilo.

AMLO pide ayuda a Xi Jinping para detener la crisis de fentanilo 0:46

3. La economía de EE.UU. no está bien y abril podría ser un mes cruel

Tras meses de un mercado laboral y una economía estadounidenses notablemente sólidos, todo parece estar desacelerándose: los últimos datos de alta frecuencia muestran que el consumidor podría estar perdiendo impulso, que las contrataciones se están moderando, que la actividad empresarial se está debilitando, que los sectores sensibles a las tasas de interés están retrocediendo y que la vivienda está sufriendo.

4. La historia del Nevado del Ruiz

El volcán Nevado del Ruiz, que se ubica en la frontera de los departamentos de Caldas y Tolima, en Colombia, registró un "incremento importante" en la actividad sísmica. El volcán es protagonista de la mayor catástrofe natural de la historia del país, y actualmente las autoridades han emitido una alerta naranja que implica que podría volver a entrar en erupción. Aquí, lo que debes saber.

publicidad

Aceleran evacuación ante riesgo de erupción y sismicidad en el Nevado del Ruiz 2:04

5. Israel ataca Gaza tras disparos de cohetes desde el Líbano

Decenas de cohetes fueron disparados desde el Líbano a Israel, informó el ejército israelí, en una importante escalada que se produce en medio de las tensiones por las operaciones de la policía israelí en la mezquita de al-Aqsa en Jerusalén. Posteriormente, Israel atacó Gaza, reportaron las Fuerzas de Defensa de Israel.

Se registran ataques cruzados desde Israel y Gaza 4:34

__________________

A la hora del café

¿Qué significa realmente el huevo de Pascua?

Al pensar en Semana Santa, hay una imagen que creyentes y ateos comparten por igual: la del huevo de Pascua. ¿Sabías que su origen es anterior a los cristianos? Aquí, la verdadera historia de una de nuestras tradiciones más ricas.

Ana Obregón desata el debate sobre la gestación subrogada

La actriz española Ana Obregón recurrió a la gestación subrogada para cumplir lo que, según ella, era el último deseo de su hijo fallecido: tener un bebé. Sin embargo, este procedimiento es ilegal en España y su historia ha suscitado un debate tanto legal como ético.

Murió Álex Lequio, el hijo de la presentadora Ana Obregón 0:22

La gélida paciencia de un fotógrafo del Ártico

Horas de oscuridad, frío que traspasa y hielo que se derrite rápidamente: así es la vida de un galardonado fotógrafo polar.

Estas son las mejores ciudades del mundo en transporte público, según Time Out

Time Out, la editorial de guías de ciudades de todo el mundo, encuestó a 20.000 personas en 50 ciudades para averiguar qué opinan de sus sistemas locales de transporte público. Esto fue lo que encontró.

Estas son las ciudades con el mejor transporte público del mundo 0:49

¿Por qué hay que activar el modo avión cuando vuelas? Esta es la verdadera razón

Todos nos sabemos la rutina de memoria: "Por favor, asegúrense de que sus asientos están en posición vertical, las bandejas recogidas, las persianas arriba, las computadoras portátiles en los compartimentos superiores y los dispositivos electrónicos en modo avión". Las cuatro primeras peticiones son razonables, ¿no? ¿Qué pasa con la quinta?

____________

La cifra del día

45

Una nueva investigación muestra que el consumo elevado de azúcar añadido está asociado con un riesgo significativamente mayor de 45 resultados negativos para la salud, como diabetes, gota, obesidad, hipertensión, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, cáncer, asma, caries, depresión y muerte prematura.

_____________

La cita del día

“Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así, y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”

Karol G expresó su decepción e inconformidad luego de que se publicaran sus primeras imágenes de portada en la revista GQ edición México que, según la cantante colombiana, fueron ediciones excesivas a las fotografías.

____________

Y para terminar...

¡Difícil repetirlo! Golazo de Alisha Lehmann le da la vuelta al mundo

Alisha Lehmann, futbolista suiza del Aston Villa de Inglaterra, generó todo tipo de reacciones en las redes sociales por un golazo que se ha vuelto viral en las últimas horas. Mira la rabona perfecta de la jugadora en un entrenamiento con su club.