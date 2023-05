Harry asegura que su libro no tiene la intención de lastimar a su familia 4:19

(CNN) -- El escritor fantasma detrás de las memorias del príncipe Harry, tituladas "Spare", reveló cómo discutieron durante el proceso de escribir el libro, y la alegría de Harry de que finalmente pudo comunicarse directamente con el público.

Las explosivas memorias del duque de Sussex, publicadas a principios de este año, lanzaron una serie de acusaciones incendiarias contra miembros de la familia real británica. El libro reveló una serie de confrontaciones privadas entre él y otros miembros de la realeza y detalló su muy publicitada separación del clan en 2020.

Ahora, el escritor fantasma que trabajó con el príncipe Harry en las memorias reveló detalles del proceso, que comenzó en el verano de 2020.

En un artículo de opinión para The New Yorker, publicado este lunes, JR Moehringer escribe sobre cómo la prensa acosó a su familia después de que se filtró su identidad, y cómo los periodistas tergiversaron partes de la historia del duque.

Moehringer comienza relatando una pelea con Harry durante el proceso de edición, cuando el príncipe quiso incluir una réplica inteligente que había hecho después de que algunos soldados sacaran a relucir la muerte de su madre, la princesa Diana, durante un ejercicio de entrenamiento militar. El príncipe Harry sirvió en el Ejército británico durante 10 años, completó dos despliegues a Afganistán y se retiró del servicio en 2015.

publicidad

Harry reveló que la gente siempre había cuestionado su intelecto y sintió que el pasaje mostraría que él "tenía su ingenio", incluso después de recibir patadas, puñetazos y privación del sueño y comida.

Moehringer lo rechazó tajantemente y en un momento temió haber ido demasiado lejos.

Pero luego Harry "me lanzó una sonrisa traviesa", escribe Moehringer, para luego decir: "'Realmente disfruto haciéndote enojar así'".

¿Qué dicen Harry y Meghan sobre el racismo en el Reino Unido? 2:43

Se publicó "una refutación de cada mentira"

La idea de que Harry tuviera la intención de retroceder por las percepciones del público vuelve a surgir más adelante en el artículo de Moehringer.

"Harry no pudo evitar el deseo de que 'Spare' pudiera ser una refutación de todas las mentiras publicadas sobre él", escribió Moehringer, y agregó que "Harry sueña con retractaciones interminables".

Pero antes de que se pudiera publicar el libro, alguien filtró la identidad de Moehringer, lo que llevó al escrutinio de su vida y de su relación con Harry.

Luego, una librería en Madrid comenzó a vender copias del libro una semana antes, lo que generó una ola de noticias basadas en "malas traducciones" de la versión en español, escribió Moehringer.

Sin embargo, el lanzamiento en inglés no mejoró las cosas, agregó el escritor fantasma.

"Los hechos se sacaron de contexto, las emociones complejas se redujeron a una idiotez caricaturesca, los pasajes inocentes se convirtieron en ultrajes, y hubo tantas falsedades", escribió Moehringer.

Describió la reacción como la de una "turba frenética", y agregó que pronto los ataques se unieron para cuestionar la exactitud del libro.

En poco tiempo, Moehringer y su familia estaban siendo acosados por la prensa, con un fotógrafo acostado esperando mientras dejaba a su hijo en el preescolar y un periodista apareciendo en la ventana de su estudio.

"Me había esforzado mucho para entender las pruebas de Harry Windsor, y ahora me di cuenta de que no entendía nada. La empatía es una papilla delgada comparada con la médula de la experiencia", escribe Moehringer.

"[Fue solo] una mañana de lo que Harry había soportado desde que nació, me desesperó y volví a leer las páginas de 'Spare' de las que hablaban los medios".

Moehringer se preguntó si Harry también sentiría la tensión de la cobertura de los medios, pero recuerda que el príncipe estaba "lleno de alegría" en una fiesta para celebrar el lanzamiento del libro.

No solo el Guinness World Records nombró a "Spare" como el libro de no ficción más vendido de la historia, sino que los lectores estaban dejando reseñas "abrumadoramente efusivas" después de leer el texto real, en lugar de las reseñas de los medios, escribe Moehringer.

Describe que había lágrimas en sus ojos y en los de Harry cuando el príncipe se dirigió a los invitados y les dijo que finalmente se sentía "libre".

Pero para Moehringer, "libre" no era la palabra correcta.

"Harry se sintió liberado por primera vez cuando se enamoró de Meghan, y nuevamente cuando huyeron de Gran Bretaña, y lo que sintió ahora, por primera vez en su vida, se escuchó", escribió Moehringer.