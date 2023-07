ANÁLISIS | La guerra en Ucrania definirá el legado de Biden, pero el peligro y la incertidumbre se avecinan

Biden, sobre la rebelión en Rusia: "No tuvimos nada que ver" 2:26

(CNN) -- La declaración enfática del presidente Joe Biden en la Oficina Oval este miércoles de que Estados Unidos respalda “totalmente, totalmente, totalmente” el intento de Suecia de unirse a la OTAN enfatizó el papel extraordinario y definitorio del legado él que ha desempeñado para desafiar el expansionismo ruso del siglo XXI.

Sin embargo, a medida que la guerra en Ucrania se adentra en su segundo verano sangriento, su trayectoria a corto plazo y la forma de la resolución final del conflicto siguen siendo tan inciertas como lo fueron después de que la invasión rusa se estancó a principios del año pasado.

Y varios acontecimientos están subrayando el peligro aún alto del conflicto mientras Biden se prepara para viajar a Lituania la próxima semana para una cumbre de la OTAN enormemente simbólica en uno de los estados bálticos que alguna vez se fusionó por la fuerza con la Unión Soviética.

Incluyen:

— Una guerra verbal entre Ucrania y Rusia por la planta de energía nuclear de Zaporiyia después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusara a Rusia de preparar un atentado con bomba. El tira y afloja está generando temores de otra dimensión nueva y alarmante de una guerra que ya está empañada por presuntos crímenes de guerra y sufrimientos terribles entre los civiles.

— Mientras tanto, los funcionarios occidentales todavía están evaluando el impacto de la reprimida rebelión del grupo Wagner en la posición política del presidente Vladimir Putin, y si podría llevarlo a pasos más extremos en una guerra que ha sido un desastre para Rusia.

— Hay decepción en el extranjero porque la tan esperada ofensiva de Ucrania aún no ha dado un golpe que cambie el conflicto a las fuerzas rusas. Kyiv insistió este miércoles en que está ganando impulso "gradualmente".

— Zelensky está aumentando la presión sobre Occidente para que haga más para ayudar a Ucrania, emitiendo un emotivo llamado en una entrevista exclusiva a CNN este miércoles para una invitación completa para unirse a la OTAN. Estados Unidos dice que tal paso no es probable con Ucrania involucrada en una guerra a gran escala con Rusia, ya que se apega a uno de sus propios objetivos estratégicos: evitar un conflicto directo con la superpotencia nuclear.

— Cuanto más se prolongue la guerra sin un avance decisivo en el campo de batalla, mayor será la presión política sobre las armas y la financiación de Ucrania, especialmente en EE.UU., donde las elecciones presidenciales del próximo año se vislumbran como un factor de importancia crítica.

Retórica nuclear

En la entrevista con Erin Burnett de CNN, Zelensky advirtió que tenía información de inteligencia de que Rusia estaba lista para llevar a cabo un ataque a la planta de energía nuclear de Zaporiyia. Esto siguió a una dirección de video en la que dijo que las fuerzas de Moscú habían colocado "objetos que parecían explosivos" en los techos de las instalaciones.

En respuesta, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, advirtió que el potencial de “sabotaje” por parte de Ucrania en la planta era alto. Dada la retórica nuclear anterior de Rusia y la desinformación de la niebla de la guerra, es probable que muchos observadores occidentales le den a Zelensky el beneficio de la duda. Es plausible que el Kremlin pueda afirmar posteriormente que cualquier explosión en la planta establecida por las fuerzas de Moscú sea el resultado de un bombardeo ucraniano en un escenario de bandera falsa.

Los comentarios de Zelensky parecían reflejar la preocupación del presidente ucraniano de que sus aliados occidentales y los reguladores nucleares de la ONU no están tomando la situación lo suficientemente en serio. Pero la falta de especificidad de sus cargos también muestra lo difícil que es para los extraños, al menos para aquellos que no tienen acceso a la inteligencia, saber exactamente qué está pasando en Ucrania. La Agencia Internacional de Energía Atómica dijo en una actualización este miércoles que no había indicios visibles de minas o explosivos en la planta de energía nuclear, pero que era esencial obtener un mejor acceso a las áreas clave de la gran instalación.

Las repetidas alarmas sobre los riesgos para la central nuclear de Zaporiyia han conjurado escenarios de pesadilla durante meses. Aún así, Christian Edwards de CNN informó que las posibilidades de un incidente en la escala del colapso de Chernobyl en 1986 habían sido limitadas desde que los reactores se colocaron en un modo de apagado en frío más seguro. Pero una explosión aún podría liberar una columna radiactiva en el aire y sembrar una zona de peligro que podría persistir durante décadas.

El hecho de que incluso haya una conversación sobre la escala relativa de un posible incidente nuclear potencialmente causado por una acción deliberada subraya la depravación de la guerra de Ucrania, y la medida en que un objetivo de guerra evolucionado de Rusia parece estar devastando vastas extensiones del país, incluso si no puede ser conquistado.

¿Cómo se verá moldeado el comportamiento de Putin por su posición política?

