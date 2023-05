El éxito de Drake de 2015 "Hotline Bling" marcó un punto de inflexión para el rapero: un giro hacia el pop-rap, un cambio de género que lo catapultó a un nuevo escalón de la fama. (Crédito: Cash Money Records/YouTube)

(CNN) -- La década de 2010 pareció más un siglo que una década. En 10 años, la cultura pop evolucionó (y, en opinión de algunos, involucionó) más rápido que nunca, debido en gran parte a la llegada y la influencia cada vez mayor de las redes sociales.

El clima cultural y el panorama digital también influyeron en la música que escuchábamos: empezamos la década en la era de Obama, cargada de optimismo, y la terminamos con una pandemia y un clima político muy divisivo. Pero estuvimos en línea durante todo ese tiempo, y aplicaciones como Spotify y TikTok catapultaron ciertas canciones y géneros a la popularidad e incluso influyeron en el tipo de música que se hace.

Repasa algunas de las tendencias musicales predominantes que definieron una década voluble, desde el pop-rap y las boy bands hasta la tristeza estética y los himnos de protesta.

El rap sigue la ruta viral del pop

A principios de la década de 2010, las estrellas del rap tenían problemas para anotarse sus propios números 1 sin participar en discos pop, según señalan los expertos en la serie original de CNN "The 2010s". Raperos como Drake podían contribuir con un verso a una canción de Rihanna, pero les resultaba más difícil alcanzar los mismos éxitos en solitario en las listas Billboard.

Así que empezaron a fusionar los dos géneros, una aventura que tuvo especial éxito con la llegada del streaming. El ineludible éxito de Drake en 2015, "Hotline Bling", fue diseñado para convertirse en un éxito viral, desde el memeable video musical (ahora visto casi 2.000 millones de veces en YouTube) hasta el contagioso ritmo inicial. Siguió meses después con "One Dance", un éxito bailable con influencias afrobeats que pasó 10 semanas en la cima del Billboard Hot 100, el primero de los singles de Drake en llegar al número 1 y pasar semanas allí.

Drake siguió el ejemplo de Nicki Minaj, quizá la rapera que mejor ha sabido combinar el rap y el pop en esta época, antes de que se solaparan de forma significativa. Con éxitos como "Super Bass", de 2010, en el que ejecutó con pericia gimnasia verbal y cantó el estribillo y el puente, Minaj sentó las bases para que artistas como Cardi B, Lizzo y Doja Cat, que se han beneficiado de momentos virales y también mezclan rap y pop con sus propias sensibilidades musicales únicas, prosperen en la década de 2020.

Y entonces, en 2018, conocimos a Lil Nas X, un músico que creció en internet y cuyo éxito de country-rap "Old Town Road" comenzó como un meme y finalmente explotó fuera de internet, convirtiéndose en uno de los singles más vendidos de todos los tiempos e incluso cambiando la forma en que Billboard y otros guardianes de la industria definen "country" y "rap". Lil Nas X utilizó su presencia digital para impulsar su perfil y convertirse en una auténtica estrella. Siguió combinando su música con videos virales: en el video de "Montero (Call Me by Your Name)" de 2021, de inspiración flamenca, aparecía vestido de diablo recibiendo un baile erótico de un ángel caído, también interpretado por Lil Nas X. El éxito fue nominado a canción del año en los Grammy de 2022.

El pop oscuro y lúgubre estalla

Mientras algunos músicos populares alardeaban de fiesta, sexo y drogas, artistas como The Weeknd y Lana Del Rey cantaban lánguidamente sobre cómo dejaban que esas mismas cosas les destruyeran. Su estilo era una elegante refutación del "turbo-pop" que dominó los primeros años de la década de 2010, y presagiaba una época más oscura para Estados Unidos en la segunda mitad de 2010, cuando la desolación se convirtió en el tema predominante de la cultura pop.

Abel Tesfaye (The Weeknd) y Del Rey se convierten en íconos en internet: la mixtape de Tesfaye de 2011 "House of Balloons" y el single de Del Rey "Video Games", del mismo año, rebotaron en la blogosfera y se convirtieron en éxitos de culto. También resonaron entre los usuarios de Tumblr, donde las imágenes de su música y los medios que la acompañaban -cigarrillos, rodillas magulladas, delineador de ojos corrido, fotografías en blanco y negro deprimentes- se convirtieron en estética.

Tanto The Weeknd como Del Rey han dado un giro desde sus debuts, y sus imágenes se han vuelto más complicadas de lo que desmienten sus orígenes indie. The Weeknd se convirtió en una de las mayores estrellas del pop mundial sin abandonar su compromiso con los deprimidos y depravados. Del Rey, por su parte, no ha hecho más que profundizar en su nicho, elaborando discos intensamente personales que han madurado con sus oyentes.

