Primero en CNN: Gobierno de Joe Biden lanza un nuevo plan de pago de la deuda estudiantil con base en los ingresos

(CNN) -- El Gobierno de Biden lanzó este domingo un sitio web beta para su nuevo plan de reembolso de préstamos estudiantiles con base en los ingresos, informaron funcionarios a CNN, lo que permitirá a los prestatarios comenzar a presentar solicitudes para el programa, ya que los pagos de préstamos estudiantiles federales se reanudarán en octubre.

El plan SAVE (Saving on a Valuable Education) se ultimó después de que el Tribunal Supremo anulara en junio la iniciativa de condonación de la deuda estudiantil del presidente Joe Biden. Supone un cambio significativo en el sistema federal de préstamos estudiantiles que podría reducir los pagos mensuales de algunos prestatarios y la cantidad que deben devolver a lo largo de la vida de sus préstamos.

"Parte del compromiso general del presidente es mejorar el sistema de préstamos estudiantiles y reducir la carga de la deuda de préstamos estudiantiles para las familias estadounidenses", dijo un alto funcionario de la administración y anticipó primero a CNN el sitio web beta. "El plan SAVE es una parte importante de ello. Es importante en este momento en que los prestatarios se están preparando para volver a la amortización".

Los prestatarios de préstamos federales para estudiantes pueden acceder al sitio web beta en https://studentaid.gov/idr/. El proceso de inscripción se estima en 10 minutos, y muchas secciones se pueden rellenar automáticamente con la información que el gobierno tiene a mano, incluyendo las declaraciones de impuestos del IRS, dijeron funcionarios de la administración.

"Podremos mostrar a los prestatarios el importe exacto de su pago mensual y darles la posibilidad de elegir el plan de reembolso más asequible para ellos", dijo un funcionario.

Los prestatarios sólo tendrán que presentar la solicitud una vez, y no anualmente como exigían los sistemas anteriores, lo que, según los funcionarios, hará que este plan sea "mucho más fácil de usar". Los usuarios recibirán un correo electrónico de confirmación una vez presentada la solicitud, y se espera que el proceso de aprobación, que puede seguirse en línea, tarde unas semanas.

Las personas que ya estén inscritas en el plan REPAYE (Revised Pay As You Earn) del gobierno federal, basado en los ingresos, pasarán automáticamente al nuevo plan.

El lanzamiento completo del sitio web tendrá lugar en agosto, y las solicitudes presentadas durante el periodo beta no tendrán que volver a presentarse. El período beta permitirá al Departamento de Educación supervisar el funcionamiento del sitio en tiempo real para identificar cualquier problema, y el sitio podrá ser puesto en pausa para realizar las actualizaciones necesarias, dijeron los funcionarios.

El plan SAVE, que se aplica a los prestatarios de préstamos estudiantiles federales actuales y futuros, determinará los pagos en función de los ingresos y el tamaño de la familia, y algunos pagos mensuales serán tan pequeños como US$ 0. El umbral de ingresos para calificar para pagos de US$ 0 se ha incrementado del 150% al 225% de las directrices federales de pobreza, lo que se traduce en un ingreso anual de US$ 32.805 para un solo prestatario o US$ 67.500 para una familia de cuatro. El Departamento de Educación estima que esto significa que más de un millón de prestatarios adicionales tendrán derecho a pagos de 0$ en virtud del plan.

Algunos prestatarios podrían ver reducidos sus pagos a la mitad cuando el programa entre plenamente en vigor el próximo año y ver cancelada la deuda restante tras realizar pagos durante al menos 10 años, un cambio significativo respecto a los planes anteriores.

Con el nuevo plan, los intereses no pagados no se acumularán si el prestatario realiza todos los pagos mensuales.

Sin embargo, este nuevo plan tiene un costo para el Gobierno federal. Las estimaciones del gasto del programa varían en función de cuántos prestatarios se inscriban en el nuevo plan, pero oscilan entre US$ 138.000 y US$ 361.000 millones en 10 años. En comparación, se esperaba que el programa de condonación de préstamos estudiantiles de Biden costara unos US$ 400.000 millones.

El Departamento de Educación creó planes similares de reembolso en función de los ingresos en el pasado y no se enfrentó a un desafío legal exitoso, señalaron los funcionarios.

El lanzamiento del sitio beta se produce en un momento en que los prestatarios tendrán que empezar a efectuar de nuevo los pagos de los préstamos federales a estudiantes en octubre, tras una pausa de más de tres años a causa de la pandemia.

Desde que el Tribunal Supremo anuló la iniciativa de Biden de cancelar hasta US$ 20.000 de la deuda estudiantil de millones de prestatarios, la Administración tomó una serie de medidas encaminadas a ayudar a los prestatarios de préstamos estudiantiles federales de otras maneras.

A principios de este mes, el Departamento de Educación anunció que 804.000 prestatarios verán anulada su deuda estudiantil -unos US$ 39.000 millones de deuda- tras unas correcciones que contabilizan con mayor precisión los pagos mensuales cualificados en virtud de los actuales planes de amortización basados en los ingresos.