Exinfante de Marina estadounidense acusado de entrenar a pilotos militares chinos lucha contra la extradición a EE.UU.

El expiloto de la Marina Daniel Duggan lucha contra la extradición a los Estados Unidos desde Australia. (Crédito: cortesía de Saffrine Duggan)

(CNN) -- El exinfante de Marina Daniel Duggan una vez voló aviones Harrier para Estados Unidos, despegando y aterrizando en portaaviones de la Marina durante misiones internacionales como parte del Marine Attack Squadron 214, con sede en Yuma, Arizona.

Eso fue hace más de 20 años, pero su actividad desde que dejó el servicio ahora es objeto de una acusación de EE.UU. que alega que usó sus habilidades especializadas para enseñar a los pilotos chinos cómo aterrizar aviones en portaaviones, afirmación que él niega.

Desde octubre pasado, Duggan, de 54 años, ha estado recluido en una prisión de máxima seguridad en Australia mientras sus abogados luchan contra una orden de extradición, aprobada por el fiscal general de Australia, para devolverlo a EE.UU. y enfrentar un juicio por cargos que incluyen lavado de dinero y conspiración para exportar servicios de defensa de EE.UU.

Los abogados de Duggan solicitaron este martes una suspensión de la extradición mientras la Oficina del Inspector General de Inteligencia y Seguridad (IGIS) de Australia investiga denuncias de acciones indebidas por parte de la Organización de Inteligencia de Seguridad de Australia (ASIO), incluido que Duggan fue “atraído” desde China, donde vivía, a Australia, donde Estados Unidos tenía alcance legal para arrestarlo.

El caso surge cuando EE.UU. y sus aliados buscan unirse contra China en el Indo-Pacífico, donde Beijing ha fortificado islas con instalaciones militares que temen que algún día puedan ser utilizadas en un conflicto regional.

Desde el Centro Correccional de Lithgow, donde está recluido, Duggan le dijo a la Australian Broadcasting Corporation (ABC) que estaba “viviendo una pesadilla”. “Rechazo enérgicamente la acusación en su totalidad”, dijo.

La esposa de Duggan, Saffrine, quiere que las autoridades australianas bloqueen su extradición, y este martes ella y algunos de sus seis hijos se pararon frente a la corte con carteles que pedían su liberación.

“Estamos horrorizados de que algo así pueda pasar, no solo a nosotros, sino a cualquiera”, dijo Saffrine Duggan a sus seguidores.

“Nunca hubiera pensado que esto podría pasar en Australia, y mucho menos en nuestra familia. Mi familia es valiente y fuerte, al igual que nuestros amigos, al igual que mi esposo, pero todos estamos terriblemente destruidos [por esto]”.

Las acusaciones

Después de completar su última misión como mayor con los infantes de Marina, Duggan se mudó a Australia en 2002. Conoció a Saffrine en 2011 y un año después se convirtió en ciudadano australiano, renunció a su ciudadanía estadounidense y la familia se mudó a China.

Saffrine y los niños regresaron a Australia en 2018, y Duggan se unió a ellos en septiembre de 2022, luego de recibir la autorización de seguridad australiana para obtener una licencia de aviación, dicen sus seguidores.

Pero en cuestión de semanas, esa autorización fue revocada y fue detenido.

Los cargos se relacionan con un período entre noviembre de 2009 y noviembre de 2012, cuando se alega que Duggan, entonces ciudadano estadounidense, entrenó a pilotos militares chinos en China, según una acusación de 2017 que se reveló en diciembre pasado.

La acusación dice que “ya en 2008”, Duggan recibió un correo electrónico del Departamento de Estado de EE.UU. diciéndole que debía registrarse en la Dirección de Controles Comerciales de Defensa y solicitar permiso para entrenar una fuerza aérea extranjera.

En cambio, afirma que conspiró con otros, incluida la Academia de vuelo de prueba de Sudáfrica (TFASA), para exportar servicios de defensa en violación de un embargo de armas a China.

En un comunicado a CNN, TFASA dijo que cumple con las leyes de todas las jurisdicciones en las que opera.

El comunicado dice que Duggan firmó un contrato de piloto de prueba para la compañía en Sudáfrica entre noviembre y diciembre de 2012, y “nunca trabajó para TFASA en ninguno de sus mandatos de capacitación en China”.

