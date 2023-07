¿Cuáles son los lugares con más tiburones en el mundo?

Mira cómo este tiburón nada cerca de un grupo de surfistas 0:45

(CNN) -- Es normal que por esta época del año comiencen a aumentar las noticias relacionadas a tiburones. Nueva York, por ejemplo, incrementó sus patrullajes luego de que se registraran cinco ataques en dos días; también quedaron captados en cámara al menos 50 tiburones frente a Long Island, y los bañistas observaron un tiburón nadando cerca de una concurrida costa de Florida.

A pesar de nuestra temible fascinación ante estas majestuosas bestias del océano, las probabilidades de que uno de esos dientes en forma de aguja perfore tu piel son asombrosamente bajas: poco más de una en 4 millones, según el Archivo Internacional de Ataques de Tiburones (ISAF, por sus siglas en inglés), la base de datos más completa del mundo de todos los ataques de tiburones conocidos.

La Semana oficial del Tiburón número 35 se lleva a cabo del 23 al 29 de julio en Discovery Channel y busca aumentar la conversación y la educación sobre estos antiguos depredadores marinos que son clave para la salud del océano. (Discovery Channel y CNN comparten la empresa matriz Warner Bros. Discovery).

El año pasado solo se registraron 57 ataques de tiburones no provocados confirmados, de una población mundial de 8.000 millones, cinco de los cuales fueron mortales. Sin embargo, algunos lugares del mundo tienen tasas mucho más altas de ataques de tiburones que otros, y las cifras aumentan con el paso de los años.

Estos son los lugares del mundo con las tasas más altas de ataques de tiburones entre 2012 y 2021, y las razones por las que se han convertido en puntos críticos.

Florida (259 mordidas)

Si buscas el mejor momento, la ubicación y la actividad para un encuentro con un tiburón deberías surfear en el condado Volusia en Florida entre las 2 p.m. y 3 p. m., hora local, de una tarde de septiembre, según las estadísticas del ISAF.

Volusia, hogar de la mundialmente famosa Daytona Beach, tiene el dudoso honor de ser conocida como la "capital mundial de las mordidas de tiburón". New Smyrna Beach, justo al sur de la ciudad, es un epicentro de la actividad de los tiburones.

Australia (143 mordidas)

En 2022, se registraron nueve incidentes no provocados en Australia: cuatro en Nueva Gales del Sur, cuatro en Australia Occidental y un solo incidente en Victoria.

En todo el mundo, las víctimas de mordeduras suelen estar flotando en el agua en una tabla de surf, en esquíes acuáticos u algún otro dispositivo el momento del ataque. "Trata de evitar salpicar en la superficie, porque genera sonidos que recuerdan a los peces luchando", dice Gavin Naylor, director del Programa de Florida para la Investigación de Tiburones, en el consejo del Museo de Florida para los nadadores.

Hawai (76 mordidas)

Maui es la segunda isla más grande de Hawai y es, por mucho, la más animada cuando se trata de encuentros entre humanos y tiburones. Un factor importante es el terreno submarino único: los hábitats de la plataforma insular de suave pendiente de Maui son particularmente atractivos para los tiburones tigre.

La pesca es, como era de esperar, otra actividad de mucho riesgo en aguas en las que habitan los tiburones. En mayo de 2023, un kayakista pescaba en aguas poco profundas en alta mar en Windward Oahu, Hawai, cuando un tiburón tigre se estrelló contra su bote.

Sudáfrica (29 mordidas)

Sudáfrica fue el escenario de 29 mordeduras de tiburón no provocadas entre 2012 y 2021, de las cuales seis fueron fatales. Western Cape, que incluye la costa de Gansbaai, fue el lugar de los ataques registrados más recientemente. Gansbaai es tradicionalmente un lugar para avistar grandes tiburones blancos, pero en los últimos años fueron ahuyentados por las orcas.

La ISAF señala que es muy difícil identificar con certezas las especies involucradas en los ataques, debido a que las víctimas están comprensiblemente distraídas en el fragor del encuentro, pero los tiburones blancos son una de las especies que se vieron implicadas con mayor frecuencia.

