Última hora y noticias en vivo de la guerra de Rusia en Ucrania

Lukashenko afirma que Belarús utilizaría armas nucleares en caso de "agresión" mientras aumentan las tensiones regionales

Belarús estaría dispuesta a utilizar las armas nucleares cedidas por su estrecho aliado Rusia ante una "agresión" extranjera, declaró el jueves el presidente Alexander Lukashenko, mientras aumentan las tensiones en torno a las fronteras del país con las naciones de la OTAN.

Minsk desempeñó un papel clave en la guerra de Rusia en Ucrania, ya que Moscú utilizó Belarús como una de sus plataformas de lanzamiento para la invasión a principios de 2022, mientras que los ejercicios militares conjuntos de Rusia y Belarús durante el año pasado han alimentado la preocupación de que las tropas bielorrusas puedan unirse a las fuerzas rusas en el conflicto.

En junio, se informó de la entrega de cabezas nucleares rusas a Belarús con fines "disuasorios", según el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

En una entrevista concedida a la agencia estatal de noticias Belta, Lukashenko afirmó que Belarús "nunca se involucraría en esta guerra" a menos que los ucranianos cruzaran su frontera. Pero añadió: "Seguiremos ayudando a Rusia, es nuestro aliado".

También advirtió de que, en caso de provocación —especialmente por parte de países vecinos de la OTAN como Polonia, Lituania y Letonia—, Belarús "respondería inmediatamente con todo lo que tenemos", incluidas armas nucleares.

No está claro qué cantidad del arsenal nuclear ruso se ha transportado recientemente a Belarús, y las autoridades estadounidenses y occidentales no han confirmado públicamente que se hayan transferido armas, aunque altos funcionarios de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos (DIA) dijeron que no tenían "ninguna razón para dudar" de la afirmación de Putin.

Durante la entrevista, Lukashenko afirmó que si Belarús fuera atacada, "no nos detendremos, esperaremos y lo demás. Utilizaremos todo nuestro arsenal para disuadir".

"No hemos traído armas nucleares para asustar a alguien", añadió. "Sí, las armas nucleares representan un fuerte factor de disuasión. Pero se trata de armas nucleares tácticas, no estratégicas. Por eso las utilizaremos inmediatamente en cuanto se lance una agresión contra nosotros".

Los altos funcionarios de la DIA dijeron en julio que no creen que Lukashenko tenga ningún control sobre el arsenal, que con toda probabilidad estaría totalmente controlado por Rusia.