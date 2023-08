Jennifer Aniston dice que ella y Brad Pitt son "amigos" 1:05

(CNN) -- Jennifer Aniston y Brad Pitt atendieron como VIPs a los invitados a su lujosa boda del año 2000.



El actor Michael Rapaport participó en el programa "Watch What Happens Live With Andy Cohen" a principios de esta semana, y reveló que estuvo entre los aproximadamente 200 asistentes al matrimonio en Malibú.

El actor compartió una anécdota relacionada con un episodio reciente de "Real Housewives of New York City" en el que Erin Lichy sirvió caviar en los Hamptons, pero recibió críticas por acompañarlo con papas fritas.

"Cuando sirvas caviar, avísame", dijo Rapaport. "Estuve en la boda de Brad Pitt y Jennifer Aniston. Tenían una pared de caviar. Todavía tengo algo guardado", señaló.

Cohen replicó: "¿Cómo es que has estado 87 veces en este programa y nunca hemos hablado de la boda de Aniston y Pitt?".

Entonces, Rapaport contestó: "Ya lo dije. Todavía como caviar de ese día. Lo tomaba con la pala".

publicidad

Rapaport conoce a la expareja porque trabajó con Pitt en "True Romance" (1993) y porque fue una de las estrellas invitadas a "Friends" durante una temporada en 1999.

Pitt y Aniston estuvieron casados cinco años antes de anunciar su divorcio, pero siguen siendo amigos.

Puedes ver las declaraciones de Rapaport sobre caviar aquí.