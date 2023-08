Última hora y noticias en vivo de la guerra de Rusia en Ucrania

Rusia dice que derribó siete drones al suroeste de Moscú

Siete drones ucranianos fueron derribados durante la noche en la región de Kaluga, al suroeste de Moscú, según informaron este jueves fuentes oficiales rusas.

El Ministerio de Defensa ruso dijo a primera hora de este jueves que había derribado seis drones durante la noche. Vladislav Shapsha, gobernador de la región de Kaluga, al suroeste de Moscú, dijo más tarde que un sistema de defensa aérea había detectado y derribado otro dron.

"Anoche, un intento del régimen de Kyiv de llevar a cabo un ataque terrorista con vehículos aéreos no tripulados fue frustrado sobre el territorio de la región de Kaluga", dijo el ministerio en un comunicado en Telegram.

No se registraron víctimas ni daños, añadió. Shapsha también afirmó que "no hubo consecuencias para personas o infraestructuras".

Ucrania aún no se ha pronunciado sobre el supuesto ataque. Se produce después de que Rusia dijera que Ucrania lanzó tres drones hacia Moscú el martes. Un asesor presidencial ucraniano dijo que esos ataques eran una señal de que la capital rusa se está "acostumbrando a una guerra en toda regla".