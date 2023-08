Última hora y noticias en vivo de la guerra de Rusia en Ucrania

Shoigu visita la "zona de operación militar especial" rusa, dice el Ministerio de Defensa ruso

El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, visitó las posiciones de retaguardia rusas dentro de Ucrania, según un comunicado y un video publicados por el Ministerio de Defensa este sábado.

En un video distribuido por el Ministerio, se ve a Shoigu viajando en helicóptero a una base cerca de la ciudad ucraniana de Severodonetsk.

Shoigu se reunió con los comandantes y entregó medallas de valentía a los militares.

Según el canal Telegram del Ministerio, Shoigu preguntó si habían aparecido tanques Leopard de fabricación alemana en el área de responsabilidad del grupo, a lo que el comandante del grupo, Andrei Mordichev, respondió: "No, todavía no; no tenemos suerte [con eso] ."

"Nuestros muchachos los están golpeando con fuerza allí, así que tal vez aún no lleguen a ti", respondió Shoigu.

Shoigu ha sido criticado con frecuencia por el jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, por su apoyo a las tropas de primera línea.