(CNN) -- La tormenta tropical Hilary provocó inundaciones, fuertes lluvias y poderosas ráfagas en partes del oeste de Estados Unidos y México, transformando las calles en ríos furiosos y obligando a algunos residentes a huir. Otros debieron ser rescatados, incluso después de que la tormenta se debilitó hasta convertirse en un ciclón postropical.

Se espera más lluvia durante este martes mientras los funcionarios limpian los restos. Después de azotar el sur de California el domingo como tormenta tropical (la primera en el estado desde 1997), Hilary se dirigió hacia Nevada como la primera tormenta tropical registrada. A medida que Hilary y sus remanentes avanzaban por el oeste de Estados Unidos, la tormenta provocó cortes de energía, inundaciones y llamados a los residentes para que evacuaran o se refugiaran en sus lugares.

La tormenta batió récords de precipitaciones en todo el sur de California: Palm Springs recibió lo que se reporta en casi un año de lluvia con 109 milímetros en 24 horas, uno de los días más lluviosos de su historia. El Valle de la Muerte casi estableció un récord con 430 milímetros, y el área de Furnace Creek, que generalmente recibe alrededor de 5 milímetros en agosto, obtuvo 160.

Se trata del sistema de tormentas tropicales más lluvioso en la historia de Nevada, casi duplicando el récord histórico del Estado de 116 años, según datos preliminares del Centro de Predicción Meteorológica de la NOAA. Hilary ha liberado 234 milímetros de lluvia en Lee Canyon, Nevada, rompiendo el récord anterior de 111 milímetros en 1906.

Hilary también se convirtió en el sistema tropical más lluvioso en la historia de Idaho, Oregón y Montana.

En Montana, Hilary dejó caer 58 milímetros de lluvia, rompiendo el récord del sistema tropical más lluvioso que haya azotado el Estado establecido por Kathleen en 1976. En Oregón, 84 milímetros que cayeron en Morgan Mountain desde Hilary rompieron el antiguo récord de 34 milímetros también de Kathleen.

Y los 76 milímetros de lluvia que cayeron sobre Dollarhide Summit, Idaho, desde Hilary rompieron el récord de 56 milímetros establecido por Olivia en 1982.

Era posible que se produjeran inundaciones localizadas hasta este martes por la mañana en las partes norte de Intermountain West.

En Palm Springs, una sección de la Interestatal 10 estuvo cerrada durante parte de este lunes mientras los equipos de carretera limpiaban el lodo dejado por las inundaciones de la tormenta tropical Hilary, pero otras rutas de entrada y salida del oasis en el desierto cerca del Parque Nacional Joshua Tree estaban abiertas.

Además, muchas rampas de salida de las autopistas estaban limitadas debido al barro, y los equipos de CalTrans están trabajando para despejarlas en un esfuerzo por facilitar la accesibilidad.

El servicio telefónico de emergencia, que había estado inactivo desde media mañana, fue restablecido, dijo el departamento de Policía, pero la interrupción continúa afectando otras áreas del Valle de Coachella.

“No estamos acostumbrados a este nivel de precipitación en general, ciertamente no a mediados del verano. Con lo que estamos esperando, puede que nos abrume”, dijo el domingo a CNN el alcalde de San Diego, Todd Gloria.

Esto es lo último:

• Las fuertes lluvias y algunas inundaciones pueden continuar este martes por la mañana en partes de Intermountain West, según el Centro Nacional de Huracanes. La lluvia provocará "en su mayoría áreas localizadas de inundaciones repentinas", dijo el Centro de Predicción del Servicio Meteorológico Nacional. Las alertas de inundaciones permanecían vigentes el lunes por la noche en siete estados del oeste.

• Se esperan vientos fuertes y racheados en Nevada, el oeste de Utah, el sur de Idaho y el suroeste de Montana, dijo el centro de huracanes. Se han suspendido los avisos de tormenta tropical costera.

• Algunas partes del sur de California se quedaron sin electricidad durante la tormenta, pero la electricidad se restableció en su mayor parte el lunes por la noche. Un total de alrededor de 41.000 clientes en Los Ángeles se quedaron sin electricidad en un momento dado, dijo este lunes Marty Adams, gerente general e ingeniero jefe del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles.