La acusación formal alega que Duggan negoció directamente con una empresa china para proporcionar otros servicios de defensa a cambio de una tarifa, incluida "la evaluación de los pilotos en formación, la prueba de equipos relacionados con la aviación naval, la instrucción sobre tácticas, técnicas y procedimientos para lanzar aviones y aterrizar en un portaaviones naval".

Duggan le dijo a ABC que ninguno de los entrenamientos involucró la divulgación de información secreta o patentada. “Es toda información de dominio público, de fuente abierta que cualquier persona, si está interesada, puede buscarla en Google o en Wikipedia”, dijo.

El entrenamiento ofrecido por TFASA supuestamente involucró el uso de un T-2 Buckeye, un avión bimotor de ala recta, comprado en EE.UU. y exportado a Sudáfrica, sin autorización de EE.UU.

En su declaración a CNN, TFASA dijo que solo arrendó el avión a un socio comercial en Sudáfrica y nunca intentó comprarlo. Duggan voló el T-2, entre otros aviones, durante su contrato, pero la compañía dejó de usar el avión cuando funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Sudáfrica se le acercaron, agregó TFASA.

Entrenamiento de pilotos chinos

Duggan no niega haber entrenado a pilotos chinos, pero sostiene que eran civiles: entusiastas de los aviones que buscaban mejorar sus habilidades o posibles miembros de la industria de la aviación china en rápida expansión en ese momento.

Glenn Kolomeitz, exmiembro de las Fuerzas de Defensa de Australia y abogado, que aboga por la familia, le dijo a CNN que es “muy, muy común que las personas dejen el ejército y se vayan a trabajar al extranjero”.

“Dan era solo un instructor, solo un entrenador de pilotos. Eso es todo”, le dijo a CNN.

“Él no era parte de la compañía (TFASA), no estaba involucrado de ninguna manera en la administración, la gestión, y cómo podría haber pensado, o incluso haber considerado, que habría alguna ilegalidad en esto, cuando hay tanta gente, incluidos altos niveles de la RAF, la fuerza aérea británica, involucrada en este entrenamiento”.

El 18 de octubre, tres días antes de que Duggan fuera arrestado en Australia, el Ministerio de Defensa del Reino Unido emitió un comunicado advirtiendo que estaba tomando "medidas decisivas para detener los esquemas de reclutamiento chinos que intentan cazar a los expilotos de las Fuerzas Armadas del Reino Unido".

Al día siguiente, el ministro de Defensa de Australia, Richard Marles, dijo que había pedido a su departamento que investigara los informes de que TFASA también había reclutado a expilotos militares australianos para trabajar en China. Y un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Nueva Zelandia confirmó a Reuters que cuatro de sus antiguos pilotos militares habían sido reclutados por la empresa.

Dos días después de eso, Duggan fue detenido cerca de su casa en la zona rural de Nueva Gales del Sur, y solo se enteró de las acusaciones en su contra 62 días después, dijo Saffrine. Enfrenta hasta 65 años de prisión si es declarado culpable.

“Ha sido devastador. Los niños y yo angustiados. Es solo una lucha. Es una lucha diaria. Los niños tienen muchas preguntas. Lágrimas constantes. Quiero decir, es horrible”, le dijo a CNN.

Desde el arresto de Duggan, el Reino Unido y Australia se han movido para endurecer las leyes para los antiguos miembros del servicio que entrenan fuerzas extranjeras.

“La nueva legislación que se está desarrollando eliminará cualquier duda sobre la aplicación de estas leyes a toda la amplitud de nuestros secretos de defensa”, dijo un portavoz de Marles.

En un discurso en febrero, Mike Burgess, director general de seguridad de Australia y director de ASIO, dijo que un número "pequeño pero preocupante" de veteranos australianos estaba dispuesto a poner "dinero en efectivo antes que país".

“Estas personas son lacayos, más ‘herramientas superiores’ que ‘armas de primera’. Vender nuestras habilidades de guerra no es diferente a vender nuestros secretos, especialmente cuando el entrenamiento y las tácticas se transfieren a países que las usarán para cerrar las brechas de capacidad, y podrían usarlas contra nosotros o nuestros aliados en algún momento en el futuro”, dijo.

El Buckeye T-2

La noticia del arresto de Duggan se ha extendido a través de las filas de los antiguos infantes de Marina de EE.UU., dice Ben Hancock, un coronel retirado que ocupó un rango superior a Duggan a fines de la década de 1990 cuando estaba desplegado en misiones que lo llevaron al Golfo Pérsico y alrededor de Asia, con una escala final en Townsville, Australia.

