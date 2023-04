Última hora y noticias en vivo de la guerra de Rusia en Ucrania

Se prolonga de nuevo la detención en régimen de aislamiento de Navalny

Según su portavoz, Kira Yarmysh, Alexey Navalny permanecerá 15 días más en régimen de aislamiento.

"Es la decimocuarta vez [que vuelve a estar en régimen de aislamiento]", dijo en Twitter.

"Ahora pasará allí un total de 158 días. Normalmente, tras cumplir una condena en el SHIZO [celda de aislamiento], un preso es liberado al menos una noche, pero no fue el caso de Alexey. Se le ha impuesto una nueva condena sin que se le haya liberado en absoluto de la celda de castigo".

dijo Navalny en citas publicadas en su cuenta oficial de Twitter: "Ayer, después de que pasaran otros 15 días [en la celda de aislamiento], me volvieron a meter inmediatamente en la misma celda SHIZO nº 11... Normalmente, después de 15 días en el SHIZO, el preso debe pasar al menos un día en una celda normal antes de pasar otros 15 días en el SHIZO. Así que he roto el sistema, aunque no de la forma que esperaba".

El equipo del crítico del Kremlin afirma que se enfrenta a nuevos cargos penales que podrían condenarle a 30 años de cárcel.

"Tortura psicológica": A principios de este año, la hija del líder opositor, Dasha Navalnaya, que actualmente estudia en la Universidad de Stanford, en California, declaró a CNN que las autoridades penitenciarias le hacían entrar y salir repetidamente del régimen de aislamiento. "Lo encierran durante una semana y luego lo sacan durante un día", para intentar doblegarlo, explicó.

"No se permite que la gente se comunique con él, y este tipo de aislamiento es realmente una tortura puramente psicológica".