• Personas en partes del sur de California no deben viajar a menos que estén huyendo de un área inundada o bajo una orden de evacuación, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional.

• Este domingo y lunes se informaron ampliamente inundaciones, deslizamientos de tierra y árboles y cables caídos en todo el sur de California. Al menos nueve personas fueron rescatadas este domingo en el lecho de un río de San Diego, dijo San Diego Fire-Rescue, y también se informaron rescates en el condado de Ventura y Palm Springs.

• En México, donde aterrizó la tormenta por primera vez, se ha restablecido el suministro eléctrico al 80% de los clientes en los tres estados afectados por Hilary, según la compañía eléctrica nacional. “Se han visto afectados 379.850 usuarios y se ha restablecido el suministro eléctrico a 302.134, equivalente al 80%”, informó este lunes la Comisión Federal de Electricidad en un comunicado.

Al oeste, los condados de Los Ángeles y Ventura sufrieron “daños considerables” este domingo por la noche en medio de informes de peligrosas inundaciones repentinas y deslizamientos de rocas y lodo, dijo el Servicio Meteorológico Nacional, agregando que podría caer hasta media pulgada de lluvia por hora.

Los autos quedaron atrapados en las inundaciones en el área de Spanish Hills, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Crowley instó a los residentes a tomar precauciones en las carreteras. “Una cantidad relativamente pequeña de agua puede arrastrar un vehículo”, advirtió.

En Los Ángeles, lo peor de la tormenta había pasado este lunes por la mañana, según los funcionarios. Se cancelaron todos los avisos meteorológicos en la ciudad. "Ya hemos superado la peor parte del impacto", dijo el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, Ariel Cohen.

Las escuelas en San Diego y Los Ángeles reabrirán este martes después de cerrar este lunes en anticipación a la tormenta. Los funcionarios cancelaron clases para los más de 121.000 estudiantes del Distrito Escolar Unificado de San Diego.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, el segundo más grande del país, también cerró este lunes. El distrito abarca aproximadamente 1800 km cuadrados, lo que significa que el impacto de la tormenta varió para sus estudiantes.

Las escuelas del distrito de Los Ángeles reabrirán este martes, según el superintendente Alberto Carvalho.

“Nuestros equipos han estado recorriendo nuestras escuelas y, hasta ahora, las condiciones son bastante buenas”, dijo Carvalho. Un par de docenas de escuelas perdieron el servicio telefónico y de Internet, y una escuela se vio afectada por un deslizamiento de tierra menor.

“Hubiera sido imprudente de nuestra parte tomar una decisión diferente”, dijo Carvalho sobre la decisión de cerrar las escuelas este lunes.

“Los Ángeles fue puesta a prueba, pero lo superamos con impactos mínimos, considerando lo que soportamos”, dijo el presidente del Concejo Municipal de Los Ángeles, Paul Krekorian.

El Distrito Escolar del Condado de Nye en Nevada también canceló clases el lunes, con planes de reabrir este martes.

Hilary, que alguna vez fue huracán, se debilitó cuando tocó tierra este domingo en México, donde al menos una persona murió, y luego cruzó hacia California. El centro de la tormenta estaba aproximadamente a 16 kilómetros al sureste del centro de Los Ángeles alrededor de las 8 P.M., hora local del domingo, y se movía hacia el norte con vientos debilitados de 75 km/h, según el centro de huracanes.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió más de 4.000 llamadas de emergencia este domingo y respondió a unos 1.800 incidentes, dijo la jefa Kristin Crowley en una conferencia de prensa este lunes. Las llamadas incluyeron una solicitud de ayuda para cinco automóviles varados en una intersección inundada de Sun Valley. Una persona fue rescatada de manera segura y nadie resultó herido en el incidente, dijo Crowley.

El agua de la inundación afectó una bóveda eléctrica subterránea, lo que provocó un apagón para unos 6.000 clientes en el área de Beverly Grove, y se informaron otros apagones en Hollywood, Hyde Park y Brentwood. La gran mayoría de los clientes de electricidad de la ciudad no se ven afectados por la tormenta, según funcionarios de Los Ángeles.

