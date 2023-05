¿Se benefició Hunter Biden u otros familiares de su apellido en sus negocios? 7:53

Washington (CNN) -- El presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, dio nuevos detalles para respaldar las acusaciones de que miembros de la familia de Joe Biden, incluido su hijo Hunter, recibieron millones de dólares de entidades extranjeras en China y Rumania, incluso cuando Biden era vicepresidente, según un memorándum obtenido por CNN.



Los nuevos registros bancarios citados en el memorándum fueron obtenidos por la comisión a través de una citación e incluyen pagos realizados a empresas vinculadas a Hunter Biden. Los republicanos también sostienen que Hunter Biden utilizó sus conexiones familiares para ayudar a facilitar una reunión en 2016 entre un candidato serbio a secretario general de las Naciones Unidas y el entonces asesor de Seguridad Nacional del vicepresidente, Colin Kahl.

Los pagos en el extranjero plantean dudas sobre las actividades empresariales de Hunter Biden mientras su padre era vicepresidente, pero la comisión no sugiere ninguna ilegalidad sobre los pagos provenientes de fuentes extranjeras. Los registros bancarios por sí solos tampoco indican la finalidad de los pagos efectuados.

El memorándum supone el intento más directo de Comer de fundamentar sus acusaciones de que los miembros de la familia Biden se han enriquecido a costa del apellido. Comer ha sugerido que Biden puede haberse visto influido indebidamente por los tratos financieros, en particular por los socios comerciales extranjeros de su familia.

Pero el informe más reciente no muestra ningún pago realizado directamente a Joe Biden, ni como vicepresidente ni después de dejar el cargo.

Comer lleva meses ofreciendo públicamente información sobre el rastro documental que han descubierto los republicanos de la comisión a través de citaciones enviadas a múltiples bancos y visitas al Departamento del Tesoro para revisar los registros.

Comer y otros miembros republicanos de la comisión celebraron una rueda de prensa este miércoles por la mañana para dar a conocer sus conclusiones.

"Estas personas no acudieron a Hunter Biden porque entendiera la política mundial o porque tuviera experiencia en ella, o porque entendiera los negocios chinos. Lo querían por el acceso que le daba su apellido", dijo durante la rueda de prensa la representante republicana por Carolina del Sur Nancy Mace.

Este miércoles, a Comer le preguntaron sobre qué decisiones políticas concretas tomó Biden mientras era presidente o vicepresidente y que pudieran haber estado influenciadas directamente por estos pagos al extranjero. Comer no nombró a ninguna y en su lugar señaló que el entonces vicepresidente Biden viajó por todo el mundo y habló de la ayuda exterior en el último año de la administración de Obama, y añadió que creen que hay decisiones que Biden tomó como presidente que "ponen a China en primer lugar y a Estados Unidos en último lugar". Comer dijo que la comisión "se ocupará de ello más adelante".

Antes de la publicación del memorándum, el portavoz de la Casa Blanca, Ian Sams, declaró a CNN: "El congresista Comer tiene un historial de tomar a la ligera los hechos y difundir insinuaciones infundadas mientras se niega a llevar a cabo sus supuestas 'investigaciones' con legitimidad". “Ha ocultado información al público para filtrarla selectivamente y promover sus propias narrativas elegidas a dedo como parte de su esfuerzo general por lanzar ataques personales contra el presidente y su familia".

Abbe Lowell, abogado de Hunter Biden, dijo en un comunicado: "Las llamadas ‘revelaciones’ de hoy son tergiversaciones repetidas y reinventadas de reuniones y negocios perfectamente correctos por parte de ciudadanos privados. En lugar de rehacer viejas investigaciones que no encontraron pruebas de irregularidades por parte del señor Biden, el representante Comer debería hacer el mismo examen de las numerosas entidades del expresidente Trump y los miembros de su familia".

El principal demócrata de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, Jamie Raskin, declaró a CNN: "El presidente Comer no ha aportado pruebas objetivas que respalden sus descabelladas acusaciones sobre el presidente. Sigue bombardeando al público con insinuaciones, tergiversaciones y mentiras descaradas, reciclando afirmaciones infundadas de historias que fueron desmentidas hace años".

Pagos de un socio comercial rumano

Los registros bancarios citados en el memorándum de la comisión muestran que a las cinco semanas de la reunión del entonces vicepresidente Biden con el presidente rumano Klaus Iohannis en 2015, un rumano al que Hunter Biden estaba haciendo consultoría legal, Gabriel Popoviciu, comenzó a enviar dinero a Rob Walker, un socio comercial de Hunter.

Walker recibió más de US$ 3 millones entre noviembre de 2015 y mayo de 2017 y giró aproximadamente un millón de dólares en varios plazos a Hunter Biden, a su socio James Gillian y a Hallie Biden, la viuda del hijo mayor del presidente, Beau Biden, fallecido en mayo de 2015. Hallie Biden y Hunter Biden mantuvieron una relación sentimental tras la muerte de Beau.

Desde hace tiempo se sabe que Hunter Biden realizó trabajos jurídicos para Popoviciu, un adinerado ejecutivo rumano que fue condenado en 2016 por cargos de corrupción.

La nota de Comer plantea preguntas sobre por qué Popoviciu pagaba directamente a un socio de la familia Biden en lugar de hacerlo al bufete de abogados en el que trabajaba Hunter Biden en aquel momento o al otro bufete al que Hunter supuestamente remitió a Popoviciu.

Rudy Giuliani, exabogado del expresidente Donald Trump, también estuvo involucrado con Popoviciu, algo que la nota de Comer no menciona.

