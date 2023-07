"Indiana Jones y el Dial del Destino" atrae una taquilla decepcionante en el primer fin de semana de lanzamiento

Harrison Ford vuelve como Indiana Jones 1:48

(CNN) -- Harrison Ford trajo a su legendario personaje Indiana Jones de vuelta a la pantalla grande este fin de semana con "Indiana Jones y el Dial del Destino", pero su estreno en taquilla fue inferior a las estimaciones anticipadas.

La película recaudó apenas US$ 60 millones en Estados Unidos y US$ 70 millones a nivel internacional, elevando la quinta y última entrega de la taquilla global de la franquicia histórica a US$130 millones en su estreno de 3 días.

“El Dial del Destino” supuestamente costó casi US$ 300 millones, lo que hace que las cifras de taquilla del fin de semana abierto sean decepcionantes y un gran obstáculo para que la película resulte rentable.

La película se estrenó en el número uno a pesar de las críticas mediocres del capítulo final de Indiana Jones, y se proyecta que gane US$ 82 millones en su estreno de 5 días hasta el fin de semana festivo del 4 de julio.

La quuinta entrega de la saga también parece haber sido mejor recibido por los fanáticos que la cuarta entrega de la franquicia, “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull”, aunque esa película aún recaudó US$ 100 millones durante su primer fin de semana de 2008.

Ford, quien interpretó a Jones por primera vez en "Raiders of the Lost Ark" de 1981, le dijo a Chris Wallace de CNN en una entrevista en junio que quería darles a los fanáticos y al personaje un final que se sintiera concluyente.

“Quería que estuviera impulsado por los personajes y quería que confrontara la cuestión de la edad directamente, no para ocultar mi edad, sino para aprovecharla en la narración de la historia”, dijo Ford, y agregó que sentía “muy fuertemente” que lograron ese objetivo.

¿En cuanto a decir adiós al personaje que ha interpretado durante más de 40 años? “Es hora de crecer”, bromeó.

El estreno es una de varias presentaciones decepcionantes de películas de gran presupuesto en la taquilla este verano, con “The Flash” de Warner Bros. y la película animada “Elemental” de Pixar quedaron muy por debajo de las expectativas. (Warner Bros., al igual que CNN, es una unidad de Warner Bros. Discovery).

Julio traerá otras tres películas muy esperadas, incluida la última secuela de “Misión: Imposible”, “Barbie” y la película basada en hechos del director Christopher Nolan “Oppenheimer”, comenzando con “Mission Impossible: Dead Reckoning Part One” el 12 de julio.