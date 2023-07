Exclusiva: Biden dice que la guerra con Rusia debe terminar antes de que la OTAN pueda considerar el ingreso de Ucrania

Joe Biden sobre China: "Hay una manera de establecer una relación que nos beneficie a ambos" 1:32

(CNN) -- El presidente Joe Biden le dijo a CNN en una entrevista exclusiva que Ucrania aún no está lista para ser miembro de la OTAN y dijo que la guerra de Rusia en Ucrania debe terminar antes de que la alianza pueda considerar agregar a Kyiv a sus filas.

Biden le dijo a Fareed Zakaria de CNN que, si bien la discusión sobre la inminente membresía de Ucrania en la OTAN era prematura, Estados Unidos y sus aliados en la OTAN continuarían brindando al presidente Volodymyr Zelensky y sus fuerzas la seguridad el armamento que necesitan para tratar de poner fin a la guerra con Rusia.

Biden habló con Zakaria antes de su viaje de una semana a Europa, que incluye una cumbre de la OTAN en Lituania, donde la guerra de Rusia en Ucrania y el impulso de Zelensky para ingresar a la OTAN serán algunos de los temas clave que se avecinan en la reunión.

“No creo que haya unanimidad en la OTAN sobre si incluir o no a Ucrania en la familia de la OTAN ahora, en este momento, en medio de una guerra”, dijo Biden. “Por ejemplo, si hiciste eso, entonces, sabes, y lo digo en serio, estamos decididos a comprometer cada centímetro de territorio que es territorio de la OTAN. Es un compromiso que todos hemos hecho pase lo que pase. Si la guerra continúa, entonces todos estamos en guerra. Estamos en guerra con Rusia, si ese fuera el caso”.

Biden dijo que habló extensamente con Zelensky sobre el tema y comentó que le dijo al presidente ucraniano que Estados Unidos seguiría brindando seguridad y armamento a Ucrania como lo hace con Israel mientras se desarrolla el proceso.

“Creo que tenemos que diseñar un camino racional para que Ucrania pueda calificar para poder ingresar a la OTAN”, dijo Biden, y señaló que rechazó las demandas del presidente ruso Vladimir Putin antes de la guerra de comprometerse a no admitir a Ucrania porque la alianza tiene “una política de puertas abiertas”.

“Pero creo que es prematuro decir, pedir una votación, ya sabes, porque hay otros requisitos que deben cumplirse, incluida la democratización y algunos de esos temas”, dijo Biden.

La Casa Blanca anunció el viernes que Estados Unidos estaba enviando municiones de racimo a Ucrania por primera vez, un paso dado para ayudar a reforzar las municiones de Ucrania mientras monta una contraofensiva contra Rusia. Biden le dijo a Zakaria que era una “decisión difícil” darle a Ucrania las controvertidas municiones, pero que estaba convencido de que era necesario porque Ucrania se estaba quedando sin municiones.

La reunión de la OTAN también se produce cuando Suecia busca unirse a la alianza occidental, un movimiento que ha enfrentado la resistencia de Turquía y Hungría. Biden le dijo a Zakaria que era optimista de que Suecia eventualmente sería admitida en la OTAN, y señaló que el obstáculo clave, Turquía, está buscando modernizar su flota F-16, junto con Grecia, que votó para admitir a Suecia.

“Turquía está buscando la modernización de los aviones F-16. Y (el primer ministro griego Kyriakos) Mitsotakis en Grecia también está buscando ayuda”, dijo Biden. “Entonces, lo que estoy tratando de armar, francamente, es un pequeño consorcio aquí, donde estamos fortaleciendo a la OTAN en términos de capacidad militar tanto de Grecia como de Turquía, y permitimos que Suecia ingrese. Pero está en juego. No está hecho".

En la amplia entrevista, Biden y Zakaria también discutieron otros desafíos clave de la política exterior, incluidos China, Arabia Saudita e Israel.

Biden dijo que confía en que el presidente de China, Xi Jinping, quiere reemplazar a EE. UU. como el país con la mayor economía y capacidad militar del mundo, pero dijo que cree que EE. UU. puede tener una relación de trabajo con Beijing.

“Creo que hay una manera de resolver, de establecer una relación de trabajo con China que los beneficie a ellos y a nosotros”, dijo Biden. “Y lo último que les diré, también lo llamé después de que tuvo esa reunión con los rusos sobre esta nueva relación, etc. Y le dije: ‘Esto no es una amenaza. Es una observación’. Dije: ‘Desde que Rusia ingresó a Ucrania, 600 corporaciones estadounidenses se han retirado de Rusia. Y me has dicho que tu economía [la de China] depende de la inversión de Europa y Estados Unidos. Y ten cuidado. Ten cuidado'”.

Biden dijo que Xi no discutió con él y señaló que China “no se ha esforzado al máximo con Rusia”.

“Él habla de que la guerra nuclear es un desastre, se necesita seguridad”, dijo Biden sobre el líder chino. “Entonces, creo que hay una manera en que podemos resolver esto”.

Cuando se le preguntó si invitaría al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a la Casa Blanca, Biden dijo que el presidente de Israel, Isaac Herzog, visitaría pronto la Casa Blanca.

En marzo, Biden criticó a Netanyahu por su plan, ahora descartado, de reformar el poder judicial del país, un raro caso público en el que los dos aliados estaban públicamente en desacuerdo.

Biden le dijo a Zakaria que seguía creyendo que una solución de dos estados era el camino correcto a seguir en el conflicto entre Israel y los palestinos, y criticó a algunos miembros del gabinete de Netanyahu por sus puntos de vista sobre los asentamientos israelíes en la Ribera Occidental del Jordán.

“No es ahora Israel en la Ribera Occidental del Jordán todo el problema de Israel, pero ellos son parte del problema, y particularmente aquellos individuos en el gabinete que dicen: ‘Podemos establecernos donde queramos. No tienen derecho a estar aquí, etc.’”, dijo Biden. “Y creo que hablábamos con ellos regularmente, tratando de controlar lo que estaba pasando y, con suerte, Bibi seguirá avanzando hacia la moderación y el cambio”.

Biden también defendió su viaje a Arabia Saudita el año pasado y le dijo a Zakaria que la visita obtuvo varios éxitos, como el establecimiento de sobrevuelos israelíes sobre Arabia Saudita. Cuando se le preguntó si Estados Unidos proporcionaría a los saudíes un tratado de defensa y capacidad nuclear civil, como lo solicitó Riad, Biden dijo: “Estamos muy lejos de eso”.

“Ya sea que proporcionemos o no un medio por el cual puedan tener energía nuclear civil y/o ser un garante de su seguridad, creo que eso está un poco lejos”, dijo Biden.