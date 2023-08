¿Qué es la enfermedad de Lyme y cómo se trata?

Laboratorio trabaja vacuna contra la enfermedad de Lyme 1:39

(CNN) -- La modelo Bella Hadid habló sobre sus problemas de salud y la enfermedad de Lyme. ¿Qué es exactamente esta condición y cómo se contrae? ¿Cómo se diagnostica y cómo se trata? ¿Qué significa que una persona padezca "Lyme crónica"? ¿Existe una vacuna contra la enfermedad de Lyme?



Para ayudarnos con estas preguntas, hablé con la doctora Leana Wen, médica de urgencias y profesora de Política y Gestión Sanitaria en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. Anteriormente se desempeñó como comisionada de salud de Baltimore.

CNN: ¿Puedes empezar por explicar qué es la enfermedad de Lyme?

Dra. Leana Wen: La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana. La bacteria Borrelia burgdorferi es la causa más común. En raras ocasiones, Borrelia mayonii también puede causar la enfermedad. En Estados Unidos, la enfermedad de Lyme es la enfermedad más común transmitida por vectores, que son animales como mosquitos y garrapatas que propagan infecciones. La enfermedad de Lyme se transmite a través de la picadura de una garrapata en particular, la garrapata de patas negras (Ixodes scapularis e Ixodes pacificus).

La enfermedad de Lyme tiene tres fases. La primera es la enfermedad temprana localizada, que comienza entre un día y 4 semanas después de la picadura de la garrapata. Las personas desarrollan síntomas parecidos a los de la gripe, como dolor de cabeza, dolores musculares y fatiga. Algunos desarrollan una erupción característica en forma de "ojo de buey" conocida como eritema migratorio.

La segunda fase se produce entre 3 y 12 semanas después de la infección inicial. Es la fase de "diseminación precoz", en la que los síntomas están más extendidos. Pueden incluir mareos, dolor torácico, palpitaciones, artritis y parálisis del nervio facial.

publicidad

La tercera fase es la enfermedad "diseminada tardía", que puede aparecer meses después de la infección. También en este caso se produce una constelación de síntomas. Incluyen dolor articular continuo, fatiga, depresión, palpitaciones y otras afecciones neurológicas, reumatológicas y cardiacas.

CNN: ¿Cómo se trata la enfermedad de Lyme y por qué es importante recibir un tratamiento rápido?

Wen: El diagnóstico precoz y el tratamiento rápido pueden evitar complicaciones y la progresión a las siguientes fases de la enfermedad. El tratamiento estándar es la terapia antibiótica. La mayoría de las personas se curan tras tomar antibióticos por vía oral durante 10 a 14 días.

La terapia preventiva también es habitual. Si alguien ha sido picado por una garrapata de patas negras, también conocida como garrapata del ciervo, en una zona del país donde se sabe que hay Lyme, podría tomar una dosis del antibiótico doxiciclina para prevenir la infección por Lyme. Esto debe hacerse en las 72 horas siguientes a la picadura de la garrapata. Es importante retirar con cuidado la garrapata si aún está adherida. Saca una foto y llévala contigo a la cita con el médico, o envía la foto a tu proveedor si tienes una visita de telemedicina.

CNN: ¿Existe un análisis de sangre que uno pueda hacerse para comprobar si tiene la enfermedad de Lyme?

Wen: Sí, aunque hay varias limitaciones. Las pruebas más comunes son las de anticuerpos, que detectan los anticuerpos que el cuerpo produce en respuesta a la infección. Estas pruebas probablemente no den positivo hasta varias semanas después de la infección, por lo que si alguien acaba de infectarse y se hace la prueba, dará negativo aunque la persona tenga la enfermedad de Lyme. Además, los anticuerpos podrían persistir en la sangre durante meses o incluso años, pero su sola presencia no significa que la enfermedad de Lyme sea la causa de todos los síntomas que pueda tener una persona. Los falsos positivos también pueden ocurrir, con algunas otras enfermedades transmitidas por garrapatas y enfermedades autoinmunes desencadenando un resultado positivo en ausencia de la enfermedad de Lyme.

CNN: Entonces, ¿cómo se diagnostica la enfermedad de Lyme?

Wen: Por lo general, se diagnostica a través de una documentación cuidadosa de los síntomas y una historia de exposición. Los signos físicos, como la erupción característica, los ganglios linfáticos agrandados o la inflamación de las articulaciones, también pueden ayudar en el diagnóstico. Los análisis de sangre pueden ayudar, pero tienen limitaciones, como he mencionado antes. El médico suele administrar un tratamiento inicial con antibióticos basándose en el historial clínico.

CNN: ¿Qué significa cuando alguien tiene "Lyme crónica"?

Wen: Hay una condición llamada síndrome postratamiento de la enfermedad de Lyme, o PTLDS. Esto se refiere a las personas que han tenido la enfermedad de Lyme, pero, 6 meses o más después de completar el tratamiento, todavía tienen síntomas persistentes. Estos síntomas pueden incluir confusión, dificultad para pensar, fatiga continua y dolor en nervios y articulaciones.

Se desconoce por qué algunas personas desarrollan PTLDS. Existen varias hipótesis, entre ellas una infección persistente o una respuesta autoinmune. Los síntomas del PTLDS pueden tratarse, pero no hay cura probada.

El término "enfermedad de Lyme crónica" incluye a las personas que padecen PTLDS. A veces también se usa para describir los síntomas en personas a las que no se ha diagnosticado la enfermedad de Lyme. Según el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, por sus siglas en inglés), "debido a la confusión en el empleo del término (enfermedad de Lyme crónica) y a la falta de una definición clínica claramente definida, muchos expertos en este campo no apoyan su uso".

En mi experiencia como médico y defensor del paciente, he conocido a muchas personas que creen padecer esta enfermedad y en realidad están sufriendo. Muchos están debilitados y no pueden funcionar como antes. Al igual que ocurre con el covid prolongado y otras afecciones similares, hay muchas cosas que no entendemos sobre esta enfermedad. Hay que investigar mucho más para aliviar la agonía y angustia reales que sufren estos pacientes.

CNN: ¿Existe una vacuna para la enfermedad de Lyme?

Wen: Hay varias vacunas contra la enfermedad de Lyme para perros. Para los seres humanos, hay algunos ensayos clínicos en fase avanzada que están en curso, incluyendo uno por Pfizer que podría ser presentado para su aprobación reglamentaria en 2025.

CNN: ¿Cómo evitar contraer la enfermedad de Lyme?

Wen: Sin una vacuna, la mejor manera de prevenir la enfermedad de Lyme es evitar las picaduras de garrapatas. Si vas a zonas donde se encuentran garrapatas que se sabe que transmiten la enfermedad de Lyme, lleva camisas de manga larga y pantalones. Utiliza repelente de insectos que contenga DEET. Cuando vuelvas a casa, examínate y revisa a niños y mascotas en busca de garrapatas. Si encuentra una garrapata, retírela y póngase inmediatamente en contacto con su médico de cabecera para que le indique un tratamiento preventivo con anticuerpos. Y permanece atento a los síntomas, ya que un tratamiento antibiótico precoz es crucial para evitar consecuencias a más largo plazo.