(CNN) -- El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, habló por teléfono este miércoles con el estadounidense Paul Whelan, quien se encuentra detenido en un campo de prisioneros remoto en Rusia, dijo a CNN una fuente con conocimiento.



El jefe de la diplomacia estadounidense le dijo a Whelan que "mantuviera la fe" y que están "haciendo todo lo posible para que regrese a casa lo antes posible". Es la segunda vez que Blinken habla con Whelan, detenido en Rusia desde hace más de cuatro años, según la fuente. La otra llamada entre Whelan y Blinken se produjo el 30 de diciembre, dijo a CNN otra fuente familiarizada con el asunto.

Whelan, a quien el gobierno estadounidense considera detenido injustamente, puede hacer llamadas desde el campo de prisioneros en Mordovia, pero la fuente no quiso entrar en más detalles sobre cómo se produjo la llamada a Blinken.

Paul Whelan dijo a sus padres que "pudo mantener una conversación larga y franca con el secretario Blinken", declaró este miércoles a CNN su hermano David Whelan, quien no dio más detalles sobre la llamada.

"Creo que el secretario Blinken obviamente lanzó un mensaje y ese mensaje es para Paul y para nuestra familia, que el gobierno de EE.UU. sigue abogando por Paul y su liberación", dijo David Whelan más tarde en "The Lead" de CNN.

"Creo que también es un mensaje para el Kremlin el hecho de que el gobierno estadounidense no haya cedido y que, de hecho, su principal responsable de política exterior esté dispuesto a llamar a un prisionero, lo cual es, en mi opinión, asombroso", añadió.

La conversación se produce en un momento en que el gobierno de Biden sigue reiterando a Rusia la seria propuesta que puso sobre la mesa para la liberación de Whelan hace más de 8 meses. Rusia no ha respondido de forma sustantiva, según dijeron dos funcionarios del gobierno a CNN.

A pesar de que la propuesta de Whelan es "absolutamente" una oferta que Estados Unidos considera seria, explicó un alto funcionario de la administración, la falta de una respuesta sustancial de Rusia, junto con la detención injusta del periodista de The Wall Street Journal Evan Gershkovich a principios de este año, ha obligado a Estados Unidos a seguir esforzándose por buscar otra oferta que poner sobre la mesa.

El alto funcionario dijo que "sigue siendo una necesidad que encontremos la manera de resolver esto".

"Si no podemos conseguirlo con lo que tenemos disponible ahora, tendremos que averiguar qué hace falta para poder traer a nuestra gente a casa", dijo el funcionario.

El gobierno de Biden sigue buscando ofertas en todo el mundo que puedan convencer a Rusia para que libere a los dos estadounidenses detenidos injustamente, como informó CNN a principios de este año. En la actualidad, Estados Unidos no tiene bajo su custodia a ningún espía ruso de alto nivel, según afirman funcionarios y exfuncionarios estadounidenses, lo que obliga a recurrir a los aliados en busca de ayuda.

Elizabeth Whelan declaró a CNN la semana pasada que esperaba que los esfuerzos para conseguir la liberación de su hermano avancen más rápidamente.

"No estoy segura de que hayamos llegado al punto en el que se pueda decir que se ha hecho todo lo posible para que Paul vuelva a casa", declaró.

"Como hermana de Paul, siento esta sensación de urgencia y frustración muy profundamente. No quiero que parezca que a la gente no le importa, porque sin duda le importa. Pero lo que se necesita es una mayor conciencia del hecho de que el tiempo puede estar acabándose", dijo. "No sabemos si los rusos seguirán discutiendo en el futuro la forma de realizar un intercambio o lo que sea para Paul". En una llamada telefónica exclusiva a CNN en mayo, Whelan dijo que confiaba en que su caso fuera una prioridad para el gobierno estadounidense, pero que desearía que se resolviera más rápidamente. También expresó su preocupación por la posibilidad de volver a ser abandonado si Estados Unidos logra la liberación de Gershkovich.

"Es una preocupación extrema para mí y para mi familia", dijo entonces.

Estados Unidos no pudo conseguir la liberación de Whelan en los intercambios de prisioneros que devolvieron a casa a otros dos estadounidenses detenidos injustamente el año pasado: Trevor Reed en abril y Brittney Griner en diciembre.

Sin embargo, Whelan declaró en mayo que confiaba más en los esfuerzos de Estados Unidos por traerlo a casa que cuando habló con CNN en diciembre tras la liberación de Griner.

"Me han dicho que no me van a dejar atrás, y me han dicho que aunque el caso de Evan es prioritario, el mío también lo es, y que la gente es consciente del hecho de que esto está teniendo un impacto extremadamente negativo en mí y en mi familia. Y me han dicho que el gobierno está trabajando incansablemente para sacarme de aquí y llevarme a casa para que puedan centrar sus esfuerzos en Evan y su caso", dijo Whelan.

"Habrá un final para esto, y espero que llegue cuanto antes, pero es deprimente pasar por esto a diario", dijo en mayo.