A medida que la tormenta avanzaba con escombros y agua, las carreteras quedaron bloqueadas en todo el sur de California este domingo por la noche. Una sección de la Interestatal 8 en el condado de Imperial, al este de San Diego, fue cerrada el domingo después de que rocas se desprendieron de una pendiente contigua y cayeron a la carretera.

En el condado de San Bernardino, un tramo de la ruta estatal 127 cubierto por las inundaciones fue cerrado, mientras que una sección de la Interestatal 15 fue cerrada en Barstow debido a líneas eléctricas caídas después de un rayo, dijeron las autoridades.

Equipos de toda la región rescataron este domingo por la noche a personas atrapadas en la tormenta, incluidas al menos nueve en el área del lecho de un río en San Diego. “Los equipos todavía están buscando más personas que puedan necesitar ayuda #riverrescue”, dijo San Diego Fire-Rescue.

Y los bomberos del condado de Ventura buscaron en el río Santa Clara personas atrapadas en las aguas el domingo por la noche, según muestran los videos.

La tormenta provocó otras perturbaciones en todo el sur de California, con muchos parques, playas y otros lugares cerrados mientras los funcionarios pedían a los residentes que permanecieran en sus casas.

Y Hilary continuó causando daños a medida que avanzaba hacia Nevada. En Mt. Charleston, Nevada, la tormenta provocó importantes inundaciones este lunes por la mañana, arrasando las carreteras. Los residentes se están refugiando en sus lugares, se cortó la electricidad y la Guardia Nacional de Nevada está en camino para ayudar, según una publicación de Facebook del condado de Clark.

Al oeste de Las Vegas, el agua fluye como un río por Echo Road, dejando vehículos varados en Mary Jane Trailheads y Trail Canyon, según el Servicio Forestal de Estados Unidos. Los equipos de emergencia están evaluando y pidiendo a las personas que se mantengan fuera del área, dijo el servicio.

California se había estado preparando para condiciones difíciles, posicionando a los socorristas en todo el sur de California para prepararse para los rescates acuáticos en áreas propensas a inundaciones, como cicatrices de incendios forestales y desiertos, en medio de temores de que áreas no acostumbradas a la lluvia pudieran recibir repentinamente el valor de un año o más, provocando inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

Los totales de precipitaciones han sido significativos:

En California, Mount San Jacinto recibió 298 mm de lluvia por Hilary hasta este lunes por la noche, mientras que Raywood Flats recibió 297 mm de lluvias y Heart Bar recibió 246 mm de lluvia. En Nevada, el monte Charleston recibió 198 mm y el Lower Angel Peak registró lluvias de hasta 165 mm.

Este domingo se batieron récords de precipitaciones diarias y mensuales, con 38 mm cayendo en el centro de Los Ángeles, 40 mm en Long Beach y 75 mm en Palmdale, según el servicio meteorológico.

Al menos tres rescates en aguas rápidas se llevaron a cabo en Palm Springs, dijo a CNN el teniente del departamento de policía Gustavo Araiza.

En Cathedral City, una comunidad desértica aproximadamente a 170 km al este de Los Ángeles, al menos 14 personas fueron rescatadas de un centro de atención para personas mayores el lunes por la tarde después de que “un bloqueo” de barro las atrapara dentro, dijo el portavoz de la ciudad, Ryan Hunt.

Todas las personas rescatadas se encuentran bien, dijo Hunt.

El departamento de bomberos tuvo que pedir prestado un camión topador de un centro de reciclaje para poder llevar a cabo el rescate, dijo Hunt. El departamento hizo que los bomberos se sentaran en la topadora y luego hizo que los rescatados se sentaran encima para ser sacados de la estructura, agregó.

A pesar del “método poco ortodoxo”, todos mantuvieron la calma, dijo.

Santa Clarita, a unos 50 km al norte de Los Ángeles, experimentó lluvias constantes durante aproximadamente 10 horas, y la tormenta dejó caer más de cuatro pulgadas de lluvia en el valle. Se podían ver partes de Sand Canyon Road cayendo al agua.

ATTN DRIVERS: State Route 127 is now closed between Baker Blvd. in Baker (San Bernardino County) and Tecopa Hot Springs Road (Inyo County) due to flooding. @Caltrans9 maintenance crews are on scene. pic.twitter.com/fvcI9Vhss3

— Caltrans District 9 (@Caltrans9) August 21, 2023