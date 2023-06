Conoce cómo financiar tus estudios si eres universitario en EE.UU. 3:05

(CNN) -- La Corte Suprema bloqueó el plan de condonación de deuda de préstamos estudiantiles de la administración Biden este viernes, invalidando un programa destinado a entregar hasta US$ 20.000 de alivio a millones de prestatarios que luchan con deudas pendientes.



La decisión fue 6-3 con el presidente del Tribunal Supremo John Roberts escribiendo para la mayoría conservadora.

Los estados liderados por republicanos y los conservadores que cuestionan el programa dicen que equivale a un intento ilegal de borrar un estimado de US$ 430.000 millones de deuda de préstamos estudiantiles federales bajo el pretexto de la pandemia.

Roberts dijo que la administración de Biden y el secretario de Educación reescribieron la ley.

“El plan integral de cancelación de deuda del secretario no puede llamarse justamente una exención: no solo anula las disposiciones existentes, sino que las aumenta y amplía drásticamente”, escribió Roberts. “Por amplio que sea el significado de ‘renunciar o modificar’, ese lenguaje no puede autorizar el tipo de reescritura exhaustiva del estatuto que ha tenido lugar aquí”.

Noticia en desarrollo.