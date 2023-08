El dentista Lawrence Rudolph fue condenado por asesinar a su esposa durante un safari en Zambia. (Crédito: Facebook)

(CNN) -- Un dentista estadounidense fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de quien fue su esposa por 30 años, mientras la pareja realizaba un safari en Zambia, informó la Fiscalía del Distrito de Colorado, en un comunicado de prensa.

El año pasado, un jurado declaró a Lawrence Rudolph culpable de asesinar a su esposa, Bianca mientras se encontraban en un viaje de caza en el país del sur de África. Rudolph disparó a su esposa en el corazón con una escopeta del calibre 12 durante el último día de su cacería, maquinando para que el asesinato pareciera un accidente, según el comunicado del lunes.

Tras regresar a Estados Unidos, Rudolph solicitó un seguro de vida fraudulento por valor de más de US$ 4 millones, según el comunicado.

"El acusado en este caso pensó que podía asesinar a su esposa en el extranjero y salir impune. Se equivocó y ahora tendrá que responder de sus actos gracias a la incesante búsqueda de la justicia por parte de los dedicados hombres y mujeres del FBI, del Departamento de Justicia y de la familia de Bianca Rudolph, que nunca perdió la fe en el sistema judicial", declaró Mark Michalek, agente especial del FBI en Denver.

CNN se puso en contacto con los abogados de Rudolph para que comentaran la sentencia.

Rudolph mantuvo su inocencia durante su juicio, diciendo que creía que su esposa disparó accidentalmente el arma.

"Yo no maté a mi mujer. No pude asesinar a mi mujer. No mataría a mi mujer", dijo Rudolph a los miembros del jurado cuando subió al estrado en su propia defensa.

Los abogados de Rudolph planean presentar una apelación en el caso, dijeron en un comunicado este martes. "Larry es inocente. No asesinó a su esposa. Esperamos con interés la apelación en este asunto, en el que tenemos una serie de cuestiones muy prometedoras", decía el comunicado de los abogados David Oscar Markus, Margot Moss y Lauren Doyle.

A Rudolph también se le ordenó devolver US$ 4.877.744 en concepto de restitución, así como una multa de US$ 2 millones. Cumplirá una condena concurrente de 20 años por defraudar a compañías de seguros, según el comunicado.

La pareja de Phoenix compartía la pasión por la caza mayor y había viajado a Zambia en septiembre de 2016 para que Bianca Rudolph pudiera añadir un leopardo a su colección de trofeos de animales.

Al mes siguiente, mientras Bianca Rudolph hacía las maletas para regresar a casa, sufrió un disparo mortal de una escopeta del calibre 12, en su cabaña de caza del Parque Nacional de Kafue.

Rudolph declaró a los investigadores que oyó el disparo al amanecer, mientras estaba en el cuarto de baño, y creyó que la escopeta se había disparado accidentalmente cuando su esposa la guardaba en su estuche, según los documentos judiciales. Dijo a los investigadores que la encontró sangrando en el suelo.

Pero los fiscales federales en el juicio de Rudolph, en Denver, donde tienen su sede las compañías de seguros, lo describieron como un crimen premeditado. Rudolph mató a su esposa por el dinero del seguro y para estar con su novia, Lori Milliron, argumentaron los fiscales.

El jurado también declaró a Milliron culpable de ser cómplice de asesinato, obstrucción a la justicia y dos cargos de perjurio, basado en su testimonio ante un jurado investigador, según el Departamento de Justicia. Fue condenada en junio a 17 años de prisión, según consta en los registros judiciales.

Milliron y Rudolph vivieron juntos desde 2017 hasta el arresto de él, el año pasado, dijo su abogado, John Dill, a CNN. "Estamos decepcionados con el veredicto del jurado, pero así es nuestro sistema", dijo Dill. "Lori Milliron es inocente y seguiremos luchando para que sea exonerada".

El abogado de Rudolph, David Markus, había argumentado que Rudolph no tenía motivos económicos para matar a su esposa. En documentos judiciales, señaló que Rudolph posee una clínica dental cerca de Pittsburgh valorada en US$ 10 millones.

Faith Karimi, de CNN, contribuyó a este artículo.