Lukashenko ofrece armas nucleares a países dispuestos a "unirse al Estado de la Unión de Rusia y Belarús"

Video relacionado: Putin anuncia que desplegará armamento nuclear a Belarús 2:04

(CNN) -- El presidente de Belarús, Alexander Lukashenko, afirmó que los países que estén dispuestos a “unirse al Estado de la Unión de Rusia y Belarús” recibirán armas nucleares. Las declaraciones llegan días después de confirmar que la transferencia de algunas armas nucleares tácticas desde Moscú a Minsk comenzó.

Lukashenko, un aliado cercano del presidente de Rusia Vladimir Putin, hizo los comentarios en una entrevista en cámara publicada este domingo en el canal estatal Russia 1.

Durante la entrevista, Lukashenko dijo: “A nadie le importa que Kazajstán y otros países tengan las mismas relaciones cercanas que tenemos con la Federación Rusa”.

“Es muy simple”, agregó. “Únete al Estado de la Unión de Belarús y Rusia. Eso es todo: habrá armas nucleares para todos”.

Firmado en 1999, el Acuerdo sobre el Establecimiento del Estado de la Unión de Belarús y el Tratado de Rusia estableció una base legal para una amplia alianza que abarcó la economía, la información, la tecnología, la agricultura y la seguridad fronteriza, entre otras cosas, entre los dos países, según el sitio web del gobierno de Belarús.

No quedó claro qué tan amplia fue la invitación de Lukashenko para unirse al Estado de la Unión, y no ofreció más detalles.

Pero es probable que sus comentarios sobre la entrega de armas nucleares a aliados de ideas afines aumenten las preocupaciones en un momento de creciente proliferación global y cuando Moscú amenaza al mundo con su propio arsenal atómico mientras su guerra contra Ucrania se tambalea.

Este jueves, el autócrata bielorruso dijo que había comenzado la transferencia de algunas armas nucleares tácticas de Rusia a Belarús, luego de un acuerdo firmado por Moscú y Minsk.

Putin y la suspensión del tratado de armas nucleares 3:27

“Era necesario preparar sitios de almacenamiento, etc. Hicimos todo esto. Por lo tanto, comenzó el movimiento de armas nucleares”, dijo Lukashenko, según la agencia estatal de noticias Belta.

También prometió la seguridad de esas armas, diciendo: “Esto ni siquiera está en discusión. No se preocupen por las armas nucleares. Somos responsables de esto. Estos son problemas serios. Todo estará bien aquí”.

Putin ha dicho anteriormente que Rusia mantendría el control sobre cualquier arma nuclear táctica estacionada en Belarús y comparó la medida con la práctica de Washington de colocar armas nucleares en Europa para evitar que los países anfitriones, como Alemania, rompan sus compromisos como potencias no nucleares.

Belarús no ha tenido armas nucleares en su territorio desde principios de la década de 1990. Poco después de obtener la independencia tras el colapso de la Unión Soviética, acordó transferir todas las armas de destrucción masiva de la era soviética estacionadas allí a Rusia.

Desde que invadió Ucrania hace más de un año, Putin ha utilizado una retórica creciente en varias ocasiones, advirtiendo de la amenaza “creciente” de una guerra nuclear y sugiriendo que Moscú podría abandonar su política de “no ser el primero en utilizar”.

En marzo, Putin dijo que Moscú completará la construcción de una instalación de almacenamiento especial para armas nucleares tácticas en Belarús a principios de julio, y dijo que Rusia ya había hecho la transferencia a Belarús de un sistema de misiles de corto alcance Iskander, que puede estar equipados con ojivas nucleares o convencionales.

Las armas nucleares tácticas son más pequeñas que las armas nucleares estratégicas, que pueden diezmar ciudades enteras, y están diseñadas para usarse en un campo de batalla limitado. Sin embargo, sus rendimientos explosivos aún son suficientes para causar una gran destrucción y contaminación por radiación.

Lo que dejó la reunión entre Putin y su par Lukashenko 1:03

Fuertes condenas

Estados Unidos y la Unión Europea, así como los líderes de la oposición en Belarús, han denunciado la medida de desplegar armas nucleares tácticas rusas en Belarús.

“Es el último ejemplo de comportamiento irresponsable que hemos visto de Rusia desde su invasión a gran escala de Ucrania hace más de un año”, dijo el jueves pasado el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Matthew Miller.

Miller agregó que a pesar del informe de la transferencia, Estados Unidos no ve “ninguna razón para ajustar nuestra postura nuclear estratégica” y dijo que no hay “indicaciones de que Rusia se esté preparando para usar un arma nuclear”.

La Unión Europea calificó el acuerdo entre Moscú y Minsk como “un paso que conducirá a una escalada extremadamente peligrosa”.

Y el asesor presidencial ucraniano, Mykhailo Podolyak, tuiteó este domingo que las palabras de Lukashenko “indican directamente que la Federación Rusa está ‘matando’ deliberadamente el concepto de disuasión nuclear global y ‘enterrando’ el Tratado global clave sobre la no proliferación de armas nucleares”.

“Esto socava fundamentalmente los principios de la seguridad global”, dijo Podolyak. “Solo puede haber una solución: una postura dura de los estados nucleares; resoluciones pertinentes de la ONU/OIEA; amplias sanciones contra (empresa estatal rusa de energía nuclear) Rosatom; sanciones financieras sistémicas contra Belarús y, en última instancia, contra Rusia”.

Los miembros de la oposición bielorrusa también criticaron el acuerdo, y la líder de la oposición exiliada, Sviatlana Tsikhanouskaya, dijo en una publicación en Twitter que “debemos hacer todo lo posible para evitar el plan de Putin de desplegar armas nucleares en Belarús”.

“Viola directamente nuestro estatus constitucional no nuclear y aseguraría el control de Rusia sobre Belarús durante los próximos años. Y amenazaría aún más la seguridad de Ucrania y de toda Europa”, dijo.

Analistas dicen que todavía hay muchas incógnitas con la transferencia.

“No sabemos si ya ha comenzado físicamente, aunque Lukashenko dice que sí. No sabemos si alguna arma ha salido realmente de Rusia todavía, no sabemos cuándo se desplegarán, no sabemos qué tipo de armas se desplegarán”, dijo el viernes a CNN el experto en seguridad nacional Joe Cirincione.

Cirincione, expresidente del Ploughshares Fund, que se enfoca en reducir la amenaza de las armas nucleares, dijo que si sigue adelante sería “un hito histórico”.

“No podemos recordar otro incidente en el que, durante una crisis, un Estado con armas nucleares haya sacado sus armas de la guarnición y las haya puesto en el campo, que es efectivamente lo que Putin está haciendo aquí”, dijo.

-- Lauren Kent, Xiaofei Xu y Radina Gigova de CNN contribuyeron con este reporte.