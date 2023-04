Un cliente frecuente de Disneyland comparte su sabiduría después de casi 3.000 visitas seguidas al parque

Descubre a qué se le llama el "amor Disney" 1:04

(CNN) -- Hay clientes habituales de los parques Disney, y luego está Jeff Reitz. El nativo de California de 50 años visitó Disneyland todos los días durante 2.995 días entre 2012 y marzo de 2020, lo que le valió un récord mundial Guinness por la mayor cantidad de viajes consecutivos al parque temático.

La aventura de Reitz comenzó hace una década al descubrir que tenía un pase anual de Disneyland y —debido su reciente desempleo— un montón de tiempo libre inesperado. Una visita llevó a la otra, y muy pronto estaba documentando sus estancias diarias para miles de seguidores bajo el nombre de usuario de las redes sociales Disney366, un guiño a la cantidad de días de 2012, año bisiesto.

Sus visitas se interrumpieron por la pandemia a principios de 2020, pero para ese entonces ya había hecho historia (Después de todo, no visitas el mismo lugar todos los días durante ocho años sin convierte en una celebridad). Los investigadores del Guinness se enteraron de la hazaña de Reitz y recientemente lo contactaron para hablar sobre su nuevo récord.

Reitz habló con CNN sobre sus momentos favoritos en el parque y lo que hizo que valiera la pena regresar allí, día tras día.

Por qué comenzó su racha

Reitz tiene una historia con Disneyland. En 2012, cuando comenzó con su racha de visitas, el parque ya era un buen viejo amigo suyo. “Crecí en Huntington Beach y mi familia solía venir varias veces al año”, le dice a CNN.

“Es un buen lugar para pasear y charlar con la gente. El parque realmente está vivo. Tengo que ver todas las cosas que van cambiando”.

Además, el costo fue bastante bajo, especialmente para los estándares de Disney.

“Una crítica que recibo es que la gente dice: ‘Oh, eso debe haber costado mucho dinero’. Vivo a unos 20 minutos de distancia y con un pase anual que también cubre el estacionamiento, un año de visitas diarias cuesta alrededor de US$ 1.400. Es mucho, pero no es lo que la gente piensa”.

Incluso cuando Reitz regresó al trabajo, hacía un viaje diario desde su trabajo a Disneyland y luego a casa nuevamente.

“Parte de lo que lo hizo divertido fue que traté de mezclar las cosas y hacerlas de manera diferente cada vez”, dice. “Lo único consistente fue que publicaría un check-in en las redes sociales e intentaría publicar una imagen del parque por día”.

En 2012, Instagram no era el gigante cultural que es ahora, y los teléfonos inteligentes no eran tan inteligentes. De hecho, Reitz capturó los primeros años de su visita en un BlackBerry Bold 9700.

Sus cosas favoritas para hacer y comer

El destino favorito de Reitz en Disneyland es Matterhorn Bobsleds, un par de montañas rusas de acero que se entrecruzan a través de un paisaje alpino que imita sus picos escarpados.

“Ha sido mi atracción favorita desde que era pequeño”, dice.

Sin embargo, la apertura en 2019 de Star Wars: Galaxy's Edge, un complejo en el parque con varios juegos y atracciones diferentes, se volvió su segundo favorito.

Cualquier fanático de Disney sabrá que una atracción no es solo una atracción, sino una experiencia. Es factible sentarse todo el día sin subir a un solo paseo y aún así disfrutar de la atmósfera.

“Hay un área junto a los muelles de botes frente al Matterhorn donde me gusta relajarme cuando vengo, dice Reitz. “A veces, voy a Galaxy’s Edge y escucho los sonidos de fondo y la música. O subo a la casa del árbol de Adventureland para disfrutar de una hermosa vista”.

En cuanto al sustento, la comida del Parque Disney no es barata ni fácil de conseguir. Pero Reitz descubrió un destino confiable: pasta del restaurante Pizza Port en la sección Tomorrowland del parque.

La razón por la que siguió regresando

Si bien las atracciones emocionantes y los carbohidratos pueden ser grandes incentivos, no fueron la razón por la que Reitz regresó al parque día tras día.

“Siempre han sido los miembros del elenco los que hacen la magia, no el lugar en sí”, dice. A medida que pasaron los años y se convirtió en un habitué de Disneyland de buena fe, recopiló historias y secretos de los empleados de los parques, a quienes se los conoce como miembros del elenco.

Un miembro del elenco que solía ser pintor de escenarios de parques le contó a Reitz sobre los pequeños huevos de Pascua con los que los artistas se divertían, así como también sobre un contenedor en el "pueblo fantasma" del parque de Frontierland que ocasionalmente volvía a pintar con diferentes números de población.

En 2013, cuando Reitz notó que faltaba un árbol grande cerca de la salida del parque, un miembro del elenco le dijo que podía contarle una de dos historias al respecto.

“Dijo que la versión realista era que el árbol, que era muy viejo, se había enfermado y hubo que derribarlo. La historia para sentirse bien, dijo, fue que había algunos árboles que se plantaron cuando Walt [Disney] abrió el parque por primera vez, y simplemente se trasladaron a otro lugar”.

Algún tiempo después, mientras pasaba por una esquina de la atracción Soarin' en Disney's California Adventure (el parque vecino a Disneyland, que Reitz también visitaba a veces), vio un árbol que no había visto antes. Parecía sospechosamente familiar.

“¿Era el mismo árbol? Quién sabe si es verdad. Pero ese es el tipo de magia que pueden hacer”.

Lo que va a hacer a continuación

Los tiempos han cambiado, y entrar y salir de Disneyland ya no es tan fácil como solía ser. Como resultado de la pandemia, Disneyland ahora opera con un sistema de reserva de admisión que limita efectivamente cuándo los visitantes pueden ir al parque. Si bien dificulta las visitas frecuentes, también garantiza que el historial de Reitz no se vea cuestionado, al menos no por un tiempo.

Hasta entonces, hay un montón de nuevas atracciones para que Reitz descubra, como el nuevo campus de los Vengadores del parque.

“Después de estar fuera del parque durante tres años, regresar es una oportunidad para mí de tener una experiencia reveladora”, dice Reitz. “Va a ser casi como empezar de nuevo, y eso es emocionante. El propio (Walt) Disney dijo una vez: 'Disneyland nunca se estará completada. Seguirá creciendo mientras quede imaginación en el mundo’”.