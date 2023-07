ANÁLISIS | Por qué la solicitud de Ucrania de ingresar en la OTAN es un dilema tan profundo para Occidente

Cumbre de la OTAN en Vilna, a la sombra de Rusia y Belarús 4:15

(CNN) -- El presidente Joe Biden dijo antes de un viaje crítico a Europa que Ucrania aún no está lista para ingresar a la OTAN. Más concretamente, la alianza aún no está lista para que Ucrania se una en un paso histórico que podría disuadir a Moscú pero que también podría aumentar el riesgo de una guerra entre Estados Unidos y Rusia.

Biden ha apostado su legado de política exterior en armar a Ucrania para repeler la invasión rusa, más recientemente con una decisión polémica de enviar bombas de racimo. Sin embargo, envió un fuerte mensaje a Kyiv en una entrevista exclusiva de CNN de que es poco probable que su campaña cada vez más aguda resulte en una fecha determinada para el ingreso a la OTAN que surge de la cumbre de la alianza en Lituania esta semana.

Si bien algunos miembros de la alianza en Europa del Este son optimistas sobre un cronograma temprano para dar la bienvenida a Ucrania, algunos estados de primera generación, incluido Estados Unidos, son más cautelosos, en parte debido a los temores de que avanzar rápidamente en el ingreso a la OTAN podría provocar el conflicto directo con Rusia que Biden está desesperado por evitar.

“No creo que haya unanimidad en la OTAN sobre si incluir o no a Ucrania en la familia de la OTAN ahora, en este momento, en medio de una guerra”, dijo Biden en una entrevista con Fareed Zakaria de CNN este domingo. El presidente dijo que la alianza necesitaba trazar un "camino racional" para el ingreso de Ucrania, pero que aún le faltaban algunos requisitos para unirse, incluida la democratización.

Si bien Biden dijo que había discutido el tema extensamente con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y se había negado antes de la guerra a permitir que el presidente ruso Vladimir Putin vetara la eventual membresía de Kyiv, sus comentarios decepcionarán a Ucrania mientras sufre una guerra horrible que ha visto múltiples crímenes contra la humanidad. Ucrania ha advertido a menudo que está librando la guerra de Occidente contra el expansionismo ruso y ha debilitado al principal adversario de la OTAN en Europa, por lo que tiene un caso moral para las garantías de defensa de las que disfrutan los estados de la OTAN. Pero incluso Zelensky acepta que Ucrania no puede unirse a la OTAN mientras continúa la guerra.

Aún así, insinuó en una entrevista con ABC News emitida este domingo que no sería un invitado a la cumbre de la OTAN "por diversión" y que podría mantenerse alejado a menos que hubiera más claridad sobre su ingreso y las garantías de seguridad. “Sería un mensaje importante decir que la OTAN no le teme a Rusia”, dijo.

Una decisión fatídica

Decidir si Ucrania se une a la OTAN es una de las cuestiones de seguridad europeas más aciagas desde que las olas de expansión llevaron a la alianza hasta las fronteras de Rusia en un proceso que, según los defensores, garantizó la paz posterior a la Guerra Fría al disuadir la agresión del Kremlin. Sin embargo, los críticos de la ampliación a la antigua Europa del Este soviética argumentan que el proceso humilló a Moscú, lo convirtió de nuevo en un enemigo declarado de Occidente y ayudó a conducir a la invasión de Ucrania.

La decisión de admitir a Ucrania extendería la sagrada promesa de la OTAN de que un ataque a un miembro es un ataque a todos a una nación que Rusia considera, como mínimo, como parte de su esfera de influencia, incluso si tal afirmación no tiene base en el derecho internacional. Comprometería a los futuros líderes occidentales a ir a la guerra con Rusia, que tiene armas nucleares, y podría arriesgarse a una tercera guerra mundial si el Kremlin atacara a su vecino nuevamente.