Los republicanos de la Comisión obtuvieron los registros bancarios mediante citaciones a cuatro bancos diferentes.

Reunión con un asesor de Biden

El informe también sostiene que, en 2016, Vuk Jeremic —un político serbio que se postulaba para secretario general de la ONU— intentó utilizar su relación comercial con Hunter Biden y sus socios para conseguir una reunión con Kahl, que entonces era asesor en la oficina del entonces vicepresidente Biden.

En un correo electrónico de junio de 2016, Jeremic escribió a Hunter Biden y a un socio comercial, Eric Schwerin, pidiendo "reunirse con el asesor de Seguridad Nacional del vicepresidente, Colin Kahl" en relación con la elección del secretario general de la ONU.

Schwerin dio instrucciones a Hunter Biden para que "pensara cómo quería responder", según el informe.

En un correo electrónico de julio de 2016, Jeremic hizo un seguimiento por correo electrónico diciendo: "[mi] reunión con Colin no duró mucho, pero no fue demasiado mal, creo. Lo que no es óptimo es que la oficina del vicepresidente parezca estar fuera del circuito de toma de decisiones sobre la cuestión de las elecciones de la ONU. Colin prometió informarse mejor sobre lo que ocurre en este momento", según el informe.

Los republicanos dijeron que tienen intención de buscar más comunicaciones relacionadas con el asunto, pero concluyeron que parece que "un funcionario de la administración de Biden se reunió con Jeremic para hablar de la elección del secretario general de la ONU por indicación de Hunter Biden y/o sus socios comerciales".

Kahl no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Los abogados de Jeremic dijeron a la comisión en una carta el mes pasado que no cooperaría con una solicitud de documentos y testimonios debido a cuestiones de separación de poderes y porque las normas de la Cámara limitan las citaciones a personas "dentro de Estados Unidos".

Pagos de ciudadanos chinos

El memorándum también afirma que dos ciudadanos chinos efectuaron pagos por valor de US$ 100.000 a la empresa profesional de Hunter Biden a través de una compañía energética respaldada por China. Los republicanos afirman que al menos una de esas personas tenía vínculos con el Partido Comunista de China.

El documento sostiene que esas dos personas estaban relacionadas con CEFC, un conglomerado energético chino, que tenía una relación comercial con Hunter Biden.

Los republicanos de la comisión afirman que uno de los individuos "utilizó CEFC para sobornar e influir corruptamente en funcionarios extranjeros".

El memorándum incluye una copia de una transacción bancaria que muestra que el 4 de agosto de 2017, CEFC Infrastructure transfirió US$ 100.000 a Owasco P.C, la sociedad profesional de Hunter Biden.

En el memorándum también hay detalles de los registros bancarios sobre cómo se movía el dinero entre empresas, incluido un pago de US$ 100.000 a una de las empresas de Hunter Biden que luego fue financiado por una empresa con sede en China vinculada al CEFC, el conglomerado energético chino.

Comer sostiene que la transacción "desmiente la afirmación del presidente Biden de que su familia no recibió dinero de China".

En el informe, la comisión reconocía que "existen transacciones comerciales legítimas con entidades y particulares con sede en China".

"Sin embargo, el patrón de conducta de los Biden y sus contrapartes chinas —recogido en los registros bancarios pertinentes— indica un intento de encubrir empresas y ocultar el origen del dinero", alega la comisión.

Comer reveló anteriormente que miembros de la familia de Biden recibieron algo más de US$ 1 millón indirectamente de State Energy HK Limited, una empresa china.

Los republicanos del Senado detallaron por primera vez en 2020 cómo Walker hizo transferencias bancarias a empresas asociadas con Hunter Biden y el hermano del presidente, James, después de recibir una transferencia de US$ 3 millones de la empresa china.

El último memorándum del Partido Republicano afirma que Walker también envió parte de ese dinero a Hallie Biden y a una cuenta bancaria desconocida identificada como "Biden".

Comisión plantea su caso legislativo

Los republicanos de la Comisión dijeron que siguen rastreando los registros bancarios y que contactaron a otros testigos implicados en determinadas transacciones para solicitar documentos, así como entrevistas.

Según el informe, los republicanos tienen la intención de buscar cambios legislativos, un paso clave necesario para justificar su investigación si las luchas por las citaciones llegan a los tribunales.

Estos cambios incluyen leyes que exigen la presentación de informes adicionales sobre las finanzas de los familiares de un presidente o vicepresidente, la divulgación pública de las transacciones en el extranjero en las que participen familiares de altos cargos electos y la revisión acelerada por parte de las fuerzas de seguridad de cualquier informe sobre actividades bancarias sospechosas relacionadas con los familiares directos de un presidente o vicepresidente.

Comer no se cerró a la noción de si su comisión investigaría los negocios en el extranjero del expresidente Donald Trump y su familia antes de hacer cualquier recomendación legislativa para abordar el tráfico de influencias. Hasta la fecha, sin embargo, Comer no ha indagado en los negocios financieros de Trump ni ha llevado a cabo una investigación sobre los documentos clasificados que tenía en Mar-a-Lago.

"Vamos a estudiarlo todo cuando nos dispongamos a presentar la legislación para prohibir el tráfico de influencias", dijo Comer. "Este ha sido un patrón durante mucho tiempo. Tanto republicanos como demócratas se han quejado de que las familias de los presidentes reciban dinero".

Sobre los negocios en el extranjero de Jared Kushner, yerno de Trump, Comer dijo: "No estoy diciendo si estaba de acuerdo con lo que hizo o no, pero en realidad sé cuáles son sus negocios. ¿Cuáles son los negocios de Biden?"