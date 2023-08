Lanzan tráiler de "Priscilla", sobre su historia amorosa con Elvis Presley 0:55

(CNN) -- Riley Keough, hija de Lisa Marie Presley, habló sobre algunos de los aspectos más privados de su vida.

En un nuevo reportaje para la portada de Vanity Fair, que se publicó este martes, la actriz de "Daisy Jones and the Six" recordó la última vez que vio a su madre antes de su muerte, y la tensión que luego vivió con su abuela Priscilla Presley.

Keough relató que la última vez que vio a Lisa Marie Presley fue en una fiesta de la película "Elvis", un día después de la entrega de los Globos de Oro en enero, que tuvo lugar días antes de la muerte de su madre.

"Cenamos juntas", dijo. "Esa fue la última vez que la vi. Recuerdo que pensé en lo guapa que estaba, y ese fue mi recuerdo más fuerte de la cena".

Keough llegó a un acuerdo de conciliación en mayo con su abuela Priscilla Presley, la única esposa de Elvis Presley y madre de Lisa Marie, sobre la petición de Priscilla que cuestionaba la validez del testamento de su difunta hija.

"Cuando mi madre murió, hubo mucho caos en todos los aspectos de nuestras vidas", dijo Keough a Vanity Fair. "Parecía que nos hubieran quitado el piso y el suelo se derritiera bajo nosotros. Todo el mundo tenía un poco de pánico por saber cómo seguir adelante, y tardamos un poco en comprender los detalles de la situación, porque es complicada. Somos una familia, pero también hay una gran parte empresarial en nuestra familia. Así que creo que había que aclarar las cosas", añadió.

En cuanto a si su abuela ahora está feliz, Keough respondió: "Las cosas con la abuela serán felices. Nunca han dejado de serlo". Y añadió: "Estoy tratando de pensar en una manera de responder que no implique una conversación de 20 minutos".

Rinden homenaje a Lisa Marie Presley en Graceland 2:26

"Hubo un poco de problemas, pero ahora todo va a ser como antes. Ella una mujer preciosa, y fue una parte importante para la creación del legado de mi abuelo y de Graceland. Es muy importante para ella. Él era el amor de su vida", continuó Keough. "Cualquier cosa que sugiera lo contrario en la prensa me entristece porque, al fin y al cabo, todo lo que ella quiere es amar y proteger Graceland y a la familia Presley y el legado. Esa es toda su vida", insistió.

"Así que es una gran responsabilidad que ella ha intentado asumir. Nada de eso había formado parte de nuestra relación antes. Solo ha sido mi abuela", añadió.

En el artículo de Vanity Fair, Keough también reveló información sobre la hija que mucha gente solo se enteró que tenía después de que ella la mencionara en una carta que escribió y que su esposo, Ben Smith-Petersen, leyó durante el funeral de su madre Lisa Marie Presley en enero.

Keough reveló que su hija, Tupelo Storm Smith-Petersen, nació por gestación subrogada en agosto de 2022.

"Puedo tener hijos, pero me pareció la mejor opción para lo que me estaba pasando físicamente con el problema autoinmune", explicó Keough, aparentemente refiriéndose a su diagnóstico de la enfermedad de Lyme.

En cuanto al nombre de su bebé – que hace referencia al lugar de nacimiento de su mundialmente famoso abuelo Elvis, quien nació en Tupelo, Mississippi, en 1935– la actriz dijo: "Es curioso porque elegimos su nombre antes de la película de Elvis".

"Yo estaba como, 'Esto es genial porque no es realmente una palabra o un nombre muy conocido en relación con mi familia, no es como Memphis o algo así", dijo Keough. "Luego, cuando salió la película de Elvis, era como 'Tupelo esto y Tupelo lo otro'. Me dije: 'Oh, no'. Pero está bien".

Keough dijo que el segundo nombre de su hija es un homenaje a su difunto hermano, Benjamin Storm Keough, quien falleció en 2020 a la edad de 27 años.