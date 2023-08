Fuegos artificiales dentro y fuera del campo: la FIFA se prepara para la "explosión" del fútbol femenino en todo el mundo tras el Mundial 2023

Análisis: España gana su primera Copa del Mundo Femenina 1:54

(CNN) -- Un rugido final de triunfo sacudió el Estadio Australia de Sídney mientras los aficionados vestidos de rojo y dorado daban puñetazos al aire, bailaban entre banderas y gritaban "¡España!" al final de una Copa Mundial Femenina que la FIFA asegura ha sido la más exitosa hasta la fecha.

Pero la victoria de España, conseguida incluso sin algunas de las mejores jugadoras del país, ha cerrado en cierto modo el círculo de los argumentos del torneo fuera del terreno de juego, desde las primeras quejas sobre la desigualdad salarial hasta el renovado interés por La Roja y su lucha contra la clase dirigente del fútbol de su país.

Un beso no solicitado del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, en los labios de la centrocampista estrella Jennifer Hermoso en el podio de las ganadoras, sólo unos días después de que el jefe de la FIFA, Gianni Infantino, aconsejara a las mujeres que "eligieran sus batallas", sólo sirvió para subrayar lo mucho que queda por hacer para igualar el terreno de juego.

En Europa, cuna histórica de este deporte, estas frustraciones familiares se han aireado de nuevo. Pero en Australia, relativamente recién llegada a las grandes ligas del deporte rey, la llegada de las mejores jugadoras del mundo ha dejado a viejos y nuevos aficionados con la boca abierta.

A pesar de su cuarto puesto (el mejor resultado del equipo en un Mundial), la capacidad de unas desconocidas para llegar tan lejos ha elevado a las Matildas australianas a la categoría de heroínas. Se están construyendo estatuas, concediendo dinero, mejorando las instalaciones y diseñando murales para recordar cómo "capturaron la imaginación de la nación".

publicidad

Pero muchos dentro del deporte esperan que el legado de esta Copa Mundial no sean sólo ornamentos de grandeza, sino un cambio duradero que consiga que más mujeres y niñas entren en campos, canchas y estadios, y ofrezcan igualdad de salario en la escena internacional.

Video | Futbolistas de España analizan el Mundial femenino 7:57

La Copa del Mundo desbloquea la financiación

Para los australianos, parece que ha llegado su momento.

Los argumentos sobre la falta de interés en el fútbol femenino, evidenciada por las irrisorias ofertas por los derechos de retransmisión, fueron contestados con cifras récord de audiencia. La semifinal de las Matildas contra Inglaterra fue el programa de televisión australiano más visto desde que comenzó el sistema de índices de audiencia hace más de dos décadas, con una audiencia media de 7,2 millones y alcanzando los 11,15 millones de telespectadores.

"Realmente parece que hemos unido a la nación en torno al fútbol, algo que algunos habrían dicho que estábamos locos si hubiéramos dicho que ocurriría hace un año", declaró a la prensa la capitana de las Matildas, Sam Kerr, antes del partido por el tercer puesto contra Suecia.

"Pero sucedió, y está cosechando dividendos no sólo para el fútbol, sino para el deporte femenino en todo el país".

Tras la histórica trayectoria de las Matildas, el gobierno australiano dio un paso al frente con 200 millones de dólares australianos (US$ 128 millones) para el deporte femenino —no sólo el fútbol—, además de los 357 millones de dólares australianos (US$ 228 millones) de su plan posterior al torneo, Legacy '23.

El dinero de "Play Our Way" del gobierno se utilizará para "promover la igualdad de acceso, construir instalaciones más adecuadas y apoyar iniciativas de base para conseguir que las mujeres y las niñas se comprometan, permanezcan y participen en el deporte durante toda su vida", afirmó el gobierno en un comunicado.

Es el tipo de apoyo financiero que se ha hecho esperar.

La exjugadora de fútbol de Australia Karen Menzies, que jugó en la selección australiana en los años 80, recuerda que tuvo que pagarse la camiseta, el alojamiento y los viajes.

"Nunca pudimos conservar la camiseta, y mucho menos llevar nuestro nombre escrito en la espalda. Yo seguía teniendo un trabajo a jornada completa y tenía que pedir vacaciones para ir a representar a mi país", explica. "Quiero decir que esas cosas han progresado. Pero aún quedan muchos aspectos por abordar".

Y aunque el renovado compromiso del gobierno australiano con el deporte femenino es digno de elogio, Kerr ha pedido que se invierta más específicamente en el fútbol.

En declaraciones en nombre de las Matildas tras la derrota del equipo ante Inglaterra, la talismán y superestrella australiana afirmó: "Necesitamos financiación para nuestro desarrollo. Necesitamos financiación para nuestro fútbol base. Necesitamos financiación. Necesitamos financiación en todas partes.

"La comparación con otros deportes no es lo bastante buena, y esperemos que este torneo cambie un poco esa situación, porque ése es el legado que dejamos, no lo que hacemos sobre el terreno de juego. El legado es lo que haces fuera del campo".

Aumenta la participación del fútbol femenino

Hasta qué punto este Mundial cambiará el fútbol femenino en general es algo que sólo se sabrá con el tiempo, pero el Campeonato de Europa Femenino de la UEFA del año pasado demuestra que los estadios llenos pueden crear un impulso para los clubes y equipos locales mucho más allá de las naciones anfitrionas.