Los partidarios del ingreso de Ucrania en la OTAN, sin embargo, argumentan que décadas de seguridad e integridad territorial proporcionadas a las naciones del anitguo Pacto de Varsovia como Polonia, Hungría y Rumania son en sí mismas una prueba de que una vez bajo el paraguas de defensa mutua de la OTAN, Ucrania por fin estaría a salvo de futuros incursiones de Moscú. El argumento es especialmente resonante dado que el anfitrión de la cumbre, Lituania, al igual que sus vecinos estados bálticos, Letonia y Estonia, alguna vez fue anexada por la Unión Soviética y considerada altamente vulnerable a Rusia antes de su ingreso a la OTAN en 2004.

El caso de Ucrania en la OTAN

En términos generales, el caso de que la OTAN dé la bienvenida a Ucrania incluye esas garantías de seguridad férreas que estarían diseñadas para disipar su vulnerabilidad al ataque ruso. Los partidarios de la adhesión de Kyiv señalan que una vaga promesa de una futura membresía, hecha por primera vez en su cumbre en Bucarest en 2008 sin un calendario realista para la entrada, ofreció a Putin un incentivo para invadir antes de que Ucrania se uniera al club.

La membresía en la OTAN también impulsaría el intento de Ucrania de cimentar una democracia que era vulnerable antes de la guerra y cumpliría el deseo de muchos de sus habitantes de unirse a Occidente. Con su guerra brutal, Moscú ha perdido cualquier opinión moral sobre si Ucrania debe unirse o no. Y la incorporación del ejército más curtido en batalla de Europa, con más personal bajo las armas que la mayoría de los estados miembros, endurecería la fuerza militar de la OTAN.

Los senadores Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, y Richard Blumenthal, demócrata de Connecticut, presentaron la semana pasada una resolución que pide una hoja de ruta para el ingreso de Ucrania en la OTAN tan pronto como sea posible. “Solo a través de la incorporación en la OTAN, Ucrania puede experimentar una verdadera seguridad frente a la repetida agresión rusa”, dijeron los senadores en un comunicado. “Su lucha ha sido una posición contra el autoritarismo de compinches corruptos y se han ganado una paz segura y duradera dentro de la OTAN”.

Argumentos en contra

Hay argumentos a corto y largo plazo en contra de que la OTAN ofrezca unirse a Ucrania. Biden advirtió en su entrevista con CNN que hacerlo en tiempos de guerra comprometería inmediatamente a la alianza a defender a un nuevo socio, para demostrar que la defensa colectiva del grupo es significativa. “Quiero decir lo que digo”, dijo el presidente. “Es un compromiso que todos hemos hecho pase lo que pase. Si la guerra continúa, entonces todos estamos en guerra. Estamos en guerra con Rusia, si ese fuera el caso”.

Ofrecer a Ucrania una fecha fija para unirse después de que termine la guerra podría ser contraproducente, ya que le daría al Kremlin una justificación para nunca terminar el conflicto. Es cierto que esto frustraría las escasas esperanzas de un acuerdo político si las fuerzas de Ucrania finalmente no pueden expulsar a todas las fuerzas rusas. Y correría el riesgo de fortalecer a Putin en casa al parecer que justifica uno de sus fundamentos para la invasión no provocada: su acusación infundada de que Occidente desencadenó la guerra para reclamar Ucrania en un intento por debilitar el poder ruso.

Mientras se dirigía al Reino Unido en la primera etapa de su visita europea, Biden obtuvo el respaldo a su estrategia por parte del representante republicano Michael McCaul, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, quien dijo que era "demasiado prematuro" hablar sobre la incorporación inmediata de Ucrania a la OTAN. “Primero tienen que ganar la contraofensiva; segundo, tener un alto el fuego y luego negociar un acuerdo de paz. No podemos admitir a Ucrania en la OTAN inmediatamente. Eso nos pondría en guerra con Rusia”, dijo este domingo el republicano de Texas en “State of the Union” de CNN.

