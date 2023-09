Un tártaro de Crimea será ministro de Defensa de Ucrania. Consejos del viajero más frecuente del mundo para evitar retrasos. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. El caótico diluvio en Burning Man

Alrededor de 70.000 personas quedaron atrapadas en el recinto del festival Burning Man después de que las fuertes lluvias inundaron la zona el fin de semana. Este lunes se reabrieron las rutas. La Policía investiga la muerte de un hombre.

2. Un tártaro de Crimea será ministro de Defensa de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, nombró a Rustem Umerov, un tártaro de Crimea, como su próximo ministro de Defensa, en sustitución de Oleksii Reznikov, en un momento crítico para la contraofensiva ucraniana.

3. Xi Jinping no asistirá a la cumbre del G20

China indicó que su presidente, Xi Jinping, no asistirá por primera vez a una importante reunión de las 20 principales economías del mundo, y que el primer ministro, Li Qiang, viajará en su lugar a Nueva Delhi este fin de semana.

4. Se acumulan las denuncias contra Luis Rubiales

Mientras la furia por aquel infame beso no deseado gira en torno al jefe de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, algunos se sorprenderán al saber que la denuncia inicial no fue presentada por la mujer a la que besó, sino por un hombre que estaba viendo el partido en Madrid.

5. Kim Jong Un espera hablar con Putin

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, espera hablar con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en ese país para avanzar activamente en las negociaciones de un acuerdo de armas entre las dos naciones, según el gobierno de Estados Unidos.

A la hora del café

Steve Harwell, vocalista de Smash Mouth, muere a los 56 años

Harwell fue miembro fundador en 1994 y cantante principal de Smash Mouth, mejor conocido por sus sencillos que encabezaron las listas de éxitos "All Star" y "I'm a Believer".

Cuatro astronautas aterrizan frente a la costa de Florida y ponen fin a una misión de seis meses

Cuatro astronautas regresaron a casa tras una estancia de seis meses en la Estación Espacial Internacional y aterrizaron este lunes en la costa de Florida a bordo de la cápsula Crew Dragon de SpaceX.

¿Qué es el fenómeno meteorológico DANA, también conocido como "gota fría"?

Existe un fenómeno meteorológico al que históricamente se le ha asociado con desastres, inundaciones y daños en general por las precipitaciones. Se trata de la DANA y coloquialmente se le conoce como "gota fría".

Comienza una búsqueda mundial del bajo violín desaparecido de Paul McCartney

Una búsqueda mundial está en marcha para encontrar un bajo que una vez perteneció a Paul McCartney y que apareció en varias canciones icónicas de los primeros Beatles, incluyendo "Twist And Shout", "Love Me Do" y "She Loves You".

Empiezan a limitar el acceso diario de los visitantes a la Acrópolis de Atenas

A través de un nuevo sistema, el Gobierno griego se esfuerza por limitar el número de visitantes diarios a 20.000 para abordar el hacinamiento y garantizar la seguridad y longevidad del monumento.

La cifra del día

US$ 1.381 millones

"Barbie" superó a "The Super Mario Bros. Movie" y es la película más taquillera del año. Mira aquí el top 5 de las producciones más exitosas de 2023.

La cita del día

"Queremos rechazar lo que consideramos unos comportamientos inaceptables por parte del señor Rubiales, que no ha estado a la altura de la institución que representa"

Futbolistas de la selección masculina de España condenan la conducta de Luis Rubiales.

Y para terminar...

Consejos del viajero más frecuente del mundo para evitar retrasos

La mejor hora para volar, según el viajero más frecuente del mundo 2:50

Tom Stuker ha realizado más de 12.000 vuelos y recorrido más de 37 millones de kilómetros, lo que le convierte en el viajero más frecuente del mundo. Naturalmente, ha desarrollado algunos consejos y trucos para sortear los inevitables retrasos de los vuelos. Aquí te los cuenta él mismo.