ANÁLISIS | La esperada rendición de Trump en Georgia y su ausencia en el debate destrozan la convencionalidad de la campaña

(CNN) -- La ya convulsionada carrera por la Casa Blanca de 2024 podría tener un episodio extraordinario en una cárcel de Atlanta esta semana, con Donald Trump a punto de entregarse debido a la cuarta acusación en su contra por supuesta intromisión electoral en Georgia.

Se espera que el favorito del Partido Republicano se entregue entre el jueves y el viernes, posiblemente para que le tomen las huellas dactilares y una foto policial, dijo a CNN una fuente policial de alto rango.

Eso ocurrirá solo unas horas después del primer debate republicano previsto para el miércoles. Aunque el debate normalmente es un momento definitorio de cualquier campaña, se verá eclipsado por la decisión de Trump de ausentarse y por su esperada aparición en la cárcel del condado de Fulton poco después.

La posible yuxtaposición de la aparición de Trump en Georgia con el primer debate mostrará cómo cada aspecto del calendario político se está enredando en torno a los peligros legales de Trump y el esfuerzo gubernamental sin precedentes para juzgar a un expresidente y posible candidato de un partido importante debido a su intento de manipular los resultados de su derrota de 2020.

Así como ningún otro candidato que enfrente casi 100 cargos penales en cuatro casos podría siquiera pensar en postularse para presidente, ningún otro líder republicano podría rechazar con confianza un debate televisivo en horario estelar y convertir su ausencia en un argumento a su favor. Pero Trump, al igual que con su intento de usar acusaciones penales para avanzar en una carrera política que siempre ha prosperado en medio de la percepción de que está siendo tratado injustamente, está cambiando todas las reglas de la campaña una vez más.

El anuncio de Trump el domingo de que no se presentará al debate en Milwaukee sugiere que no pensó que valía la pena correr el riesgo, debido a la ventaja significativa que tiene en la mayoría de las encuestas primarias. Es probable que su atolladero legal domine una vez más la carrera republicana, ahogando a los rivales que hasta ahora no han logrado explotar las cuatro acusaciones en contra de Trump.

Es probable que cualquier rebote posterior al debate para los otros candidatos de lo que normalmente sería una exposición crítica en horario de máxima audiencia sea superado de inmediato por la cobertura de los medios si Trump se presenta en la cárcel del condado de Fulton para su arresto, procesamiento y liberación.

Y Trump ya está usando su viaje anticipado a Georgia como un arma política, al lanzar un pedido de recaudación de fondos el domingo haciendo referencia a un informe de The Washington Post sobre una "cárcel violenta de Atlanta con paredes desmoronadas" y acusando a los demócratas de adoptar las políticas totalitarias de los tiranos soviéticos y chinos, Josef Stalin y Mao Zedong. El correo electrónico se caracterizaba por el uso de un lenguaje incendiario por parte de Trump para atacar a sus enemigos políticos y mantener el flujo de efectivo que le ayuda a pagar sus cuentas legales.

Pero su recurso también deja de manifiesto una de las características más impactantes de la campaña. Un candidato que tiene una posibilidad concreta de ser el presidente número 47 está aprovechando el número sin precedentes de acusaciones penales en su contra y que podrían llevarlo a prisión si es declarado culpable, para tener una ventaja política.

Es una táctica que parece estar funcionando entre los votantes de las primarias republicanas dada su amplia ventaja en las encuestas hasta el momento. Sin embargo, otra interrogante es si un candidato que potencialmente podría pasar gran parte del próximo año en juicio en lugar de en la campaña electoral es un candidato viable para las elecciones generales.

Una cuarta y amplia acusación

Trump fue acusado en el condado de Fulton la semana pasada en virtud de las leyes contra el crimen organizado por ser el líder de una supuesta "empresa criminal" que involucraba a otras 18 personas para revertir la victoria del presidente Joe Biden en Georgia, un estado indeciso que volverá a ser crítico en 2024. Se espera que muchos de esos coacusados ​​también se entreguen en los próximos días, en un espectáculo que dejará de manifiesto la enorme escala del caso presentado por la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, así como la contabilidad que se lleva a cabo sobre unas elecciones anteriores con otra campaña en pleno desarrollo.

Trump, el primer expresidente en ser acusado, ya había sido acusado en dos investigaciones federales: una por su intento por robar las elecciones y la otra por su mal manejo de documentos clasificados en su centro vacacional de Florida después de dejar el cargo. Trump, que niega haber actuado mal, también está a la espera de juicio en Manhattan en un caso que surge de un pago de dinero a una actriz de cine para adultos en 2016.