Su influencia musical es evidente en los sonidos de artistas populares como SZA, Future y Billie Eilish, cuyo sonido infundido de trap comparte similitudes con los primeros trabajos de The Weeknd. Incluso Taylor Swift ha tomado prestado algo del borde de Del Rey en sus álbumes más recientes, y las dos colaboraron en el último álbum de Swift "Midnights".

La música protesta contra la brutalidad policial

La década en su conjunto también estuvo marcada por las protestas contra la brutalidad policial, que comenzaron en 2014 con Michael Brown, un adolescente negro desarmado al que un policía blanco disparó y mató en Ferguson, Missouri. Su muerte, y los disturbios que siguieron, no sólo influyeron en la defensa de los derechos, sino también en la música.

Gran parte de la década se definió por la música de protesta, y un ejemplo importante fue el espectáculo de Beyoncé en el descanso del Super Bowl de 2016, en el que interpretó su nuevo single, "Formation". Vestida de negro y con una bandolera de balas, el espectáculo de Beyoncé fue una clara oda a las Panteras Negras y llamó la atención sobre el movimiento Black Lives Matter. El hecho de que lo hiciera durante el acontecimiento televisivo más visto del año indica hasta qué punto estos mensajes se estaban generalizando en la música.

"La música es siempre la banda sonora de los movimientos", dijo Renée Graham, columnista de The Boston Globe, en "The 2010s".

Y Beyoncé no fue la única que puso banda sonora al movimiento durante mediados y finales de la década de 2010. En 2014, D'Angelo publicó su primer álbum en más de doce años, "Black Messiah", su trabajo más político hasta la fecha, citando específicamente las protestas de Ferguson como inspiración para el álbum.

Dos años después, Solange publicó "A Seat at the Table", un álbum que explora el impacto personal de la violencia contra los negros y morenos en temas como "Weary" y "Mad". Ese mismo año, el escurridizo cantante Frank Ocean lanzó su álbum "Blonde", cuya canción de apertura contiene la frase: "RIP Trayvon, that n**** look just like me".

Pero las dos canciones que sobresalen son "Alright", de Kendrick Lamar, publicada en 2015, y "This Is America", de Childish Gambino, publicada en 2018. Ambas canciones ejemplifican el tema de protesta de la época, pero de maneras diferentes. El tema de Lamar insiste en el optimismo y la esperanza, con el estribillo "We gon' be alright".

El disco de Childish Gambino es todo lo contrario. La canción enfatiza la noción resuelta de que esto -la violencia racista en el país, tanto en el pasado como en el presente- es de hecho Estados Unidos, independientemente de los progresos que aparentemente se hayan hecho.

"Con 'we gon' be alright' de Kendrick Lamar, todavía estás en esta esperanzadora era Obama, el movimiento Black Lives Matter. Y para cuando llegas a Childish Gambino, tenemos una presidencia diferente", señala Salamishah Tillet, profesor de la Universidad de Rutgers, en "The 2010s". "A mucha gente le parecía que en realidad estábamos retrocediendo".

Ese cambio de actitud se hizo patente en la sociedad. Y también se reflejó en la música.

El renacimiento de las boy bands

En la década de 1990 estaban Boyz II Men, Backstreet Boys y NSYNC. En la década de 2010, One Direction.

Aunque a menudo se menosprecia a las boy bands y a sus fans, principalmente femeninas, el éxito de One Direction en la década de 2010 apunta a un renacimiento del género que ha continuado en la década de 2020.

Echemos un vistazo a los álbumes más vendidos en 2012: "21" de Adele y "Red" de Taylor Swift. En el número 3 se situó "Up All Night" de One Direction, el álbum debut del grupo. Y su segundo álbum, "Take Me Home", publicado el mismo año, se hizo con el nº 5.

Que dos álbumes se conviertan en los cinco más vendidos no es tarea fácil. Y One Direction fue el primero en conseguirlo, según Billboard, desde que Nielsen SoundScan empezó a registrar las ventas en 1991.

De repente, grupos como The Wanted, Big Time Rush y, en la segunda mitad de la década, 5 Seconds of Summer, estaban en todas partes. Este último grupo fue particularmente exitoso, con sus tres primeros álbumes de estudio, lanzados entre 2014 y 2018, todos certificados al menos como oro por la RIAA. (Dos de los tres alcanzaron el platino, al haber vendido un mínimo de un millón de álbumes).

One Direction se separó en 2016, aunque su antiguo miembro Harry Styles ha seguido dominando las listas de éxitos con sus trabajos en solitario desde entonces. En su lugar, han reinado grupos de K-pop como BTS. Puede que las boy bands occidentales hayan desaparecido, pero el atractivo universal de estos grupos sigue vigente.