Carolina del Sur (45 mordidas)

Ninguno de los 45 ataques no provocados en Carolina del Sur en el período de la última década fue fatal. Charleston, Horry y Beaufort fueron los lugares donde ocurrieron la mayoría de los incidentes.

"Si vas al océano, debes asumir que podrías encontrarte con un tiburón sin importar cuándo o dónde sea", dijo a CNN Neil Hammerschlag, director del Programa de Investigación y Conservación de Tiburones de la Escuela Rosenstiel de la Universidad de Miami, para nuestra historia sobre cómo sobrevivir a un ataque de tiburón. "Afortunadamente, los humanos no están en el menú y los tiburones tienden a evitar a las personas".

California (29 mordidas)

San Diego es el punto caliente de las mordeduras de tiburones en California, con 20 ataques de tiburones confirmados no provocados desde 1926.

Aunque las estadísticas pueden mostrar que los ataques alcanzan su punto máximo en las tardes de verano debido a la gran cantidad de personas que retozan en el agua, los momentos que realmente se deben evitar son el amanecer y el anochecer. "Muchos ataques de tiburones son casos de identidad equivocada, debido a la visibilidad reducida y la capacidad de identificación en nombre del tiburón", dijo a CNN Richard Peirce, autor, experto en tiburones y expresidente de Shark Trust and Shark Conservation Society, con sede en el Reino Unido.

Carolina del Norte (31 mordidas)

El condado Brunswick, en la esquina sureste de Carolina del Norte, está repleto de playas y, por lo tanto, no sorprende que sea la región con el mayor número de ataques registrados: 17 de ellos desde 1935.

Las aguas costeras de Carolina del Norte se encuentran en una importante ruta de migración para las especies marinas, escribe Chuck Bangley de North Carolina Sea Grant en "Coastwatch", lo que significa que la mayoría de las variedades de tiburones que habitan en la costa este de EE.UU. pasarán por aquí en algún momento del año.

Isla Reunión (19 mordidas)

Ubicada en el océano Índico entre Madagascar y Mauricio, Reunión es una isla volcánica con selva tropical repleta de vida silvestre, incluidos muchos tiburones alrededor de sus costas de color azul cristalino.

Entre 2012 y 2021, hubo ocho ataques fatales, lo que significa que, según algunas medidas, esta isla es uno de los lugares más mortíferos de la Tierra en términos de encuentros con tiburones. La geografía juega su papel: la isla Reunión se encuentra en lo que se denomina una "carretera de tiburones" entre las aguas ricas en tiburones de Australia y Sudáfrica, lo que significa que los humanos aventureros en el océano Índico bien podrían estar abriendo la puerta del porche y caminando directamente a la sala de estar de los tiburones.

Brasil (10 mordidas)

El estado de Pernambuco, en el noreste de Brasil, alberga la bulliciosa playa de Boa Viagem, así como el archipiélago Fernando de Noronha, compuesto de 21 islas e islotes. Y también tiene casi seis veces más encuentros con tiburones que cualquier otro lugar del país. Un estudio de abril de 2023 del International Journal of Oceanography and Aquaculture informa que el gobierno local está buscando financiar investigaciones científicas para investigar la "gran cantidad de ataques de tiburones no provocados [que] repentinamente comenzaron a registrarse en las aguas costeras de Pernambuco" desde la década de 1990.

Bahamas (5 mordidas)

Los tiburones nodriza son una especie dócil y poco agresiva, lo que significa que nadar junto a ellos es una actividad turística popular en las Bahamas. Sin embargo, son grandes, crecen hasta 14 pies de largo (unos 4 metros y 20) y, como es de esperar con las criaturas salvajes, los ataques ocurren en muy raras ocasiones.

La modelo de Instagram Katarina Zarutskie descubrió eso cuando nadó junto a ellos en Staniel Cay en 2018 y uno le apretó el brazo con su fuerte mandíbula. "De repente sentí que 15 personas me apretaban la muñeca muy, muy, muy fuerte", dijo Zarutskie a CNN. "Lo siguiente que supe fue que estaba bajo el agua".