La cantidad de casos abiertos implica que el próximo año se perfila como un año electoral como ningún otro, ya que los fiscales y los jueces hacen malabarismos con las fechas de los juicios en múltiples procesos y el abrumado equipo legal de Trump busca posponer cualquier ajuste de cuentas hasta después de las elecciones de noviembre de 2024.

Parece tener la esperanza de recuperar muchos de los poderes ejecutivos que le permitirían congelar los casos penales en su contra o incluso lograr un indulto a sí mismo. Pero esos poderes no se aplicarán a los juicios de Georgia y Manhattan debido a cómo se divide el poder entre los estados y el gobierno federal. Aún así, es casi seguro que Trump lanzaría una batalla legal para probar si un presidente en ejercicio podría estar sujeto a condenas estatales o locales.

Para todo eso falta mucho tiempo y depende de que Trump gane primero la nominación republicana y después la presidencia. Pero mientras tanto, la última acusación presentada en Georgia juega más con el tema central de la campaña de Trump: que está siendo perseguido por el gobierno de Biden para evitar su regreso a la Casa Blanca.

Al mismo tiempo, la conducta de Trump después de las últimas elecciones y su manejo de documentos clasificados plantea otro enigma en el centro de esta elección. Si logró evitar el enjuiciamiento que dejaría a cualquier otro ciudadano en problemas con la ley simplemente porque es un expresidente y actual candidato presidencial, ¿cuánto tiempo sobrevivirán las instituciones políticas y judiciales de EE.UU.?

Este choque entre lo que parece exigir la ley y el riesgo de fracturar aún más la confianza en las instituciones judiciales entre los millones de votantes que piensan que Trump está siendo atacado políticamente resume la abrumadora realidad que acechará las elecciones del próximo año.

Los republicanos luchan para lidiar con la sombra de Trump

Es probable que el drama político de esta semana también muestre cómo la difícil situación legal de Trump, combinada con su personalidad descomunal y su estrategia de campaña, esté haciendo la vida casi imposible para los aspirantes republicanos que buscan quedarse con la nominación.

El domingo, por ejemplo, disfrutando de una nueva encuesta nacional de CBS News que lo muestra con una asombrosa ventaja de 46 puntos porcentuales sobre su rival más cercano, el gobernador de Florida Ron DeSantis, el expresidente anunció que se ausentaría del debate en Milwaukee. "El público sabe quién soy y la presidencia exitosa que tuve", escribió Trump en Truth Social, antes de agregar en mayúsculas: "¡Por ​​lo tanto, no participaré en los debates!".

Si bien no estará en el escenario en Wisconsin, otro estado clave para 2024, dominará el debate de todos modos. Es probable que la velada deje en evidencia la dificultad que han tenido los rivales de Trump para aprovechar las posibles responsabilidades de las elecciones generales planteadas por sus múltiples amenazas legales sin alienar a grandes sectores de las bases del Partido Republicano que están totalmente convencidos de sus afirmaciones de que es una víctima inocente de la justicia politizada.

Algunos candidatos republicanos se han pronunciado, como el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, quien ha puesto las críticas salvajes a Trump en el centro de su campaña y los votantes de las primarias republicanas le respondieron con solo el 2% en la encuesta de CBS. Otro candidato republicano, el exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, dijo el domingo en el programa "State of the Union" de CNN que los problemas legales de Trump obligarán a todos los republicanos en el escenario del debate a mostrar sus cartas.

"Es importante, porque hay diferencia entre los candidatos", dijo. "Donald Trump estará en un segundo plano porque cada candidato debe declarar cuál es su posición sobre él y sus acciones el 6 de enero y hablar sobre las diferencias que tenemos para nuestro futuro", dijo Hutchinson a Kasie Hunt. Sin embargo, al igual que Christie, Hutchinson apenas mide en las encuestas primarias nacionales.

En lugar de presentarse en el debate de Fox News, Trump planea aparecer con Tucker Carlson, el expresentador del horario estelar de Fox que ayudó a amplificar sus falsas afirmaciones de fraude electoral, en una entrevista que se transmitirá el miércoles en la red social X, antes conocida como Twitter.

"La contraprogramación es típica de Trump, ¿verdad?", dijo el exgobernador de Maryland, Larry Hogan, un republicano crítico frecuente del expresidente, en "State of the Union" el domingo. "Quiero decir que quiere succionar todo el oxígeno de la habitación. Quiere que toda la atención esté sobre él y no sobre los demás candidatos. Y, hasta cierto punto, probablemente tendrá algo de éxito con eso".

Esto es solo el comienzo. El arresto de Trump en Georgia y su ausencia del debate republicano proporcionarán solo un pequeño adelanto esta semana de cómo espera asegurarse de que incluso su montaña de responsabilidad penal no condene su nueva candidatura a la Casa Blanca. De hecho, está tratando de volver a la oficina.