Última hora y noticias en vivo de la guerra de Rusia en Ucrania

El ministro de Asuntos Exteriores ruso afirma que si Ucrania recibe F-16 sería una amenaza en "la esfera nuclear"

Moscú consideraría cualquier avión de combate F-16 suministrado a Kyiv por los aliados de la OTAN como una "amenaza de Occidente en la esfera nuclear", dijo el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, en una entrevista con un sitio de noticias ruso pro-Kremlin publicada este miércoles.

"Informamos a las potencias nucleares —Estados Unidos, Reino Unido y Francia— de que Rusia no puede ignorar la capacidad de estos aviones para transportar armas nucleares", declaró Lavrov a Lenta.RU.

"Nuestras tropas no pueden saber si cada avión individual de este tipo está equipado para la entrega de armas nucleares o no. El mero hecho de que este tipo de sistema aparezca en las Fuerzas Armadas de Ucrania será visto por nosotros como una amenaza de Occidente en la esfera nuclear."

Hasta ahora, ningún gobierno se ha comprometido a proporcionar a Ucrania el avión de fabricación estadounidense. Pero el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró este miércoles tras una reunión con el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, que ambas naciones habían "acordado empezar a entrenar pilotos en agosto".

Mientras tanto, el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, afirmó este jueves que pasarán "meses" antes de que Ucrania sea capaz de desplegar los F-16, señalando que, además de la formación de los pilotos, hay que poner en marcha capacidades de mantenimiento y mejorar los aeródromos para acomodar los aviones.

Un poco de contexto: el F-16 es un avión polivalente y puede configurarse para llevar armas nucleares tácticas. Según el Bulletin of the Atomic Scientists, las fuerzas aéreas de Estados Unidos, Bélgica y Países Bajos disponen de F-16 con esa misión, y estos dos últimos países son los encargados de transportar armas nucleares del arsenal estadounidense en Europa. Pero los F-16 que pudieran transferirse a Ucrania no tendrían capacidad nuclear, según declaró el mes pasado a Business Insider Hans Kristensen, director del Proyecto de Información Nuclear de la Federación de Científicos Estadounidenses.