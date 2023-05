Última hora y noticias en vivo de la guerra de Rusia en Ucrania

Kuleba: Los aliados europeos siguen con nosotros sobre la integridad territorial de Ucrania

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, afirma que los aliados europeos del país siguen estando de acuerdo con Kyiv en lo que respecta a la guerra, en medio de informaciones según las cuales el enviado chino Li Hui, que ha estado visitando las capitales europeas, está instando a aceptar las ganancias territoriales de Rusia como forma de poner fin a los combates.

A los interlocutores occidentales del diplomático chino en su reciente visita –que pasó por Kyiv, Varsovia, Berlín, París, Bruselas y Moscú– se les dijo que presionaran a Ucrania y la obligaran a hacer concesiones territoriales, según The Wall Street Journal.

Sin embargo, en un mensaje de video publicado en su página de Facebook, Dmytro Kuleba afirmó que sus socios occidentales le habían asegurado que en las conversaciones con el enviado chino no se había contemplado ninguna maniobra de ese tipo.

"Me puse inmediatamente en contacto con mis colegas en las capitales que visitó [Li], y todos me confirmaron que no hubo conversaciones ni negociaciones sobre el reconocimiento como parte de Rusia de los territorios [que controla actualmente] en Ucrania", dijo Kuleba.

"Nadie hará nada contra nosotros a espaldas de Ucrania, porque hemos construido relaciones de confianza con todos nuestros socios clave", añadió.

Beijing es un aliado clave de Moscú, sobre todo en los lazos económicos, pero se ha cuidado de mantener cierta distancia sobre las acciones de Rusia en Ucrania.

En febrero, China publicó una serie de principios que, en su opinión, deberían constituir la base para poner fin a la guerra, incluida la rápida reanudación del diálogo directo entre las partes y un alto el fuego general.

Sin embargo, el documento de 12 puntos no mencionaba posibles concesiones ucranianas, sino que estipulaba: "La soberanía, la independencia y la integridad territorial de todos los países deben ser efectivamente defendidas".

En su mensaje de video, Kuleba afirmó que Ucrania continuaría dialogando con China, pero reiteró la postura de siempre de su país de que no se debatiría la concesión territorial ni la "congelación" del conflicto.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, que se reunió con Li en Moscú el viernes, dijo que China tenía una "posición equilibrada" sobre la guerra, y acogió con satisfacción "la disposición de Beijing a desempeñar un papel positivo en su solución", según una declaración en el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.