Después de que Inglaterra ganara la Eurocopa 2022, la participación y la asistencia a los partidos de fútbol femenino aumentaron en toda Europa.

La aceptación fue especialmente pronunciada en Inglaterra, donde la participación en el fútbol entre las niñas menores de 16 años se duplicó con creces. Y no se trató solo de chicas jóvenes: la participación de niñas y mujeres mayores de 16 años se disparó un 53%.

"Muchas niñas están saliendo adelante, ahora tienen modelos a seguir, y eso ha sido excelente. Pero no sólo las chicas, sino también las generaciones perdidas, como yo", declaró Andrea Ellis, responsable de desarrollo del fútbol femenino en Bromley, al sureste de Londres, que estuvo en las gradas gritando hasta quedarse afónica con otras seguidoras de las Leonas durante la final de este domingo.

"Cuando era más joven no me dejaban jugar al fútbol", cuenta Ellis de su infancia en los años 80, cuando el fútbol se consideraba sólo cosa de chicos. "Cualquiera que ame el fútbol sabe lo que significa para ti, así que cuando no te lo permiten, te rompe el corazón", añadió.

En vísperas de la final, Sarai Bareman, directora de Fútbol Femenino de la FIFA, dijo a los delegados de la Convención de Fútbol Femenino de la FIFA que el fútbol femenino estaba a punto de "explotar".

"Habrá millones y millones de niñas y mujeres en todo el mundo que se apuntarán a jugar al fútbol por primera vez en su vida después de esta Copa Mundial, y todo el mundo tiene que estar preparado", afirmó.

"Tomen nota de lo que sentirán mañana en el estadio y piensen en este poder y este movimiento cultural y en lo que puede hacer en su propio país. No es sólo fútbol, es diferente".

La FIFA de "toma nota"

Mientras se disparaban las esperanzas sobre el potencial de este torneo como trampolín para que las mujeres alcancen la paridad con los hombres, las recientes palabras del presidente de la FIFA demuestran lo mucho que queda por hacer, no sólo en lo que respecta al crecimiento de la financiación, sino también al cambio de actitudes.

Días antes de la final, Gianni Infantino les dijo a las mujeres que "elijan las batallas adecuadas, elijan las peleas adecuadas".

"Tienen el poder de convencernos a los hombres de lo que tenemos que hacer y de lo que no. Háganlo, simplemente háganlo", añadió.

Joanna Lohman, ex integrante de la selección femenina de Estados Unidos, calificó sus comentarios de "exasperantes".

"Hemos tenido que pedir constantemente lo que merecemos y exigir que haya avances en el cambio ante tanta resistencia", afirmó. "Y eso es lo que me hace sentir tan orgullosa de formar parte del fútbol femenino: las batallas que hemos librado frente a la resistencia y a que todo el mundo diga que no nos lo merecemos".

Cuando se le pidió una reacción, Infantino pareció sugerir que sus palabras habían sido sacadas de contexto, al describir a la FIFA como "pionera" en el fútbol femenino.

"En lo que respecta a la FIFA, en lo que a mí respecta, creo que hemos demostrado con los hechos, más que con las palabras, que somos muy abiertos, que somos transparentes, que nuestras puertas están abiertas de par en par", declaró a Sky News.

Y aunque Rubiales tachó inicialmente su beso a Hermoso de "momento de cariño sin ninguna importancia", más tarde se disculpó por su "error".

"Parece que se ha convertido en una tormenta y por eso, si hay gente que se ha sentido ofendida, tengo que decir que lo siento".

Lo que ocurre fuera del terreno de juego importa, tanto a los aficionados como a los jugadores.

Antes de la final de este domingo, algunos espectadores dijeron a CNN que apostaban por la victoria de Inglaterra, no sólo por tener una entrenadora, sino por las disputas internas del equipo español.

El año pasado, 15 jugadoras españolas se declararon no disponibles para la selección, diciendo que no estaban contentas con los métodos de entrenamiento del seleccionador Jorge Vilda, lo que la RFEF describió como "una situación sin precedentes en la historia del fútbol".

Sólo tres de esas 15 jugadoras que habían firmado cartas de queja a la RFEF el año pasado fueron seleccionadas para la selección del Mundial.

Las hermanas Avni y Simmi Nanduo, que volaron para el Mundial desde Texas, dijeron que deseaban al equipo español "todo lo mejor", pero que estaban del lado de Inglaterra porque "odiamos al seleccionador español".

Louise Nussac, de París, Francia, también dijo que apoyaba a Inglaterra porque Vilda había "hecho retroceder el fútbol en España".

La estadounidense Kelly Stroda dijo: "Quiero que gane el equipo, pero no quiero que la federación se lleve la gloria".

A pesar de la disputa, la selección española se ha proclamado campeona del Mundial Femenino de Fútbol y, aunque es posible que algún día las mujeres vean un futuro en el deporte rey, el resultado dependerá de las batallas que se libren fuera del campo, lejos de los estadios, en los clubes de fútbol y en las salas de juntas de todo el mundo.

Tras la final, Alexia Putellas, flamante campeona del mundo y dos veces Balón de Oro Femenino, declaró al diario español Marca que las disputas con las federaciones distraen a los jugadores de la razón por la que están allí: jugar al fútbol.

"No es algo que ocurra en un solo país, sino que se repite una y otra vez. Y ahí es donde la FIFA debería tomar nota", afirmó.