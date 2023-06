¿Quién era el DJ del programa de Ellen DeGeneres? 1:38

(CNN) — Hace seis meses que se suicidó Stephen "tWitch" Boss, el DJ de "The Ellen DeGeneres Show" y bailarín que saltó a la fama en "So You Think You Can Dance". Ahora su madre ha hablado abiertamente sobre el proceso de asimilar la pérdida.

En una entrevista con la revista People, Connie Boss Alexander habló sobre la pérdida de su hijo, que murió a los 40 años .

"Cuando pienso en él, intento no pensar en cómo se fue de esta tierra", dijo. "Esto no es el final completo. De ahí viene mi paz".

Boss Alexander tiene otros dos hijos, pero compartía un vínculo especial con Boss.

"Había estado enferma, así que me mandó un mensaje para preguntarme cómo me encontraba", dijo sobre su última comunicación.

"Fue la última vez que hablamos. Hasta el punto de que Stephen puede haber estado en una depresión seria. No, no Stephen", dijo Boss Alexander. "Él estaba muy en sintonía con analizarse y tratar de hacerse sentir mejor, leyendo libros de autoayuda, por lo que esto fue un shock total".

publicidad

Mientras se centra en la familia, la afligida madre habló sobre cómo aún intenta asimilar la pérdida.

"En este momento supongo que me estoy dando cuenta", dijo. "Cuando me despierto por la mañana, me doy cuenta de que, Dios mío, no está aquí físicamente. Pero luego, en mi cabeza, le oigo decir: 'Hola, mamá. Estoy bien'".

Boss Alexander dijo que sigue aferrándose a las últimas palabras que le dijo su hijo.

"Empezó ese último mensaje con: 'Te quiero, mamá'", dijo. "Y yo le respondí: 'Te quiero más'".