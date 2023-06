¿Cómo es hospedarse en el hotel más antiguo del mundo?: así es el Nishiyama Onsen Keiunkan, de Japón

La entrada principal de Nishiyama Onsen Keiunkan. (Crédito: Cortesía de Nishiyama Onsen Keiunkan)

Minobu, Japón (CNN) -- Escondido en lo profundo de las montañas de la prefectura japonesa de Yamanashi, el Nishiyama Onsen Keiunkan tiene pisos de tatami, personal vestido con kimonos y letreros con caligrafía manuscrita. Se siente como si el tiempo se hubiera detenido aquí, y eso no es una coincidencia.

Cuenta la leyenda que era el año 705 cuando el hijo mayor de Fujiwara no Kamatari, la familia aristocrática más poderosa de la época, vagaba por la capital cuando descubrió unas aguas termales en la zona.

Poco después, se construyó un ryokan, o hotel tradicional japonés de aguas termales. Durante más de un milenio, invitados tan variados como asalariados de Tokio con exceso de trabajo, líderes famosos como los Tokugawa (una familia shogun que gobernó Japón durante 400 años) e incluso el actual emperador de Japón, Naruhito, han venido a sumergirse en las aguas y disfrutar del paisaje bucólico.

El ryokan es conocido desde hace mucho tiempo en Japón. Pero su popularidad recibió un gran impulso en 2011 cuando el Libro Guinness de los récords mundiales designó a Nishiyama Onsen Keiunkan como el hotel más antiguo del mundo.

El anuncio lo puso en la lista de deseos de muchos viajeros internacionales, y ahora el ryokan trabaja para acomodar a estos turistas mientras se mantiene fiel a sus tradiciones de 1.300 años.

publicidad

De ciudad al campo

Llegar al ryokan no es sencillo. Primero, los viajeros atraviesan el bullicioso caos de la estación de Shizuoka en la prefectura del mismo nombre, luego abordan el tren bala que se dirige hacia el este de Japón.

A partir de ahí, el mundo se escapa lentamente. Las estaciones se vuelven cada vez más pequeñas a medida que el área circundante se vuelve más rural. En algunas estaciones, ni siquiera hay una taquilla a la vista.

El viaje en tren de una hora ofrece una vista completa del monte Fuji cuando el cielo está despejado. Los campos de arroz y las casas antiguas que todavía tienen techos de tejas se asemejan a una escena de la película animada de Miyazaki "Mi vecino Totoro".

Los viajeros desembarcan en Minobu, un pueblo de solo 11.000 habitantes, y esperan un autobús de enlace proporcionado por el ryokan.

Minobu es tan pequeño que la taquilla de la estación de tren solo acepta efectivo y emite boletos en papel, un marcado contraste con Tokio, donde las luces LED llenan las calles de la ciudad y la gente pasa por las puertas del tren con solo tocar sus teléfonos.

En Minobu, no hay supermercados, ni McDonald's. En cambio, las pequeñas calles albergan negocios locales que han estado abiertos durante generaciones.

A partir de ahí, es un viaje de una hora por un camino sinuoso, adentrándose más y más en las montañas, hasta que finalmente el ryokan aparece a la vista.

Los miembros del personal con kimonos tradicionales saludan a los viajeros y los acompañan al vestíbulo. Les dan a los invitados pantuflas con sus nombres escritos previamente en un papel al lado de ellos. No se permiten zapatos más allá de este punto.

“Desde los baños hasta las habitaciones, puedo sentir la presencia de la historia aquí”, dice Michiyo Hattori, una invitada que estuvo en el ryokan para celebrar su 70 cumpleaños.

Aquí hay que dejarse llevar

Las habitaciones estándar en Nishiyama Onsen Keiunkan tienen tres secciones: dos áreas para sentarse y una sala de estar. Pergaminos colgantes japoneses tradicionales llamados kakejiku cuelgan de las paredes, mostrando imágenes de la naturaleza con la firma del artista escrita en caligrafía.

Las ventanas son tan grandes que la vista del bosque parece una pintura de Monet cubriendo la pared.

Un gran río fluye debajo y bramidos de vapor insinúan la presencia de aguas termales. Afuera, un hombre con una caña de pescar está pescando la cena de esta noche.

Hay seis aguas termales en total, cuatro al aire libre y dos interiores. Dos de las aguas termales interiores están disponibles solo con reserva, lo que permite que aquellos con tatuajes puedan disfrutar de la experiencia. (En Japón, la mayoría de los spas de aguas termales continúan prohibiendo los tatuajes debido a la asociación del arte corporal con las pandillas Yakuza, aunque esto está cambiando lentamente).

