Última hora y noticias en vivo de la guerra de Rusia en Ucrania

Los líderes del G7 acuerdan imponer más sanciones a Rusia

Los líderes del Grupo de los Siete (G7) acordaron imponer nuevas sanciones a Rusia y "reafirmaron" su compromiso de oponerse a la guerra "ilegal, injustificable y no provocada" de Moscú en Ucrania.

Las nuevas sanciones y medidas pretenden "aumentar los costes para Rusia y aquellos que apoyan su esfuerzo bélico", y se basan en los esfuerzos para "garantizar que Rusia ya no sea capaz de convertir en arma la disponibilidad de energía", dijeron los líderes del G7 en un comunicado emitido desde la cumbre del G7 en Hiroshima.

"Ampliaremos nuestras acciones para garantizar que se restringen en todas nuestras jurisdicciones las exportaciones de todos los artículos críticos para la agresión rusa, incluidos los utilizados por Rusia en el campo de batalla", señala la declaración.

Esto incluirá "las exportaciones de maquinaria industrial, herramientas y otras tecnologías que Rusia utiliza para reconstruir su maquinaria de guerra", continúa el comunicado. Entre los sectores clave a los que se dirigirán las medidas figuran la industria manufacturera, la construcción y el transporte, así como los servicios empresariales.

Los líderes afirmaron que "siguen comprometidos" con el mantenimiento de los precios máximos del petróleo y los productos petrolíferos rusos y que redoblarán sus esfuerzos "para contrarrestar la evasión de estos precios máximos, al tiempo que se evitan los efectos indirectos y se mantiene el suministro energético mundial".

Los líderes del G7 también renovaron su compromiso de proporcionar "el apoyo financiero, humanitario, militar y diplomático que Ucrania necesite durante el tiempo que sea necesario", haciéndose eco de anteriores promesas de apoyo a Kyiv.

"Nuestro apoyo a Ucrania no vacilará. No nos cansaremos de nuestro compromiso de mitigar el impacto de las acciones ilegales de Rusia en el resto del mundo", afirma la declaración.

Además, los dirigentes subrayaron que la paz "no puede alcanzarse sin la retirada completa e incondicional de las tropas y el equipo militar rusos", y reiteraron que las amenazas de Rusia de utilizar armas nucleares son "inadmisibles".