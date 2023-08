La capitana de Australia, Sam Kerr, pide una mejor financiación después de su histórica actuación en la Copa del Mundo femenina

Estos son los récords que ya rompió la Copa Mundial Femenina 1:11

(CNN) -- El sueño de Australia de alcanzar la gloria en la Copa Mundial Femenina terminó este miércoles luego de una derrota por 3-1 ante Inglaterra, pero eso no impidió que la capitana Sam Kerr pidiera más fondos para el fútbol en el país, ya que busca aprovechar el auge del interés en el deporte después del torneo.

“Estamos allí, estamos justo allí”, dijo Kerr a periodistas inmediatamente después de la derrota en la semifinal, según Seven Network, una afiliada de CNN. “Solo puedo hablar por las Matildas. Necesitamos financiación en nuestro desarrollo. Necesitamos financiación en nuestras bases. Necesitamos financiación. Necesitamos financiación en todas partes.

“La comparación con otros deportes no es lo suficientemente buena y, con suerte, este torneo cambiará eso porque ese es el legado que dejas, no lo que haces en el campo.

“El legado es lo que haces fuera de la cancha. Y con suerte, quiero decir, es difícil hablar de eso ahora, pero con suerte, este es el comienzo de algo nuevo”, agregó Kerr, según Seven.

CNN se comunicó con Football Australia, quien se negó a comentar pero ofreció una oportunidad de entrevista en una fecha futura. CNN aún no ha recibido una respuesta de la Comisión de Deportes de Australia, la agencia gubernamental responsable de apoyar e invertir en el deporte en todos los niveles del país.

El equipo femenino australiano hizo historia nacional en el torneo, convirtiéndose en el primer equipo, masculino o femenino, en llegar a una semifinal de la Copa Mundial de fútbol.

El impacto de la carrera de Matildas se evidencia en las cifras récord de audiencia compartidas por Seven Network, que transmitió los juegos del coanfitrión en Australia. Seven dijo que la audiencia de la semifinal alcanzó los 11,15 millones en Australia, con una audiencia promedio nacional de 7,13 millones.

Esas cifras hacen que el juego sea el programa de televisión más visto desde el inicio de OzTAM, el sistema de medición de audiencia de Australia.

Según Seven, la cobertura de la red de la Copa Mundial Femenina en su conjunto había llegado a 14,04 millones de espectadores solo en transmisión, así como a otros 3,4 millones a través de su plataforma 7plus.

La vicecapitana de Kerr, Steph Catley, apoyó los llamados de la delantera para un mejor apoyo financiero al deporte. “Cuando miras el fútbol en general en Australia, el fútbol no está financiado como debería —dijo después del partido, según informó Seven—. No hay discusión ahora que la gente no está interesada; la gente está interesada. Los números están ahí. Los niños están jugando. La gente quiere estar viendo el deporte".

“Entonces, sí, con suerte, esto ha sido suficiente para demostrar eso y crear el argumento y mejorar las instalaciones, mejorar los estándares para las mujeres en el fútbol, el fútbol en general”, agregó Catley.

El técnico de Australia, Tony Gustavsson, estuvo de acuerdo con las súplicas de sus jugadores de mejorar la financiación.

“Este no es el final de algo, debe ser el comienzo de algo, y con eso también viene el dinero”, dijo Gustavsson a los periodistas.

A Sarina Wiegman, la entrenadora holandesa de las Lionesses de Inglaterra, también se le preguntó cómo podría Australia aprovechar la exitosa carrera mundialista del equipo.

“Ahora es donde (Australia) tiene que dar el siguiente paso —dijo Wiegman—. ¿Qué trae esto? No tengo todo el contexto, pero ¿cómo puede Australia hacer crecer el juego para los niños pequeños? (Para) niños y niñas, especialmente niñas de seis años a jugadores adultos?.

“¿Cómo pueden apoyar eso y conseguir mejores situaciones y mejores instalaciones para todos? Y el juego profesional, por supuesto. Esto da un impulso y hace que la gente se interese en apoyar el fútbol femenino”, concluyó.