La naturaleza no está solo afuera. También es un elemento importante de los interiores: los pisos están hechos de piedra local, los baños están hechos de madera y los baños interiores están bordados con plantas decorativas.

Para la cena, a los invitados se les asigna una habitación privada a una hora reservada. Se sirve una comida de cinco platos con vino de producción local.

Comenzando con poco desde el primer plato, con sushi, tofu y sopa ligera, la comida progresa a pescado ahumado y, finalmente, carne a la parrilla y estofado.

Cuando sea posible, los ingredientes se obtienen localmente. Normalmente, los fideos soba están hechos de trigo sarraceno; aquí están hechos de bellotas recolectadas de árboles locales. La piedra utilizada para la parrilla proviene de las rocas volcánicas del monte Fuji.

Cuando los invitados regresan a sus habitaciones después de comer, descubren que su alojamiento se ha transformado. La sala de estar ahora es un dormitorio con futones mullidos en el suelo.

No se pasa por alto ningún detalle: la almohada se coloca en la posición perfecta para obtener la mejor vista del bosque matutino mientras los invitados abren lentamente los ojos después de un sueño profundo.

Los próximos 1.300 años

La larga historia de Nishiyama Onsen Keiunkan incluye muchos momentos dramáticos. Hubo incendios masivos en 1909 y 1916. Una gran roca destruyó uno de los edificios del ryokan en 1925. Un gran tifón lo azotó en 1982.

Como resultado, el edificio principal del hotel se movió tres veces.

El presidente de ryokan, Kenjiro Kawano, cree que la ubicación apartada del hotel ha permitido que el negocio sobreviva todos estos años. Y a pesar de su éxito, nunca se ha hablado de expandirse.

“El expresidente me dijo que me convirtiera en el maestro del ryokan y que no me distrajera”, dice Kawano. “Cuando empiezas a ver el éxito, empiezas a meter la cabeza en otras empresas y te vuelves vulnerable al fracaso”.

Durante más de un siglo, el ryokan fue propiedad de dos familias, pero cuando llegó el momento de decidir quién sería el presidente número 53, el presidente anterior tuvo un problema: no había más familiares o descendientes que pudieran hacerse cargo durante la próxima generación.

Kawano se unió al ryokan por primera vez en 1984, cuando tenía 25 años, y ocupó una variedad de trabajos, que incluyeron arreglar paredes y construir computadoras, antes de convertirse en gerente.

Las décadas que pasó trabajando de cerca con la empresa familiar crearon un fuerte vínculo entre Kawano y su predecesor. Pero no tenía idea de lo que sucedería después.

“Un día me llamaron a la oficina del predecesor y me dijo que yo me haría cargo del negocio”, dijo Kawano. “Sentí una presión tan inmensa para apoderarme de un lugar tan histórico. Me tomó seis meses aceptar la oferta.

“Mi mayor preocupación era [que yo sería] la última generación en mantener este ryokan", dijo.

La población de Japón continúa disminuyendo, batiendo récords cada año. Mientras tanto, las generaciones más jóvenes se han mudado a ciudades importantes como Tokio en busca de mejores oportunidades, dejando pueblos con residentes en su mayoría ancianos.

Kawano no podía heredar legalmente el ryokan porque no era pariente consanguíneo. Para solucionar esto, se hizo cargo de las acciones originales de la empresa y creó la empresa Nishiyama Onsen Keiunkan Limited.

El reto de mantener viva la tradición

Otros desafíos incluyen mantener vivas las tradiciones del ryokan y al mismo tiempo hacer ajustes para una nueva ola de viajeros, muchos de los cuales son de fuera de Japón.

Ahora hay miembros del personal que pueden hablar diferentes idiomas, incluido el inglés.

Kawano dice que muchos ryokans se adaptaron a los tiempos modernos al permitir zapatos dentro de las instalaciones y agregar camas a las habitaciones, pero ese fue un ajuste que él no estaba dispuesto a hacer.

En cambio, hizo futones hechos a la medida en tamaños más grandes para acomodar a la nueva clientela de invitados occidentales, que tienden a ser más altos que sus clientes japoneses.

“Planeamos mantener el concepto de quitarse los zapatos en la entrada también”, dice Kawano. “Queremos asegurarnos de que nuestros huéspedes experimenten la autenticidad de la tradición que hemos protegido a lo largo de los años.

“Siento que es mi deber hacer que este ryokan sobreviva. Cuando entregue el ryokan al presidente número 54, habré cumplido con mi obligación”.