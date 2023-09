Así fue la presentación del nuevo iPhone 15 y las novedades de Apple

Olivia Rodrigo lanzó el video musical de su nueva canción "¡recuérdalo!" minutos después del evento del iPhone 15 "Wonderlust" de Apple. El video de la artista ganadora del Grammy fue filmado con el iPhone 15 Pro, utilizando la cámara telefoto 5x recientemente presentada.

Apple promocionó la nueva cámara del iPhone de gama alta como el zoom óptico más largo que la compañía jamás haya construido para un teléfono inteligente.

the ‘get him back!’ music video, made with the amazing jack begert and @apple, is out now!!! https://t.co/QriJcerfpJ #ShotoniPhone15Pro pic.twitter.com/fHaOSzTJnx

— Olivia Rodrigo (@oliviarodrigo) September 12, 2023