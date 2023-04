Última hora y noticias en vivo de la guerra de Rusia en Ucrania

Las autoridades ucranianas se retractan de las especulaciones de que los destellos cerca de Kyiv fueron causados por la caída de un satélite estadounidense

La administración militar regional de Kyiv se retractó este jueves de sus anteriores especulaciones de que los brillantes destellos cerca de la capital ucraniana durante la noche de este miércoles podrían haber sido causados por la caída a la Tierra de un satélite espacial de la NASA.

"Los expertos deben determinar qué fue exactamente. Pero lo más importante es la seguridad de la ciudad de Kyiv y la paz de sus habitantes. No fue un ataque con misiles, nuestra defensa antiaérea no utilizó las armas disponibles", declaró este jueves Serhii Popko, jefe de la administración.

Dijo que desde este miércoles no había información ni advertencias sobre la posible entrada de un gran cuerpo espacial en la atmósfera terrestre por parte de ninguna de las agencias aeroespaciales u observatorios astronómicos del mundo.

"Sin embargo, sí hubo una advertencia de la NASA sobre la caída de su satélite espacial a la Tierra. Ahora, tras el comunicado oficial de la NASA, podemos ofrecer información aclaratoria: no fue su satélite", aclaró Popko.

La NASA había informado anteriormente de que un satélite desaparecido que observaba las erupciones solares caería a la Tierra a última hora del miércoles, hora del Este de EE UU.