"Taco Tuesday": ¿por qué Taco Bell hizo un pedido sobre esta frase? 1:24

Nueva York (CNN) -- Taco John's, la cadena regional que tiene la marca registrada "Taco Tuesday", anunció este martes que pone fin a su lucha en defensa de la frase y la "abandonará" porque no quiere pagar los honorarios legales que conlleva una pelea contra Taco Bell.



"Siempre nos hemos enorgullecido de ser el hogar de 'Taco Tuesday', pero pagar millones de dólares a abogados para defender nuestra marca no nos parece lo correcto", dijo Jim Creel, CEO de Taco John's, en un comunicado.

Taco Bell presentó en mayo una petición ante la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. para anular la marca, propiedad de su rival Taco John's desde hace 34 años, porque Taco Bell alega que la frase, de uso común, "debería estar a libre disposición de todos los que hacen, venden, comen y celebran los tacos".

Como consecuencia del abandono de la marca, Creel comunicó que donará US$ 40.000 (US$ 100 por cada uno de sus aproximadamente 400 locales) a Children of Restaurant Employees (CORE).

CORE es una organización sin fines de lucro que "apoya a los trabajadores de restaurantes con hijos proporcionándoles ayuda económica cuando el empleado, su cónyuge o un hijo se enfrentan a una crisis de salud que les altera la vida, una lesión, la muerte o un desastre natural", explicó Taco John's en un comunicado.

Taco Bell no respondió inmediatamente a la petición de comentarios.

Taco John's es propietaria de la marca en todos los estados excepto Nueva Jersey desde 1989. Ha utilizado la frase con fines de marketing y ha defendido su uso y enviado cartas de cese y desistimiento a otros que intentaban utilizarla.

Pero Taco Bell no está de acuerdo y afirma que "nadie debería tener derechos exclusivos sobre una frase común" y que cualquier restaurante debería poder utilizarla.

El abogado de marcas Josh Gerben dijo a CNN que la decisión de Taco John "no es sorprendente" porque la "frase se hizo omnipresente en el mercado y cualquier intento de hacer valer el registro de la marca probablemente habría fracasado en los tribunales".

"Por lo tanto, el registro de la marca tenía poco valor, si es que le quedaba alguno, en ese momento", dijo. "Si el caso se hubiera llevado hasta el final, Taco John's podría haber sufrido una importante pérdida de relaciones públicas. Al retirarse de la lucha judicial en este momento, dada la escasa probabilidad de ganar, Taco John's puede trabajar para controlar el tribunal de la opinión pública en torno al asunto".