“Era lo que llamamos un instructor de armas y tácticas, que es la calificación de instructor más alta que se puede obtener en el Cuerpo de infantes de la Marina”, dijo.

“Es un curso muy caro, tienes que ser seleccionado a mano para ser enviado a él. Y luego, una vez que regresas, te conviertes en el gurú del entrenamiento para todos los demás en el escuadrón”, dijo. “Era de primera categoría. Le confié mi vida”.

Hancock dijo que Duggan dejó el servicio como un "infante de Marina honorable" y, aunque no había hablado con él desde su arresto, se habían mantenido en contacto por correo electrónico esporádicamente a lo largo de los años.

Hancock dijo que el T-2 Buckeye fue utilizado durante muchas generaciones por pilotos de la Armada y el Cuerpo de infantes de Marina de EE.UU. para aprender maniobras en un barco: cómo catapultar y atrapar aviones, así como realizar aterrizajes detenidos.

Dijo que era "inusual" ver un T-2 Buckeye en una escuela de vuelo civil, porque la mayoría de ellos habían sido "suspendidos", pero lo describió como un gran avión introductorio para el entrenamiento militar.

“Es un gran avión acrobático si quieres enseñarle a alguien a volar un jet bimotor, cómo manejar los jets, la velocidad del jet sobre los aviones de hélice, y luego hacer acrobacias aéreas y series de pérdida... Es un gran avión para entrenar a cualquier persona en entornos de vuelo extremos que te permitan recuperar el avión de manera segura”, dijo.

Dijo que no ha visto la evidencia contra Duggan, pero cuestiona por qué nadie más ha sido acusado y dice que la gran mayoría de la experiencia de Duggan fue pilotar Harriers que despegan y aterrizan verticalmente, lo que requiere un enfoque diferente.

“Como pilotos de Harrier, durante todo nuestro tiempo en el mar, hicimos despegues cortos utilizando la capacidad del Harrier, no una catapulta. Retomaríamos por nuestros propios medios y luego hicimos que cada aterrizaje fuera un aterrizaje vertical. Y los chinos no tienen ese tipo de aviones”, dijo. “Entonces, en mi opinión, Dan no tenía la experiencia para entrenar a los muchachos para eso. Es el tipo incorrecto de aproximación y aterrizaje”.

En su declaración a CNN, TFASA negó enseñar técnicas de aproximación y aterrizaje de portaaviones a pilotos militares chinos.

“TFASA brinda capacitación a pilotos de prueba, ingenieros de pruebas de vuelo y pilotos instructores operativos básicos en condiciones de seguridad estrictamente controladas. Todos los aspectos y el material de capacitación son estrictamente no clasificados y se proporcionan de código abierto o de los propios clientes. Ningún entrenamiento involucra tácticas clasificadas u otra información, ni actividades de primera línea”, dice el comunicado.

Los partidarios de Duggan creen que los aliados occidentales lo han atrapado en un enfoque endurecido hacia China bajo el liderazgo del líder Xi Jinping, quien en los últimos años ha ampliado el ejército y expresó su intención de “reunificar” la isla democrática de Taiwán con el continente, a pesar de nunca haberla controlado.

En el momento en que se alegó que Duggan había estado entrenando a pilotos militares chinos, Xi estaba saliendo al escenario internacional, visitando Estados Unidos para reunirse con el entonces vicepresidente Joe Biden y proponiendo fortalecer su cooperación.

Varios años después, bajo el expresidente Donald Trump, las relaciones se deterioraron cuando ambos países se involucraron en una guerra comercial y los lazos siguen estando profundamente tensos hasta el día de hoy.

El arresto de Duggan en 2022 se produjo cuando EE.UU., el Reino Unido y Australia formaron un vínculo de seguridad más fuerte bajo AUKUS, el acuerdo que firmaron en 2021 para unir fuerzas en el Pacífico para contrarrestar a una China cada vez más asertiva.

Kolomeitz, partidario de la familia, dice que se está utilizando a Duggan para enviar un mensaje a Beijing para que deje de contratar a su antiguo personal militar.

“No recluten a exmilitares occidentales, de eso se trata. ¿Bien?", dijo. “Está enviando un mensaje a China y está ayudando a impulsar las agendas legislativas de estas agencias”.

El tribunal escuchará los argumentos este martes y emitirá su fallo en una fecha posterior sobre si se otorgará una suspensión.