“Entonces, creo que de lo que se tratará es de la conversación, ¿qué acuerdos de seguridad se pueden establecer con Ucrania como un predicado para quizás la ascensión de Ucrania a la OTAN?” dijo, y agregó: “tenemos que tener cuidado en la forma en que hacemos esto”.

Las garantías de seguridad de EE.UU. y Europa para Ucrania, más allá del esfuerzo multimillonario para armar al país para defenderse de la amenaza de Rusia, cambiarían la imagen estratégica en Europa Occidental. También se harían sin garantía de que el Kremlin se volvería más benigno con Occidente en las próximas décadas. Pero no hay ninguna razón, por ejemplo, por la que EE.UU. y sus aliados no puedan comprometerse a ofrecer a Ucrania los medios para defenderse, aparte de la membresía en la OTAN, como lo hace EE.UU. con Israel y Taiwán.

El riesgo de un choque con Rusia en el futuro pesa mucho en la mente de muchos analistas. “Estados Unidos no debería garantizar la seguridad de Ucrania. Punto”, dijo Ben Friedman, director de políticas de Defense Priorities, un grupo de expertos dedicado a promover una visión realista de la política de seguridad nacional. “No deberíamos hacerlo ahora, a través de la OTAN o de otro modo (a través de) algún tipo de garantías de seguridad bilaterales, y no deberíamos hacerlo como parte de un acuerdo de paz”.

Friedman argumentó que a pesar de la heroica resistencia de Ucrania, las consideraciones más amplias de los intereses de Washington deben tener prioridad. “Garantizar la seguridad de Ucrania erosionaría la seguridad de Estados Unidos al aumentar el riesgo, obviamente, de guerra con Rusia”, dijo. “Eso contiene el riesgo, por supuesto, de una escalada nuclear, y por ese riesgo creo que Estados Unidos no recibe básicamente nada de valor de seguridad”.

Ni Biden ni ningún otro miembro de su administración han presentado argumentos al pueblo estadounidense sobre por qué, en última instancia, a 330 millones de estadounidenses les interesaría ir a la guerra con Moscú para defender a Ucrania si se uniera a la OTAN. De hecho, el presidente ha presentado un caso opuesto e implícito, enfatizando que a pesar de una situación del tipo de guerra de poder en Ucrania, su principal preocupación es evitar un choque directo con Rusia. Los defensores de que la OTAN dé la bienvenida a Ucrania a menudo argumentan que no se aseguró tal compromiso de los votantes estadounidenses con respecto a otros estados formalmente comunistas de Europa del Este una vez en la órbita de la Unión Soviética. Pero Ucrania podría estar en mayor riesgo ya que conlleva mayores asociaciones culturales e históricas y, para Rusia, está vinculado a su propia identidad, ya sea justificado o no.

Una desventaja potencial de ofrecer eventuales garantías de seguridad a Ucrania a través de la OTAN u otro mecanismo sería si la voluntad política para hacerlas cumplir disminuye en el futuro. El hecho de no defender tales garantías generaría serias dudas sobre el espíritu de defensa mutua existente de la OTAN y podría terminar debilitando desastrosamente la integridad de la alianza.

Incluso si Biden modificara su posición sobre acelerar el ingreso de Ucrania en la OTAN, no puede garantizar que un sucesor cumpla con las obligaciones del tratado. De hecho, el expresidente Donald Trump ha estado advirtiendo en voz alta que Biden está llevando a EE.UU. a una posible Tercera Guerra Mundial contra Rusia, y ha insistido en que terminaría la guerra en Ucrania en 24 horas si fuera elegido para un nuevo mandato. Dichos comentarios sugieren más simpatía por los objetivos de Putin, con quien a menudo ha simpatizado.

La incierta situación política en EE.UU. puede ser una de las razones por las que Zelensky parece tan desesperado por asegurarse de que las aspiraciones urgentes de la OTAN de su país queden grabadas en piedra en la cumbre de esta semana.