Zelensky también usó su entrevista con CNN para discutir los sorprendentes eventos políticos en Rusia a fines del mes pasado, que terminaron cuando Belarús supuestamente intervino para negociar el fin de una rebelión de los mercenarios del Grupo Wagner liderados por Yevgeny Prigozhin cuando parecían marchar hacia Moscú. Los gobiernos occidentales están luchando con la cuestión de si la base del poder político de Putin está debilitada y podría causar que llueva una venganza aún mayor sobre Ucrania como una distracción. Sin embargo, también puede haber una oportunidad para que Ucrania aproveche el caos en Moscú mientras avanza con su ofensiva en el campo de batalla.

Zelensky argumentó en la entrevista que el levantamiento expuso divisiones dentro de Rusia por la guerra y la erosión de las posiciones de los rusos. “Todos vemos este proceso que muestra que la mitad de la población rusa tiene serias dudas. Todas esas historias que él controla todo; estas son historias débiles ahora”, dijo Zelensky sobre Putin. Predijo que el líder ruso haría grandes esfuerzos para “consolidar su sociedad”.

Altos funcionarios estadounidenses argumentaron el mes pasado que la rebelión había disminuido a Putin. Y el presidente republicano del Comité de Inteligencia de la Cámara, el representante Mike Turner de Ohio, le dijo a Jake Tapper de CNN este miércoles que lo único que la revuelta “obviamente había hecho fue debilitar a Putin”. También dijo que el hecho de que los hombres de Prigozhin hayan podido marchar hacia Moscú sugiere un probable apoyo entre algunas tropas rusas y que Putin ahora tendría que temer grietas en su propio ejército.

Zelensky admite que Rusia desaceleró la ofensiva de Ucrania

La perspectiva de la ofensiva de verano de Ucrania, y la posibilidad de que pudiera crear brechas significativas en las defensas rusas y recuperar parte de su territorio incautado, tuvo un poderoso impacto político galvanizador y ayudó a impulsar a los gobiernos occidentales a aumentar su canalización de armas a Ucrania durante el invierno.

Por lo tanto, cualquier percepción de que no está a la altura de esas grandes esperanzas y que Ucrania no puede finalmente ganar también podría ser un factor de complicación, ya que los líderes estadounidenses y aliados fomentan el apoyo público para su programa de ayuda multimillonario. Zelensky admitió ante Burnett que la contraofensiva se había "ralentizado" debido a la colocación generalizada de minas rusas y las líneas defensivas que tienen tres capas de profundidad en algunos lugares.

También pareció sugerir que no podía comenzar la operación tan pronto como hubiera querido, debido a los retrasos en la obtención de más armas y municiones de alta tecnología de los donantes occidentales. “Quería que nuestra contraofensiva comenzara mucho antes”, dijo, para que los rusos tuvieran menos tiempo para prepararse.

El ejército de Ucrania, sin embargo, dijo este miércoles que estaba haciendo progresos y expulsando a Rusia de posiciones previamente capturadas cerca de la aldea de Klishchiivka en el sector de Bakhmut. Y la viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Maliar, dijo este miércoles que las fuerzas de Kyiv estaban "avanzando gradualmente" y que las tropas rusas no estaban haciendo ningún progreso en las áreas donde estaban atacando.

El frente interno de EE.UU.

El apoyo multimillonario de Washington a Ucrania y la voluntad de enviar gradualmente sistemas de armas cada vez más sofisticados han jugado un papel fundamental en la resistencia sostenida a la invasión rusa. Pero cada vez hay más dudas sobre la voluntad de la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, de mantener el mismo nivel de apoyo, y algunos miembros pro-Donald Trump argumentan que Zelensky debería verse obligado a discutir los términos de la paz con Moscú.

Dado el apoyo demócrata a la guerra, parece haber suficientes votos para obtener un alto nivel de financiamiento a través de la Cámara, aunque Washington corre el riesgo de detenerse en un cierre del gobierno en el otoño y el invierno en medio de enfrentamientos campales por gasto que podría retrasar la ayuda a Ucrania.

El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, insistió este miércoles en que el apoyo continuo de Estados Unidos a Ucrania era vital, especialmente porque enviaría un mensaje de resolución a otro adversario de Estados Unidos, el presidente chino, Xi Jinping. “Hay algunos en ambos partidos que argumentan que esto no es significativo para nosotros, lo que está pasando en Europa”, dijo McConnell en Fort Knox. “Ese no es mi punto de vista, no es el punto de vista de la mayoría de los republicanos en el Senado y los demócratas también”, dijo el republicano de Kentucky.

McConnell es el retroceso a un tipo de republicanismo más tradicional e internacionalista y rechaza el enfoque de “Estados Unidos primero” de Trump. El expresidente prometió poner fin a la guerra en 24 horas si gana un nuevo mandato en la Casa Blanca en 2024, una señal probable de que buscaría hacerlo en términos favorables a Putin, a quien halagó constantemente durante su administración.

Zelensky sabe que el respaldo de Washington, desde armas y equipos hasta la dirección diplomática que Biden brinda a Occidente, ayudará a dictar el destino de Ucrania. En un momento emotivo de su entrevista con Burnett, Zelensky llamó a Biden a dar la bienvenida a su país a la OTAN.

Y advirtió: “sin la ayuda de Estados Unidos, se convertirá en un conflicto congelado. Con la ayuda de Estados Unidos, volveremos a ocupar nuestro territorio”.